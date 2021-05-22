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Formula 1

Canlı anlatım: Monako GP 3. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
07:04 Seansımız burada sonlanmış bulunuyor. Monako Grand Prix hafta sonunun üçüncü antrenman seansını da bizimle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Heyecan dolu sıralama turlarında görüşmek üzere!
07:02 Antrenman sonlanmış oldu ve antrenman sıralaması şu şekilde:
  1. Verstappen
  2. Sainz
  3. Leclerc
  4. Bottas
  5. Perez
  6. Norris
  7. Hamilton
  8. Raikkonen
  9. Gasly
  10. Vettel
  11. Giovinazzi
  12. Stroll
  13. Ricciardo
  14. Schumacher
  15. Alonso
  16. Mazepin
  17. Russell
  18. Latifi
  19. Tsunoda
  20. Ocon
07:00
 
07:00 Seansın tekrar başlamayacağını öğreniyoruz
06:59 Schumacher telsizden çok üzgün olduğunu söyledi
06:59 Araçlar pit yoluna dönüyor
06:58 Kırmızı bayrağa dönüldü
06:58 Schumacher kaza yaptı!
06:57 Verstappen ikinci sektörde en hızlı dereceyle geliyor.
06:57 Perez 1:11.817'le beşinci sırada
06:56 Schumacher 1:13.139'la 14. sıraya yükseliyor
06:56 Bottas 1:11.765'le dördüncü sıraya yükseldi
06:56 Monako Grand Prix'si hafta sonunun, üçüncü antrenman turunun bitiminde son 5 dakika içine girdik.
06:55 İlk dörtte Red Bull'lar ve Ferrari'ler var. Bakalım sıralama turlarında durumlar nasıl olacak.
06:55 Sainz-Verstappen farkı 0.047 saniye
06:54 Verstappen 1:11.294'le ilk sıraya çıkıyor
06:54 Verstappen ikinci sektörde en iyi dereceyle geliyor
06:53 Vettel 1:12.537'yle dokuzuncu sıraya yükseliyor
06:52 Anlık sıralama:
  1. Sainz
  2. Verstappen
  3. Leclerc
  4. Norris
  5. Hamilton
  6. Bottas
  7. Perez
  8. Raikkonen
  9. Giovinazzi
  10. Gasly
06:50 Verstappen 0 set lastiklerle ikinci sektörde en iyi zamanı alıyor ancak derecesini geliştiremiyor
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