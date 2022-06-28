Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Monako GP Sıralama Turları
2022 Monako GP'si canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Yavaş başlayan ancak kaosla biten sıralama turlarının ardından biz de anlatımı yavaş yavaş sonlandırıyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim. Yarın saat 16.00'da yarış anlatımı için görüşmek üzere!
Araçların çekilmesinin ardından araçlar pite dönmüş durumda. Arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunun sahibini kırmızı bayrak belirliyor!
Perez arkadan kaymayla aracın arkasını bariyerlere vuruyor, sarı bayrakları geç gören Sainz da bir diğer arkadan kayma ile Perez'in aracına çarpıyor.
Seansın yeniden başlamayacağı resmi olarak açıklandı. Leclerc pole pozisyonunda, Sainz ise ikinci. Ferrari Miami'nin ardından bir kez daha ilk çizgiyi kapattı!
Seans yeniden başlasa da kimse tur atamayacağı için sıralama turları sona eriyor! Charles Leclerc arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!
2. sektörde sarı bayraklar var! Perez duvarda, Sainz'ın aracında da hasar var! Tünel girişi kapanıyor!
Son 3 dakika! Leclerc pistte ve büyük avantaja sahip fakat Verstappen daha sıcak lastiklere sahip olacak.
Yorumları görüntüle
Çok Okunanlar
24 May 2022
21 May 2022