Canlı Anlatım: Monako GP sıralama turları
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
10:09 2021 Monako Grand Prix'sinin sıralama turlarını bizimle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın bu heyecanlı yarışta tekrar görüşmek üzere!
10:07
10:07 Sizce yarışta pozisyonlar nasıl değişecek? Şampiyonanın gidişatı için önemli olan bu yarışta Verstappen-Hamilton arasındaki puan farkı değişecek mi? Tahminlerinizi yorumlara bekliyoruz
10:05 Monako Grand Prix'si sıralama turları seansının raporunu buradan okuyabilirsiniz:
Monako GP: Leclerc ve Ferrari, son turdaki kazaya rağmen 2019'dan sonra ilk kez pole'de!
2021 Formula 1 Şampiyonası'nın beşinci yarışı olan Monako GP öncesinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.
10:04 Sainz da yarışa, üçüncü sıradaki Bottas'ın arkasında dördüncü sırada başlayacak.
10:03 Charles Leclerc bu sezon ilk pole pozisyonunu ve kariyerindeki sekizinci pole pozisyonunu alıyor. Verstappen ise seansı, rakibi Hamilton'un 5 sıra önünde tamamlıyor.
10:02 Sıralama turları sıralaması şu şekilde:
- Leclerc
- Verstappen
- Bottas
- Sainz
- Norris
- Gasly
- Hamilton
- Vettel
- Perez
- Giovinazzi
- Ocon
- Ricciardo
- Stroll
- Raikkonen
- Russell
- Tsunoda
- Alonso
- Latifi
- Mazepin
- Schumacher
10:01 Seans kırmızı bayrak altında bitiyor
10:00 Ancak seans tamamlanıyor ve pole pozisyonu Charles Leclerc'e gidiyor!
10:00 Charles Leclerc bariyerlere giriyor!
10:00 Leclerc'in Monako laneti devam ediyor!
09:59 Kırmızı bayrak çıkıyor!
09:59 Sarı bayrak
09:59 Verstappen ilk sektörde mor dereceyle geliyor
09:59 Perez derecesini geliştirse de dokuzuncu sırada kalıyor.
09:59 Hamilton da ilk sektörde kendi zamanını geliştiriyor
09:58 Perez ilk iki sektörde kendi zamanlarını geliştirerek geliyor.
09:58 Son iki dakika içine girdik ve Verstappen'in liderle farkı 0.230 saniye
09:57 Norris kendi tuunu geliştirdi ancak yeri değişmedi.
09:57 Hamilton turunu geliştiremiyor ve hâlâ yedinci sırada
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