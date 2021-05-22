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Formula 1

Canlı Anlatım: Monako GP sıralama turları

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
10:09 2021 Monako Grand Prix'sinin sıralama turlarını bizimle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın bu heyecanlı yarışta tekrar görüşmek üzere!
10:07
 
10:07 Sizce yarışta pozisyonlar nasıl değişecek? Şampiyonanın gidişatı için önemli olan bu yarışta Verstappen-Hamilton arasındaki puan farkı değişecek mi? Tahminlerinizi yorumlara bekliyoruz
10:05 Monako Grand Prix'si sıralama turları seansının raporunu buradan okuyabilirsiniz:

Monako GP: Leclerc ve Ferrari, son turdaki kazaya rağmen 2019'dan sonra ilk kez pole'de!

2021 Formula 1 Şampiyonası'nın beşinci yarışı olan Monako GP öncesinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Monako GP: Leclerc ve Ferrari, son turdaki kazaya rağmen 2019'dan sonra ilk kez pole'de!
10:04 Sainz da yarışa, üçüncü sıradaki Bottas'ın arkasında dördüncü sırada başlayacak.
10:03 Charles Leclerc bu sezon ilk pole pozisyonunu ve kariyerindeki sekizinci pole pozisyonunu alıyor. Verstappen ise seansı, rakibi Hamilton'un 5 sıra önünde tamamlıyor.
10:02 Sıralama turları sıralaması şu şekilde:
  1. Leclerc 
  2. Verstappen
  3. Bottas
  4. Sainz
  5. Norris
  6. Gasly
  7. Hamilton
  8. Vettel
  9. Perez
  10. Giovinazzi
  11. Ocon
  12. Ricciardo
  13. Stroll
  14. Raikkonen
  15. Russell
  16. Tsunoda
  17. Alonso
  18. Latifi
  19. Mazepin
  20. Schumacher
10:01 Seans kırmızı bayrak altında bitiyor
10:00 Ancak seans tamamlanıyor ve pole pozisyonu Charles Leclerc'e gidiyor!
10:00 Charles Leclerc bariyerlere giriyor!
10:00 Leclerc'in Monako laneti devam ediyor!
09:59 Kırmızı bayrak çıkıyor!
09:59 Sarı bayrak
09:59 Verstappen ilk sektörde mor dereceyle geliyor
09:59 Perez derecesini geliştirse de dokuzuncu sırada kalıyor.
09:59 Hamilton da ilk sektörde kendi zamanını geliştiriyor
09:58 Perez ilk iki sektörde kendi zamanlarını geliştirerek geliyor.
09:58 Son iki dakika içine girdik ve Verstappen'in liderle farkı 0.230 saniye
09:57 Norris kendi tuunu geliştirdi ancak yeri değişmedi.
09:57 Hamilton turunu geliştiremiyor ve hâlâ yedinci sırada
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