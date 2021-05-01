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Formula 1

Canlı anlatım: Portekiz GP 3. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
08:04 Portekiz Grand Prix hafta sonunun üçüncü antrenman seansını bizimle birlikte takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sıralama turlarında görüşmek üzere!
08:02 Start antrenmanları başlıyor
08:02 Antrenman sonucu: 
1. Verstappen
2. Hamilton
3. Bottas
4. Perez
5. Ocon
6. Leclerc
7. Sainz
8. Norris
9. Gasly
10. Raikkonen
08:01 Üçüncü antrenmana göre sıralama temposunda Hamilton birinci sırada ve İngiliz pilotu Verstappen, Bottas, Perez, Alonso, Ocon, Sainz, Leclerc, Norris, Gasly ve Tsunoda takip ediyor
08:00 Seans sonlanıyor
08:00
 
08:00 Seansta son dakika
07:59 Charles Leclerc takım telsizinden Haas'ın bunu bilerek yaptığını söyledi
07:58 Yeşil bayrak geliyor
07:58 Mazepin pist dışına çıktı
07:58 İkinci sektörde sarı bayrak
07:57 Verstappen pist dışına çıkıyor
07:55 Seansın bitmesine sadece beş dakika kaldı!
07:55 Verstappen en iyi derecesini 1:18.489'a çekiyor
07:54 Verstappen çok fazla arkadan kayma olduğunu söyledi
07:53 Sainz'ın turu siliniyor
07:52 Seansın bitmesine son 8 dakika kaldı!
07:51 Sainz 1:19.452'yle 10. sırada
07:51 Verstappen ön tarafta yol tutuşu olmadığını söyledi
07:50 Verstappen ilk sektörde en iyi zamanı alıyor
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