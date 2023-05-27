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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Monako GP 3. antrenman seansı

2023 Monako GP'si öncesi 3. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Antrenman seansı sona ererken biz de anlatımımıza nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, kazalarla biten bu seansta sizinle birlikteydim. 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Üç çaylak son dört sırada. Monako acımıyor :)
TAM SIRALAMA

VER PER
STR SAI
NOR GAS
LEC HAM
OCO BOT
RUS MAG
HUL ALO
TSU ZHO
SAR ALB
PIA DEV
Böylece Monako'da üçüncü antrenman seansı Red Bull liderliğinde tamamlanıyor.
Seans yeniden başlatılmayacak.
KIRMIZI BAYRAK!
SOL ÖN SÜSPANSİYON KIRIK!
İKİNCİ SEKTÖRDE SARI BAYRAKLAR! LEWIS HAMILTON MIRABEAU'DA BARİYERLERDE!
Magnussen'in aracı çekiliyor, kırmızı bayraksız sorun çözülüyor.
Son 8 dakikadayız. Sıralama:

VER PER
STR SAI
NOR GAS
LEC HAM
OCO BOT
RUS MAG
HUL ALO
TSU ZHO
SAR ALB
PIA DEV
Magnussen araçtan iniyor. 12. sırada götürüyordu seansa.
Sanal Güvenlik Aracı.
Portier'e inerken güç kaybetmiş vaziyette K-Mag. Kırmızı bayrak gelebilir yola devam edemezse.
İkinci sektörde sarı bayraklar var, yine Magnussen!
Magnussen birkaç manevranın ardından pistte :)
Geri geri gelmeye çalışıyor şu an K-Mag.
İlk sektörde sarı bayraklar var. Magnussen pist dışında, Ste Devote'de virajı kaçırmış.
Güç dengesi çok değişken, ön grupta da, orta grupta da kesin bir favoriden bahsedemiyoruz! Her şey olabilir, her şey...
Son 15 dakika. Sıralama:

VER PER
STR SAI
GAS LEC
HAM BOT
HUL ALO
ZHO RUS
SAR ALB
OCO PIA
DEV TSU
NOR MAG
Sargeant iyi bir turla 10. sıraya yükseliyor.
Stroll 1.12.942 ile 1.13 barajının altına iniyor!
Gasly altıncılığa çıkıyor. Ocon 10. sırada.
Albon sekizinci. Williams'ın bu pistte iyi olması beklenmiyor, takım yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde senelerdir zayıf.
Yumuşak hamurla farklar biraz daha büyüdü, dün 15 pilot bir saniyenin içindeydi, bugün sadece 7 pilot.
Son 23 dakikadayız. Sıralama:

VER PER
SAI LEC
HAM ALO
RUS OCO
STR BOT
DEV SAR
GAS TSU
ALB NOR
PIA MAG
ZHO HUL
1.12.776 ile Verstappen zirvedeki yerini sağlamlaştırıyor, az önce kısa süreliğine Checo aldı liderliği.
Sainz 3, Leclerc dördüncülüğü aldı. Alonso beşinci, Russell altıncı. Ocon yedinci sırada, yine "there is one impostor among us" diyebileceğimiz pilot konumunda.
1.12.898! Verstappen 1.13 barajının altına inerek lider!
Verstappen ilk sektörde mor dereceyle geliyor, bakalım 1.13 barajının altına inecek miyiz?
1.13.289! Perez zirvede.
Perez mor ikinci sektörle geliyor.
Russell 1.14.005 ile dördüncülüğü alıyor.
Sainz 4, Leclerc altıncı sıralara yükseldiler.
Ocon piste döndükten sonraki ilk zaman turunda beşinci. Alpine bu hafta iddialı, buraya güncellemelerle gelen bir takım nitekim.
1.13.583! Verstappen sadece 0.004 saniye farkla lider!
An itibariyle sıralama:

PER ALO
VER RUS
GAS TSU
NOR STR
SAI ALB
LEC BOT
ZHO MAG
DEV OCO
HUL PIA
SAR

Hamilton henüz zaman turu kaydetmedi.
1.13.587! Perez liderliği alıyor.
1.13.697! Nando lider!
Fernando Alonso iki mor sektörle geliyor!
Mercedes pilotları da nihayet pistte. Ocon da sorunu çözüldükten sonra pistte, bir fren sorunu yaşadığı söyleniyor.
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