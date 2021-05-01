Canlı anlatım: Portekiz GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
08:04 Portekiz Grand Prix hafta sonunun üçüncü antrenman seansını bizimle birlikte takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sıralama turlarında görüşmek üzere!
08:02 Start antrenmanları başlıyor
08:02 Antrenman sonucu:
1. Verstappen
2. Hamilton
3. Bottas
4. Perez
5. Ocon
6. Leclerc
7. Sainz
8. Norris
9. Gasly
10. Raikkonen
1. Verstappen
2. Hamilton
3. Bottas
4. Perez
5. Ocon
6. Leclerc
7. Sainz
8. Norris
9. Gasly
10. Raikkonen
08:01 Üçüncü antrenmana göre sıralama temposunda Hamilton birinci sırada ve İngiliz pilotu Verstappen, Bottas, Perez, Alonso, Ocon, Sainz, Leclerc, Norris, Gasly ve Tsunoda takip ediyor
08:00 Seans sonlanıyor
08:00
08:00 Seansta son dakika
07:59 Charles Leclerc takım telsizinden Haas'ın bunu bilerek yaptığını söyledi
07:58 Yeşil bayrak geliyor
07:58 Mazepin pist dışına çıktı
07:58 İkinci sektörde sarı bayrak
07:57 Verstappen pist dışına çıkıyor
07:55 Seansın bitmesine sadece beş dakika kaldı!
07:55 Verstappen en iyi derecesini 1:18.489'a çekiyor
07:54 Verstappen çok fazla arkadan kayma olduğunu söyledi
07:53 Sainz'ın turu siliniyor
07:52 Seansın bitmesine son 8 dakika kaldı!
07:51 Sainz 1:19.452'yle 10. sırada
07:51 Verstappen ön tarafta yol tutuşu olmadığını söyledi
07:50 Verstappen ilk sektörde en iyi zamanı alıyor
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