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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Monako GP 2. antrenman seansı

2022 Monako Grand Prix'sinin 2. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Monako GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu

Monako GP 2. antrenman: Leclerc yine lider, Ferrari 1-2!

2022 Formula 1 sezonunun 7. yarışı olan Monako Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Monako GP 2. antrenman: Leclerc yine lider, Ferrari 1-2!
Yarın 3. antrenman seansının anlatımında görüşmek dileğiyle! Kendinize iyi bakın.
İlk on:
Leclerc
Sainz
Perez
Verstappen
Norris
Russell
Gasly
Alonso
Vettel
Tsunoda.
Ferrari pilotu Charles Leclerc, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da zirvede yer aldı.

Carlos Sainz 0.044 saniye geride ikinci olurken, Red Bull pilotları 3. ve 4. oldular.
Ve damalı bayrak çıkıyor!
Perez ve Hamilton'ın yarış temposuna bakılırsa ortalama 0.6 saniyelik bir ark var.
Son 2 dakikadayız!
Russell, güç ünitesinin harika hissettirmediğini söylüyor
Şimdi yeşil bayrağa dönüyoruz, büyük bir olay yok
İlk virajdap ist dışına çıkan bir başka isim daha var.
Büyük bir blokaj yaşamış
Pistteki tek McLaren'la Lando Norris
Evet, öyle görünüyor
İlk sektörde sarı bayraklar var. Muhtemelen ilk virajda pist dışına çıkan birisi var.
Verstappen araçta pek rahat görünmüyor ve turları çok istikrarlı değil
Artık takımlar uzun sürüşlere odaklanmış durumdalar. Birazdan daha sağlıklı turlar gelecektir
Ferrari pilotları şu anda garajdalar.
Verstappen 11 turluk yumuşak lastikleriyle pistte
Evet, son 15 dakikalık bölümdeyiz! Son 15 dakikada ne göreceğiz söylemek güç. Normalde şu anda uzun sürüş yapmaları lazım
Leclerc de garaja gelmiş durumda
Red Bull pilotları şu anda garaja dönmüş durumdalar. Mercedes pilotları da öyle
Leclerc daha da iyi bir turla gelirken trafiğe takıldı
0.2 saniye geride ikinci sıraya çıkıyor
Sainz kendi en iyi turuyla geliyor
Anlık sıralama: 
Leclerc
Perez
Sainz
Verstappen
Norris
Russell
Gasly
Alonso
Vettel
Tsunoda
Verstappen, Ferrari pilotlarına özellikle son sektörde çok fazla vakit kaybediyor
Turu tamamlıyor ve 0.5 saniye yavaş kalıyor
Verstappen yeni bir turla geliyor.
Hamilton lastiklerini kilitlemiş ve duramayacağını anlayınca pist dışına çıkmış
Bu arada Perez 0.379 saniye geride ikinci sıraya çıktı
Şimdi aracını kurtarıyor ve seansa dönüyor.
Sarı bayraklar! Hamilton kaçış alanında
Russell'ın son turu Leclerc'ten 0.750 saniye yavaş.
Mercedes bu sabah sert süspansiyon ayarları nedeniyle dalgalanma yaşıyordu. İkinci seans için bunu azaltmaya çalıştılar
Norris 4. sıraya çıktı! Leclerc 1:12.656 yaptı
Norris de iyi bir dereceyle geliyor
Derken Leclerc yine mor sektörü yaptı!
Büyük bir sürpriz olmadığı takdirde seansın bu sonuçlarla bitme ihtimali çok yüksek
Sainz'dan da 1:13.006 geldi. Ferrari şimdi 1-2!
Leclerc geliyor ve 1:12.764 yapıyor!
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