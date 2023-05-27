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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Monako GP sıralama turları

2023 Monako GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seansın sona ermesiyle birlikte bizler de anlatımımıza nokta koyuyoruz!

Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim. Yarın seçim günü, oylarımızı kullandıktan sonra Monako GP'si heyecanı için burada buluşalım :)

Herkese iyi akşamlar!
Pilotlar bir bir garaja dönecekler ve röportajlar için medya alanına geçecekler.

Röportajları kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz!
Verstappen 1, Perez 20. sırada. Grid sandviç konumunda şu an :)
Q3 TAM SIRALAMA:

VER ALO
LEC OCO
SAI HAM
GAS RUS
TSU NOR
Alonso ikinci, Leclerc üçüncü, günün sürprizi Ocon dördüncü!

Sainz beşinci, Hamilton altıncı.
Alonso pole pozisyonuna çok yaklaşmıştı ancak Verstappen planları bozuyor!
NELER NELER YAPTI MAX VERSTAPPEN! 0.2 SANİYE GERİDEYDİ İKİNCİ SEKTÖRDE, SON SEKTÖRDE 0.3 SANİYE ÇIKARTTI CEPTEN!
1.11.365! VERSTAPPEN SON SEKTÖRDE KANATLANIYOR, 0.084 SANİYE FARKLA POLE POZİSYONUNA ULAŞIYOR!
Verstappen şu anda Ocon'dan yavaş bir turda!
Damalı bayrak sallanıyor!
Ocon, Hamilton ve Gasly pitte.
VERSTAPPEN İLK SEKTÖRDE ALONSO'DAN YAVAŞ!
Alonso pole için çok avantajlı!
1.11.449! ALONSO 0.022 SANİYE FARKLA LİDER!
ALONSO İKİ MOR SEKTÖRLE GELİYOR!
1.11.630! OCON'UN GERİSİNDE SAINZ!
Sainz geliyor.
1.11.471! LECLERC LİDER!
Alonso ilk sektörde mor dereceyi çalıyor!
Sıralama:

OCO VER
ALO HAM
SAI LEC
GAS RUS
NOR TSU
SON 2 DAKİKA! Leclerc mor sektörle geliyor ilk sektörde!
Norris 1.12.254 ile dokuzuncu. Tsunoda halen tur atmadı.
Son 3 dakika!
1.11.553! ESTEBAN OCON LİDER!
Monte Carlo'da neler oluyor neler!
ESTEBAN OCON VERSTAPPEN'DEN HIZLI BİR TURLA GELİYOR!
LEWIS HAMILTON ÜÇÜNCÜ!
1.11.654! MAX VERSTAPPEN SON SEKTÖRDE LİDER!
Verstappen'in hatasız ve iyi turlara ihtiyacı var. Zaman turuna başladı -ancak ilk sektörde Alonso'dan hızlı değil.
Son 5 dakika! Alonso pole pozisyonu için avantajlı bir konumda!
McLaren Norris'in aracındaki tamiratı tamamladı! Piste çıkabilecek gibi Lando!
Russell dördüncü, Verstappen beşinciliğe kadar geriledi!
Alonso'dan güzel bir telsiz mesajı: "hayvanlar gibi zorluyorum!"
Ocon pitte.
Hamilton yedinci şu an. Alpine pilotlarının arkasında. Russell ilk zaman turuna başladı.
Verstappen turunda bir hata yapmış olabilir, 1.12'nin üstünde bir derece geldi çünkü!
ALO-SAI-LEC ÜÇLÜSÜ 0.053 SANİYE İÇİNDE!
1.11.735! SAINZ İKİNCİ!
1.11.759! Leclerc ikinci, Verstappen'in önünde!
Gasly 4, Tsunoda beşinci.
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