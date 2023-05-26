Canlı anlatım: Monako GP 2. antrenman seansı
2023 Monako GP'si öncesi 2. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Orta hamur: VER, PER, BOT, GAS, OCO, STR, MAG, PIA
Yumuşak hamur: LEC, ALO, NOR, ZHO, HUL, DEV, SAR
SAI ALO
VER LEC
PER HAM
BOT GAS
OCO STR
RUS MAG
ZHO TSU
DEV PIA
NOR SAR
HUL
ALB piste çıkmadı ve görünüş o ki çıkamayacak.
Şu anda Bottas, Stroll, De Vries, Zhou ve Sargeant yumuşak hamurda. Diğerleri de sırayla geçip turlarını atacaklar.
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