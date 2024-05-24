Canlı anlatım: Monako GP 2. antrenman seansı
2024 Monako GP öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Attığı 1.11.278 derecesiyle seans liderliğini koruyarak eski derecesini de geliştiriyor.
Verstappen kanguru gibi sektiği için başının ağırdığını takıma iletti.
(Başka pilotlarda araçların sekmesi ve titreşimlerden rahatsız)
Monako pistiyle ilgili takımların yüksek arka kanat tercihinin gerekçesine değinmek isterim:
Yüksek arka kanat tercihi daha fazla sürüklenme kuvveti oluştursa da yavaş ve orta hızlı virajlarda aracın performansını artırmaktadır. Daha fazla yere basma kuvveti oluşturan bu kanat tercihi virajlarda pilotların daha fazla hız taşımalarını sağlıyor. Bu veriler göze alındığında düzlüğü az olup yavaş vriajlardan oluşan Monako için yüksek kanat optimum tercih oluyor.
Formula 1'de 2. antrenman seansı devam ederken F2 sıralama turlarında Hadjar'ın tüneldekki enfes kurtarışını sizinle paylaşmak isterim:
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