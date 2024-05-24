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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Monako GP 2. antrenman seansı

2024 Monako GP öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu
Bir seansın daha sonuna gelirken eşlik ettiğiniz için bendeniz Muhammed Eren Albayrak sizlere teşekkür ederim.
 
Seans süresi sona eriyor
Pilotlar daha çok yarış simülasyonuna benzer tempolarda tur atarak seansın sonuna geliyorlar.
Mick Schumacher'de seansı Mercedes garajından takip ediyor.
Leclerc frenlemeyi kaçırarak kaçış alanına gidiyor.
McLaren getirdiği güncellemeler ile Red Bull'u bazı pistlerde zorlayacak gibi gözükürken Monako'da da iddialı bir antrenman seansı izletiyorlar.
Alonso geçen sene burada pole pozisyonunu almaya çok yaklaşmıştı ve bu seansta da 3. sırada bulunuyor.
Hamilton seansta ikinci sırada bulunurken Mercedes'i antrenmanlarda güçlü gösteriyor.
Monako'da pole pozisyonunun çok önemli olması pilotların antrenmanlarda da ekstra zorlamalarını sağlıyor.
Ufalanmaların sebep olduğu arkadan kaymalarda viraj çıkışlarını tehlikeli hale getirebiliyor seansın bu dakikalarında.
Trafik kontrolünün önem kazandığı seansta yarış mühendislerine çok iş düşüyor.
Verstappen limitleri zorluyor anlık olarak aracın arkasını kaybetse de, bariyerlerle buluşmadan kurtarmayı başardı.
Carlos Sainz, takım arkadaşının aksine bu seansta iddialı bir derece henüz elde edemedi.
Verstappen Imola'da elde ettiği podyum ile toplam 104 podyum sayısına ulaşarak Kimi Raikkonen'i geride bırakmıştı, bu bilgiyi de sizlere hatırlatmak isterim.

Verstappen'in duvara temas ettiği anlar:

 
Lando Norris tünel çıkışında ağır bir blokaj ile lastiğinde yanık nokta oluşturuyor.
1.12.000 altına inen 4 isim var: Leclerc, Verstappen, Alonso ve Norris
Piastri piste geri dönüyor
Piastri duvara temas ettiğini söyleyerek pitin yolunu tuttu.
Charles Leclerc

Attığı 1.11.278 derecesiyle seans liderliğini koruyarak eski derecesini de geliştiriyor.
1.12.336 ile Sergio Perez seansta ikinci sırayı alıyor. Leclerc 0.763 saniye daha hızlı.

Lewis Hamilton pit yolu kalabalığından rahatsız:

 
Adrian Newey'den bahsetmişken kendisinin bu sezon Red Bull'da Formula 1'den daha çok Red Bull'un hypercar projesine odaklandığını hatırlatalım
Gelecek sezonda ne yapacağı belirsiz olan Adrian Newey'de Red Bull garajında
Aktif olarak en hızlı 3 sektör dereceside Leclerc'in ellerinde.

Verstappen kanguru gibi sektiği için başının ağırdığını takıma iletti. 

(Başka pilotlarda araçların sekmesi ve titreşimlerden rahatsız)
Bu pistte 2 pole pozisyonu alarak bunları galibiyete dönüştüremeyen ev sahibi Leclerc bu hafta sonu da favorilerin arasında
George Russell 11. viraja gelirkenki titreşimden rahatsız olduğunu mühendisine iletti.
Verstappen sert hamur lastiklerle tur atarken diğer favoriler orta hamur lastiklerle seansa devam ediyor.
Magnussen şu anda ceza sınırında ve pilotun bu hafta sonunda da dikkatli olması gerekiyor.

Monako pistiyle ilgili takımların yüksek arka kanat tercihinin gerekçesine değinmek isterim:

Yüksek arka kanat tercihi daha fazla sürüklenme kuvveti oluştursa da yavaş ve orta hızlı virajlarda aracın performansını artırmaktadır. Daha fazla yere basma kuvveti oluşturan bu kanat tercihi virajlarda pilotların daha fazla hız taşımalarını sağlıyor. Bu veriler göze alındığında düzlüğü az olup yavaş vriajlardan oluşan Monako için yüksek kanat optimum tercih oluyor.
Mercedes, Red Bull ve Ferrari pilotları orta hamur lastikle turlarını atmaya devam ediyor.

Formula 1'de 2. antrenman seansı devam ederken F2 sıralama turlarında Hadjar'ın tüneldekki enfes kurtarışını sizinle paylaşmak isterim:

 
İlk seansta lastik patlatarak garaja erken dönen Perez bu seansta gaza erkenden basmaya başladı.
Verstappen ilk turların ardından lider.
Ön sıra takımları garajları hemen terk ettiler
Takımlar ilk antrenman seansından aldıkları verileri kullanarak ellerindeki zamanı pistte kullanmak istiyor.
İlk seansı lider tamamlayan Hamilton orta hamur lastiklerle pistte
Hepiniz Monako GP 2. Antrenman Seansına hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Eren Albayrak bu seansta sizlere eşlik edeceğim.
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