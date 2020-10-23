Canlı Anlatım: Portekiz GP 1. Antrenman Seansı
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Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya
Özet
Durum: Canlı
06:57 Latifi'den kısa bir pist dışı ziyareti geliyor
06:52 Sainz, Perez, Magnussen, Raikkonen ve Latifi orta hamurla pistte
06:49 Grosjean, Giovinazzi ve Latifi sessizliği bozan isimler oluyorlar
06:48 Seansın yarısı geride kalırken sıralama:
HAM
LEC
BOT
SAI
GAS
VET
ALB
PER
NOR
RIC
KVY
GRO
STR
MAG
OCO
RAI
GIO
LAT
RUS
VER
HAM
LEC
BOT
SAI
GAS
VET
ALB
PER
NOR
RIC
KVY
GRO
STR
MAG
OCO
RAI
GIO
LAT
RUS
VER
06:42 Şu anda tüm sürücüler garajda
06:41 Stroll'den blokaj geliyor
06:39
06:37 Şu ana kadar tüm turlar sert hamurla atıldı
06:36 Hamilton'dan 1:19.526 geliyor
06:33 Leclerc'in spin attığı görülüyor
06:33 Hamilton 1:20.165 ile ilk sırada
06:31 Gasly 1:20.365 ile lider
06:31 Aynı şekilde Gasly de ilk virajda pist dışına taşıyor
06:31 Giovinazzi ve Ricciardo kısa süreliğine pist dışına taşıyor
06:30 İlk 30 dakikanın ardından sıralama:
LEC
BOT
SAI
HAM
GAS
GRO
ALB
VET
OCO
RAI
MAG
GIO
NOR
LAT
RUS
VER
PER
STR
RIC
KVY
LEC
BOT
SAI
HAM
GAS
GRO
ALB
VET
OCO
RAI
MAG
GIO
NOR
LAT
RUS
VER
PER
STR
RIC
KVY
06:29 Leclerc en hızlı ilk iki sektörle gelirken son sektörde yavaş kalıyor
06:27 Ferrari sürücüsünde sert hamur var
06:27 Leclerc 1:20.410 ile ilk sıraya yerleşiyor
06:25 Ricciardo da pistte
06:24 Bottas 1sn geride ikinci sırada
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