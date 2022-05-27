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Canlı anlatım: Monako GP 2. antrenman seansı
2022 Monako Grand Prix'sinin 2. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Ferrari pilotu Charles Leclerc, tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da zirvede yer aldı.
Carlos Sainz 0.044 saniye geride ikinci olurken, Red Bull pilotları 3. ve 4. oldular.
Carlos Sainz 0.044 saniye geride ikinci olurken, Red Bull pilotları 3. ve 4. oldular.
Evet, son 15 dakikalık bölümdeyiz! Son 15 dakikada ne göreceğiz söylemek güç. Normalde şu anda uzun sürüş yapmaları lazım
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