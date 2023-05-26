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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Monako GP 2. antrenman seansı

2023 Monako GP'si öncesi 2. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın üçüncü antrenman seansı ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar bir boş turun ardından pite dönmeye ve günü noktalamaya hazırlanırken, bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Pilotlar start antrenmanları için griddeler, pole pozisyonunda Sergio Perez var :) Geçen yıl kazanmıştı burada.
Sanal Güvenlik Aracı! FIA klasik seans sonu denemelerini yapıyor.
Albon damalı bayrağa gelinirken 19. sıraya yükseldi.
TAM SIRALAMA:

VER LEC
SAI ALO
NOR HAM
PER BOT
GAS OCO
STR RUS
ZHO MAG
HUL TSU
DEV PIA
ALB SAR
İlk seansta pek iyi görünmeyen Max Verstappen, bu kez liderliği almayı başarıyor ve güne iyi bir şekilde nokta koyuyor.
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sona eriyor!
Yuki Tsunoda pit yolunda hız yaptığı gerekçesiyle inceleme altında, para cezası alabilir.
Son 1 dakikadayız. Seans birazdan sona erecek, bu kez start antrenmanı da izleyeceğiz.
Takım son iki senedir düşük yere basma gücü isteyen pistlerde çok daha başarılı, dolayısıyla Monako'da onlardan ne beklememiz gerektiği net değil.
Son 3 dakika. Albon zaman turu kaydetti ancak son sırada. Williams şu an 19-20.
Pilotlar son 10 dakikayı yarış temposuna yoğunlaşarak geçiriyorlar, dolayısıyla bu noktadan sonra bir tur zamanı değişimi göremeyebiliriz.
Son 7 dakika.
Lastik durumları:

Orta hamur: VER, PER, BOT, GAS, OCO, STR, MAG, PIA

Yumuşak hamur: LEC, ALO, NOR, ZHO, HUL, DEV, SAR
Son dakikalarda karışık lastik tercihleri var, bazı isimler orta hamura döndü.
Williams seansın son 10 dakikasına aracı yetiştirmeyi başardı.
Alex Albon pistte!
Seans yeniden başlıyor, son 11 dakikadayız.
Sainz'ın aracı hemen kaçış alanına çekiliyor. Seans kısa süre sonra başlayacaktır.
Sainz üçüncü sıradaydı ve güçlü bir seans geçiriyordu. Leclerc'in iki sene önce kaza yaptığı yerde aracı kaybetti kendisi.
Kırmızı bayrak! Seans askıya alındı!
Yüzme havuzu bölgesinde bariyerlerde Sainz!
SAINZ BARİYERLERDE!
2. SEKTÖRDE SARI BAYRAKLAR VAR!
1.12.527 ile Leclerc ikinci!
Verstappen şu anda 1.12.462 ile lider.
An itibariyle 19 pilot da yumuşak hamurla turladı. İlk 14 pilotu sadece 1 saniye ayırıyor.
İki seanstır trafikten çok çekti Nando.
Fernando Alonso sinirli, son sektörde arka arkaya üç pilot tarafından engellendi!
Sıralama:

SAI ALO
VER LEC
PER HAM
BOT GAS
OCO STR
RUS MAG
ZHO TSU
DEV PIA
NOR SAR
HUL

ALB piste çıkmadı ve görünüş o ki çıkamayacak.
İlk altı sırada dört takım, ilk sekiz sırada altı takım var :)
1.12.569 ile şu anda Sainz lider. Verstappen 0.168 saniye geride üçüncü.
Verstappen yumuşak hamurla pistte, ilk sektörde mor dereceyle geliyor.
VER, PER, NOR, MAG, GAS ve HUL hariç herkesten yumuşak hamurla turlar gördük.
Son yarım saate giriş yapıyoruz yavaş yavaş. Neredeyse herkes yumuşak hamurda artık. Russell 3, Hamilton 4. sıraya çıktı. Verstappen henüz yumuşak hamurla tur atmadı.
Ocon yumuşak hamurla ikinci sırada.
Alonso'nun arkasından birçok isim yumuşak hamura geçiş yaptı.

Şu anda Bottas, Stroll, De Vries, Zhou ve Sargeant yumuşak hamurda. Diğerleri de sırayla geçip turlarını atacaklar.
Nando bu tür şaşırtmacaların adamıdır :)
1.12.786! Biz tam bunu söylerken Alonso yumuşak hamurla piste çıktı, hafta sonunun ilk yumuşak hamur turunda liderliği aldı :)
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