Canlı anlatım: Monako GP sıralama turları
2023 Monako GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim. Yarın seçim günü, oylarımızı kullandıktan sonra Monako GP'si heyecanı için burada buluşalım :)
Herkese iyi akşamlar!
Röportajları kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz!
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