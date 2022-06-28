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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Monako GP Sıralama Turları

2022 Monako GP'si canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Monako GP Sıralama Turları

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu

Yavaş başlayan ancak kaosla biten sıralama turlarının ardından biz de anlatımı yavaş yavaş sonlandırıyoruz.

 

Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim. Yarın saat 16.00'da yarış anlatımı için görüşmek üzere!

Tam sıralama:

 

LEC SAI

PER VER

NOR RUS

ALO HAM

VET OCO
Araçların çekilmesinin ardından araçlar pite dönmüş durumda. Arka arkaya ikinci kez pole pozisyonunun sahibini kırmızı bayrak belirliyor!
Perez arkadan kaymayla aracın arkasını bariyerlere vuruyor, sarı bayrakları geç gören Sainz da bir diğer arkadan kayma ile Perez'in aracına çarpıyor.
Perez ise bu sezon ikinci kez takım arkadaşını geride bırakarak üçüncü sırada!
Seansın yeniden başlamayacağı resmi olarak açıklandı. Leclerc pole pozisyonunda, Sainz ise ikinci. Ferrari Miami'nin ardından bir kez daha ilk çizgiyi kapattı!
Seans yeniden başlasa da kimse tur atamayacağı için sıralama turları sona eriyor! Charles Leclerc arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!
Tünel tamamen kapanmış vaziyette, ortalık karıştı!
Alonso da duvarda!
Ve 30 saniye kala kırmızı bayrak çıkıyor!
2. sektörde sarı bayraklar var! Perez duvarda, Sainz'ın aracında da hasar var! Tünel girişi kapanıyor!
Perez Leclerc'ten yavaş!
Leclerc ilk sektörde en hızlı isim!
Hamilton'ın ilk turu ise yeterince iyi değildi.
Son üç sırada ise HAM-VET-OCO üçlüsü yer alıyor.
Alonso yedinciliğe kadar geriledi.
Russell altıncılığa yükseliyor. Norris'in arkasında, Alonso'nun önünde.
Son 2 dakika! Mercedes pilotları zaman turunda.
Norris 1.11.849! 1.12'nin altına inen İngiliz pilot beşinciliğe yükseldi.
Herkes piste çıkıyor! Pole pozisyonu mücadelesi için son turları göreceğiz.
Son 3 dakika! Leclerc pistte ve büyük avantaja sahip fakat Verstappen daha sıcak lastiklere sahip olacak.
Verstappen'in ilk sektörü liderden 0.250 saniye daha yavaş.
Verstappen boş pistte zaman turuna başladı.
Pistteki isimler VER, NOR, HAM, RUS.
Perez pite döndü.
Mercedes pilotları da yeniden pistte.
Verstappen ve Norris pistte, Alpine pilotları pitte.

An itibariyle sıralama:

 

LEC SAI

PER VER

ALO NOR

HAM RUS

VET OCO
Vettel pitte.
Perez, Alonso, Vettel ve Ocon hariç herkes pitte.
Ocon ise şu anda seansın en yavaş ismi. 1.13.047 ile 10. sırada.
Alonso 1.12.247 ile beşinci!
Alpine pilotlarının zamanlarını göreceğiz.
Vettel'in ilk turu 1.12.732. Vettel sekizinci sırada.
Leclerc bir zaman turunda ama ilk sektörü kendi en iyi derecesinden oldukça yavaş.
Russell ise Hamilton'dan da yavaş kalarak yedinci sıraya yükseliyor.
Hamilton'ın ilk turu Norris'ten yavaş, altıncı sırada.
Alonso ve Ocon da pistte.
Norris ise 1.12.451 ile beşinci sırada.
Sainz, Perez ve Verstappen yalnızca 0.065 saniye içinde sıralandılar!
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