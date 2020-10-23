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Formula 1

Canlı Anlatım: Portekiz GP 1. Antrenman Seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Cem Özel, Efe Kahya

Özet
Durum: Canlı
06:57 Latifi'den kısa bir pist dışı ziyareti geliyor
06:52 Sainz, Perez, Magnussen, Raikkonen ve Latifi orta hamurla pistte
06:49 Grosjean, Giovinazzi ve Latifi sessizliği bozan isimler oluyorlar
06:48 Seansın yarısı geride kalırken sıralama:

HAM
LEC
BOT
SAI
GAS
VET
ALB
PER
NOR
RIC
KVY
GRO
STR
MAG
OCO
RAI
GIO
LAT
RUS
VER
06:42 Şu anda tüm sürücüler garajda
06:41 Stroll'den blokaj geliyor

 
06:39
 
06:37 Şu ana kadar tüm turlar sert hamurla atıldı
06:36 Hamilton'dan 1:19.526 geliyor
06:33 Leclerc'in spin attığı görülüyor
06:33 Hamilton 1:20.165 ile ilk sırada
06:31 Gasly 1:20.365 ile lider
06:31 Aynı şekilde Gasly de ilk virajda pist dışına taşıyor
06:31 Giovinazzi ve Ricciardo kısa süreliğine pist dışına taşıyor
06:30 İlk 30 dakikanın ardından sıralama:

LEC
BOT
SAI
HAM
GAS
GRO
ALB
VET
OCO
RAI
MAG
GIO
NOR
LAT
RUS
VER
PER
STR
RIC
KVY
06:29 Leclerc en hızlı ilk iki sektörle gelirken son sektörde yavaş kalıyor
06:27 Ferrari sürücüsünde sert hamur var
06:27 Leclerc 1:20.410 ile ilk sıraya yerleşiyor
06:25 Ricciardo da pistte
06:24 Bottas 1sn geride ikinci sırada
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