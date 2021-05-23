Canlı anlatım: Monako GP
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Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Canlı
09:18 Verstappen - Bottas farkı 2 sn'ye yaklaştı ancak burada farklar zaman zaman açılıp kapanabiliyor
09:17 Mazepin ve Norris, şikanı kestikleri için birer uyarı almışlar.
09:16
09:16 3. sıradaki Sainz, önündekilerle farkı kapatıyor. Fark bir ara 4.3 sn olsa da şu anda 3.3 sn
09:15 Bu arada 7. sıradaki Vettel, ilk 10 turda önündeki Hamilton'ın 5.5 sn gerisine düştü. Bu pistteki en büyük fark
09:14 11. sıradaki Stroll'un sert lastikleri bulunuyor. Bakalım bu strateji bir fark yaratacak mı?
09:14 McLaren pilotu Ricciardo da ilk turun kaybedenlerinden oldu. Yarışa 11. sıradan başlayan Ricciardo şu anda 13. sırada
09:13 Bu arada Leclerc'in yarışa başlayamamasının ardından ilginç bir tablo ortaya çıktı. Şu anda yarışta ilk 7 sırada tamamen farklı takımların pilotları yer alıyor
09:12 İlk 7 tur geride kalırken her şey beklendiği gibi. Geçiş yok, herkes birbirini takip ediyor
09:11 Schumacher'in ilk turda Mazepin'in Loews virajında daha doğrusu yeni adıyla Grand Hotel virajında geçtiği görülüyor
09:09 Lider Verstappen, Sainz ile farkı şimdiden 4.3 sn'ye çıkardı
09:08 Start tekrarlarında Bottas'ın aslında çok iyi kalktığı ancak Verstappen'in doğrudan sağa doğru kapanarak yerini koruduğu görülüyor. Verstappen 1 sn geç tepki verseydi muhtemelen Bottas ilk virajda ilk sıraya yükselebilirdi
09:07 Yarışa pole pozisyonundan başlaması gereken araç ise Ferrari garajında yatıyor
09:06 İlk turun kaybeden isimlerinden birisi Russell olmuş gibi. Williams pilotu sıralamalarda iyi iş çıkarsa da genelde ilk turda sorun yaşıyor
09:06 En arkada Schumacher, Mazepin'i geçmiş durumda.
09:05 Verstappen ve Bottas, şimdiden 3. sıradaki Sainz ile 3 sn civarında fark açtılar
09:05 İlk 10 içerisinde herhangi bir değişiklik yok
09:04 Stroll ve Raikkonen 2 sıra, Alonso 3 sıra kazanmış durumda
09:04 Monako standartlarında sorunsuz bir ilk tur tamamlanıyor
09:04 Verstappen lider, Bottas 2. tüm pilotlar yarışa devam ediyorlar
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