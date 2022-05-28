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Canlı anlatım: Monaco GP 3.antrenman seansı
2022 Monako GP 3. antrenman seansının anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Biz de bu seansın anlatımına yavaş yavaş son veriyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerle birlikteydim. 17.00'da sıralama turları için görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride dizilmiş durumdalar. Boş bir turun ardından pite dönecek ve sıralama turlarını beklemeye başlayacaklar.
Geri kalanların en iyisi Pierre Gasly. Gasly'nin arkasında Norris, Hamilton, Magnussen, Russell ve Alonso ilk 10'u tamamlayan isimler.
Sainz 3, Verstappen 4. sırada. Son şampiyon kendi standartlarına göre iyi bir gün geçirmedi ve derecesini fazla geliştiremedi.
Perez yüzümüzü kara çıkardı diyebiliriz, 1.12.476 ile lider. İlk sektörde derecesini geliştirememesinin ardından çok iyi bir tur atıyor.
Pistteki tüm pilotlarda yumuşak hamur var. Bugün seansın belli bir noktasında orta hamur tercih eden Aston Martin dışında kimse farklı bir hamur kullanmadı.
Son 4.30 dakika. Gasly, Norris, Magnussen, Schumacher, Bottas, Albon, Ricciardo, Stroll, Zhou ve Latifi pitteki isimler.
Lance Stroll 15-16. virajdaki kerblerden sekmiş ve duvara çarpmış! Stroll yola devam edip pite dönebildi ama seansı bitmiş gibi.
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