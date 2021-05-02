Canlı anlatım: Portekiz GP
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Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Canlı
11:09 Perez'in geç piti kendisine bir şey kaybettirmez çünkü 5. sıradaki Norris neredeyse 2 pit stop kadar geride
11:09 Diğer taraftan güvenlik aracı da bekliyor olabilirler.
11:09 Perez'e A planı + 10 tur bilgisi veriliyor. Hamilton kendisini yakalayana kadar pistte tutacaklar gibi
11:08 Verstappen'e Mercedes pilotlarının 8. virajda daha agresif oldukları bilgisi veriliyor
11:08 Mercedes pilotları son turlarda Verstappen'den yarım sn daha hızlı turluyorlar. Sert lastikler de Mercedes'e yaradı
11:07 Mercedes'te takım patronu Toto Wolff mikrofonu ele alıyor ve Bottas'a Verstappen'i avlamasını söylüyor. Mercedes duble istiyor!
11:06 1:21.380 ile bu sefer Hamilton en hızlı turu atıyor
11:06 Hamilton ise Verstappen'le farkı 4 sn'ye çıkardı. Son turlarda Mercedes pilotları daha hızlı
11:06 1:21.407 ile Bottas en hızlı turu atıyor ve Verstappen'e farkı 2.5 sn'ye çekiyor
11:04 Ricciardo, Alonso'nun önünde yarışa dönüyor!
11:04 Ricciardo pitte
11:04 Hamilton, 1:21.494 ile en hızlı turu atıyor ve farkı 3.5 sn'ye çıkarıyor
11:03 Alonso 40 turun ardından pite geliyor. Ricciardo henüz gelmedi
11:03 Bazen lastik türlerine göre araçların performansı değişebiliyor. Orta lastiklerde Mercedes daha iyiydi. Bakalım sert lastiklerde değişem bir şey olacak mı?
11:02 Verstappen, Hamilton'la farkı 3 sn'nin altına düşürdü.
11:02 Bottas, Verstappen'in 3.5 sn kadar gerisine düştü.
11:01 Bottas'a güvenlik aracı gelmesi halinde Perez'e karşı güvenli durumda olmadıkları bilgisi verildi.
11:01 Perez bildiğiniz üzere lastiklerini korumasıyla bilinen bir pilot. Şu anda Hamilton'la fark 12 sn
11:00
10:59 Bottas, geriye düşmesinin ardından 2.5 sn geride kaldı
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