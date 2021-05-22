Canlı anlatım: Monako GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
07:04 Seansımız burada sonlanmış bulunuyor. Monako Grand Prix hafta sonunun üçüncü antrenman seansını da bizimle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Heyecan dolu sıralama turlarında görüşmek üzere!
07:02 Antrenman sonlanmış oldu ve antrenman sıralaması şu şekilde:
- Verstappen
- Sainz
- Leclerc
- Bottas
- Perez
- Norris
- Hamilton
- Raikkonen
- Gasly
- Vettel
- Giovinazzi
- Stroll
- Ricciardo
- Schumacher
- Alonso
- Mazepin
- Russell
- Latifi
- Tsunoda
- Ocon
07:00
07:00 Seansın tekrar başlamayacağını öğreniyoruz
06:59 Schumacher telsizden çok üzgün olduğunu söyledi
06:59 Araçlar pit yoluna dönüyor
06:58 Kırmızı bayrağa dönüldü
06:58 Schumacher kaza yaptı!
06:57 Verstappen ikinci sektörde en hızlı dereceyle geliyor.
06:57 Perez 1:11.817'le beşinci sırada
06:56 Schumacher 1:13.139'la 14. sıraya yükseliyor
06:56 Bottas 1:11.765'le dördüncü sıraya yükseldi
06:56 Monako Grand Prix'si hafta sonunun, üçüncü antrenman turunun bitiminde son 5 dakika içine girdik.
06:55 İlk dörtte Red Bull'lar ve Ferrari'ler var. Bakalım sıralama turlarında durumlar nasıl olacak.
06:55 Sainz-Verstappen farkı 0.047 saniye
06:54 Verstappen 1:11.294'le ilk sıraya çıkıyor
06:54 Verstappen ikinci sektörde en iyi dereceyle geliyor
06:53 Vettel 1:12.537'yle dokuzuncu sıraya yükseliyor
06:52 Anlık sıralama:
- Sainz
- Verstappen
- Leclerc
- Norris
- Hamilton
- Bottas
- Perez
- Raikkonen
- Giovinazzi
- Gasly
06:50 Verstappen 0 set lastiklerle ikinci sektörde en iyi zamanı alıyor ancak derecesini geliştiremiyor
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