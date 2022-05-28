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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Monaco GP 3.antrenman seansı

2022 Monako GP 3. antrenman seansının anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Monaco GP 3.antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu

Biz de bu seansın anlatımına yavaş yavaş son veriyoruz.

 

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerle birlikteydim. 17.00'da sıralama turları için görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride dizilmiş durumdalar. Boş bir turun ardından pite dönecek ve sıralama turlarını beklemeye başlayacaklar.

Son 10 sıra ise şu şekilde:

 

TSU
MSC
VET
BOT
ALB
RIC
OCO
ZHO
LAT
Geri kalanların en iyisi Pierre Gasly. Gasly'nin arkasında Norris, Hamilton, Magnussen, Russell ve Alonso ilk 10'u tamamlayan isimler.
Sainz 3, Verstappen 4. sırada. Son şampiyon kendi standartlarına göre iyi bir gün geçirmedi ve derecesini fazla geliştiremedi.
Leclerc Perez'in çok yakınında ikinci, fark 0.041 derece.
Böylece seansın zirvesindeki isim son saniyede liderliği geri alan Sergio Perez oluyor.
Damalı bayrak sallanıyor. Pilotlar yavaş yavaş seansı sonlandıracaklar.
Leclerc derecesini geliştiremiyor.
Perez yüzümüzü kara çıkardı diyebiliriz, 1.12.476 ile lider. İlk sektörde derecesini geliştirememesinin ardından çok iyi bir tur atıyor.
Ancak Perez ikinci sektörde kendi en iyi derecesini geçmiş durumda!
Hamilton şu anda 7. sırada. Seansın sonlarında yükselmiş durumda İngiliz pilot.
Son 1 dakika, Perez ve Hamilton zaman turunda fakat dereceler gelişecek gibi durmuyor.
Sainz-Vettel olayına herhangi bir ceza çıkmayacak.
Son 2 dakika.
Ricicardo piste dönüyor.
Perez Leclerc farkı 0.037, Sainz ve Verstappen bu ikilinin tam 0.3 saniye gerisinde!
Leclerc yeniden lider! 1.12.517.
Leclerc ikinci sektörde en hızlı zamanla geliyor.
Verstappen zaman turlarına devam ediyor fakat henüz derecesini geliştirebilmiş değil.
Vettel de seansın başında kısa bir süre sert hamurla pistteydi.
Pistteki tüm pilotlarda yumuşak hamur var. Bugün seansın belli bir noktasında orta hamur tercih eden Aston Martin dışında kimse farklı bir hamur kullanmadı.
Son 4.30 dakika. Gasly, Norris, Magnussen, Schumacher, Bottas, Albon, Ricciardo, Stroll, Zhou ve Latifi pitteki isimler.
Perez ve Russell arasında da bir engelleme gerçekleşmiş, bu olay da inceleme altında.
Perez yeniden lider! 1.12.554.
Perez ikinci sektörde en hızlı zamanla geliyor.

Son 7 dakikaya girilirken sıralama:

LEC
PER
SAI
VER
GAS
NOR
MAG
RUS
ALO
TSU
Verstappen derecesini geliştiremiyor ve 4. sırada kalıyor.
Leclerc 1.12.702 ile yeniden lider!
Verstappen ikinci sektörde derecesini geliştiremiyor.
Leclerc ikinci sektörde de en hızlı isim!
Verstappen kısa süre sonra en hızlı ilk sektörü çalıyor!
Leclerc ilk sektörde en hızlı zamanla geliyor.
Gasly, Norris, Magnussen, Tsunoda, Schumacher, Albon, Ricciardo, Stroll ve Latifi pitte.
Alonso dokuzunculuğa yükseliyor.
Seansın sonlarına doğru birçok pilot sıralama temposuna çıkmış durumda.
Liderlik yine el değiştiriyor! Perez 1.12.77 ile lider.
Lance Stroll 15-16. virajdaki kerblerden sekmiş ve duvara çarpmış! Stroll yola devam edip pite dönebildi ama seansı bitmiş gibi.
Verstappen Leclerc'i geçiyor! 1.12.881.
Vettel yeniden pistte.
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