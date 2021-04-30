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Formula 1

Canlı anlatım: Portekiz GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Kemal Şengül

Özet

Portekiz GP 1. antrenman canlı anlatımı, Honda Türkiye desteğiyle yapılmaktadır.
Durum: Durdu
07:34 Portekiz Grand Prix hafta sonunun ilk antrenman seansını bizimle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz, bir sonraki seansta görüşmek üzere!
07:34 Şu anda gridde start antrenmanları yapılıyıor
07:31 İlk 10 şu şekilde:
Bottas
Verstappen
Perez
Leclerc
Hamilton
Gasly
Russell
Norris
Sainz
Ocon
07:31 Seansımız sonlandı
07:30 Monakolu sürücü üçüncü sektörde en iyi zamanı yaptı
07:30 Leclerc 1:19.884'le Hamilton'un dördüncü sırasını alıyor
07:30 Perez üç sektörde de kendi en iyi zamanlarıyla üçüncü sırada! 1:19.846 yaptı
07:29 Anlık sıralamamız: 
1. Bottas, Mercedes
2. Verstappen, Red Bull
3. Hamilton, Mercedes
4. Leclerc, Ferrari
5. Perez, Red Bull
6. Gasly, AlphaTauri
7. Russell, Williams
8. Sainz, Ferrari
9. Norris, McLaren
10. Ocon, Alpine
07:29 Norris 1:20.782'yle dokuzuncu sırada
07:28 Hamilton ilk sektörün en iyi zamanını çıkarıyor
07:26 Perez üç sektörde de kendi en iyi zamanlarını çıkardı, 1:20.375 yapan sürücü beşinci sıraya yerleşiyor
07:26 Ocon üç sektörde de kendi en iyi zamanlarıyla dokuzuncu sırada
07:25 Hamilton 1:19.967'yle üçüncü sıraya çıkıyor
07:25 Hamilton ilk iki sektörde kendi en en iyi zamanlarını yapıyor
07:24 Seansın bitmesine sadece 6 dakika kaldı
07:23 Sainz 1:20.759'la yedinci sırada
07:22 Leclerc üç sektörde de kendi en iyi zamanını çıkardı, 1:20.181'le üçüncü sırada
07:22 Yumuşak lastik kullanan Leclerc ilk iki sektörde kendi en iyi zamanlarını çıkarıyor
07:21 Gasly, Raikkonnen, Tsunoda ve Ilott dışında herkes pistte
07:20 Verstappen 1:19.673'lük zamanıyla Bottas'ın sadece 0.025 saniye arkasında
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