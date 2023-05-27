Canlı anlatım: Monako GP sıralama turları

18:17 Seansın sona ermesiyle birlikte bizler de anlatımımıza nokta koyuyoruz!



Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim. Yarın seçim günü, oylarımızı kullandıktan sonra Monako GP'si heyecanı için burada buluşalım :)



Herkese iyi akşamlar!