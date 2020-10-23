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Formula 1

Canlı Anlatım: Portekiz GP 2. antrenman seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
11:31 Seansın lideri 1:17.940 ile Bottas oluyor
11:30 Ve seansın sonuna geliyoruz!
11:30 Ocon 9, Ricciardo 13. sıraya yerleşiyor
11:27 Sainz 1.1sn geride dördüncülüğe yerleşiyor
11:24 Gasly ve Stroll dışındaki sürücüler pistte
11:23 Bitime 8 dakika kala seans yeniden başlıyor
11:22 Stroll-Verstappen olayı inceleme altında
11:21 Mevcut sıralama:

BOT
VER
LEC
VET
GAS
HAM
RUS
ALB
NOR
PER
OCO
SAI
LAT
RAI
MAG
KVY
GRO
STR
GIO
RIC
11:19 Seansın kısa süre içerisinde yeniden başlaması bekleniyor
11:18
 
11:18
 
11:17 Verstappen kaza sonrasında çok sinirleniyor

 
11:12 Verstappen yoluna devam ederken, Stroll çakıl havuzunda takılı kalıyor
11:11
 
11:11
 
11:09 Start düzlüğünde Stroll'e DRS açık şekilde yaklaşan Verstappen, rakibinin kendisine yer vereceğini düşünerek ilk virajda iç taraftan atak yapıyor ancak Stroll de ikinci hızlı turunu bırakmak istemeyince temas yaşanıyor
11:06 Bir kırmızı bayrak periyodu daha başlıyor!
11:06 Verstappen ile Stroll çarpışıyor!
11:05 Gasly ve Sainz dışında tüm sürücüler pistte
11:00 Pist tamamen temizleniyor ve seans yeniden başlıyor
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