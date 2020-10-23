Canlı Anlatım: Portekiz GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
11:31 Seansın lideri 1:17.940 ile Bottas oluyor
11:30 Ve seansın sonuna geliyoruz!
11:30 Ocon 9, Ricciardo 13. sıraya yerleşiyor
11:27 Sainz 1.1sn geride dördüncülüğe yerleşiyor
11:24 Gasly ve Stroll dışındaki sürücüler pistte
11:23 Bitime 8 dakika kala seans yeniden başlıyor
11:22 Stroll-Verstappen olayı inceleme altında
11:21 Mevcut sıralama:
BOT
VER
LEC
VET
GAS
HAM
RUS
ALB
NOR
PER
OCO
SAI
LAT
RAI
MAG
KVY
GRO
STR
GIO
RIC
BOT
VER
LEC
VET
GAS
HAM
RUS
ALB
NOR
PER
OCO
SAI
LAT
RAI
MAG
KVY
GRO
STR
GIO
RIC
11:19 Seansın kısa süre içerisinde yeniden başlaması bekleniyor
11:18
11:18
11:17 Verstappen kaza sonrasında çok sinirleniyor
11:12 Verstappen yoluna devam ederken, Stroll çakıl havuzunda takılı kalıyor
11:11
11:11
11:09 Start düzlüğünde Stroll'e DRS açık şekilde yaklaşan Verstappen, rakibinin kendisine yer vereceğini düşünerek ilk virajda iç taraftan atak yapıyor ancak Stroll de ikinci hızlı turunu bırakmak istemeyince temas yaşanıyor
11:06 Bir kırmızı bayrak periyodu daha başlıyor!
11:06 Verstappen ile Stroll çarpışıyor!
11:05 Gasly ve Sainz dışında tüm sürücüler pistte
11:00 Pist tamamen temizleniyor ve seans yeniden başlıyor
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