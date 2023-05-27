Canlı anlatım: Monako GP 3. antrenman seansı
2023 Monako GP'si öncesi 3. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, kazalarla biten bu seansta sizinle birlikteydim. 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
PER ALO
VER RUS
GAS TSU
NOR STR
SAI ALB
LEC BOT
ZHO MAG
DEV OCO
HUL PIA
SAR
Hamilton henüz zaman turu kaydetmedi.
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