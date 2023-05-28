Kayıt Ol
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Monako GP

2023 Formula 1 Monako Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Teknik arızalar nedeniyle Motorsport Türkiye'deki yayınımızı erkenden noktalıyoruz, bugün eksik kaldıysak özür dileriz...

Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Haftaya İspanya'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ocon iki ezeli rakibiyle podyumu paylaşacak!
FERNANDO ALONSO İKİNCİ, ESTEBAN OCON ÜÇÜNCÜ! ALPINE PODYUMDA!
MAX VERSTAPPEN DAMALI BAYRAĞA GELİYOR VE MONAKO GP'SİNİ KAZANIYOR!
İnternet kesintisi yaşadığımız kısımda Tsunoda pist dışına çıktı bu arada ve yer kaybetti :(
Alfa Romeo da günün sıra kazanan takımlarından, Bottas dört sıra kazandı ve puan barajının hemen dibinde.
Verstappen damalı bayrağa ilerliyor!
SON TURDAYIZ!
Son iki tur! Mercedes pitlerde Ferrari'leri avlamasının ardından 4-5. İyi bir iş yaptılar.
Magnussen yarışı bırakıyor. Yarış dışı kalan ikinci isim.
Magnussen pitte. Günün olaylı isimlerinden o da.
Son üç tur. Yarış bir süredir geçit töreni havasında ilerliyor. Yağmur çıkınca umutlandık fakat ani lastik değişimlerinden öte bir heyecan göremedik.
Verstappen rahat bir zafere, Alonso uzun süre sonra ilk kez üçüncülükten öte bir sonuca, Ocon ise kariyerinin üçüncü podyumuna doğru ilerliyor.
Perez bir daha pite girecek. Yoğun yağmur lastiği kumarı tutmadı.
72. turdayız şu an.
Ufak bir internet kesintisi daha yaşadık.
Tsunoda kan kaybediyor, Piastri de geçti rakibini! Tsunoda puan barajının gerisinde.
NORRIS TSUNODA'YI İLK VİRAJDA GEÇİYOR! 9. sıra!
Gasly'e siyah-beyaz uyarı bayrağı geldi.
Gasly'nin tünel çıkışı şikanı kestiğini görüyoruz, bir sıkıntı olmadan piste dönebilmiş.
VER-ALO farkı 22 saniye bu arada. 1.34 ile turlanıyor.
OCO-HAM-RUS treni var podyum için. Norris de Tsunoda'yı yarım saniye geriden kovalıyor.
İkinci sektör halen en zorlayıcı kısım. Kalan bölgede herkes daha rahat.
66. tur. Pist kurumayabilir, birikintili bölgeler var. Yağmur geldi, şovunu yaptı ve kenara çekildi.
Yağmur da durmuş gibi?
64. turdayız. Sıralama aynı. Yağmur şiddetlenmedi.
Hulkenberg kendisine verilen ilk beş saniyelik cezayı doğru çekmediği için 10 saniye ceza alıyor. Bu sezonun klasiklerinden.
Sainz'a yağmurun kısa süre içinde bitebileceği söylendi, ancak zemin kuruyacak mı kurumayacak mı göreceğiz.
61. turdayız. Yağmur yarışa heyecan getirdi. Sıralama:

VER ALO
OCO HAM
RUS LEC
GAS SAI
TSU NOR
PIA BOT
DEV ZHO
ALB PER
HUL SAR
MAG

STR yarış dışı.
İkinci sektörde sarı bayraklar var. Norris pist dışı ziyareti yapmış söylenene göre.
Hulkenberg pitte.
Russell'ın yaşadığı olayı görüyoruz: pist dışına çıkmış ve sonrasında geri dönerken Perez ile temas etmiş! Az önce Perez'in de son sektörde bariyerlere temas ettiğini görüyoruz.
İlk sektörde sarı bayraklar var! Kevin Magnussen bu kez de Ste Devote'de pist dışında. Bu hafta sonu üçüncü kez ilk virajı kaçırıyor.
İlk sektörde çizgi dışına çıkan Russell tehlikeli bir ana sebebiyet vermekten ötürü ceza aldı, Leclerc ile fark 6.1 saniye şu an.
RUSSELL'A BEŞ SANİYE CEZA GELİYOR!
Sargeant'a pit yolunda hız yapmaktan ötürü beş saniye ceza geliyor.
Perez yağmur lastiklerine geçti!
2. sektörde sarı bayraklar! Sargeant hairpin'de kaza yaptı ancak yola devam ediyor. Artık yağmur lastikleri için uygun koşullar var.
Yola devam ediyor, pit girişinin hemen dibindeydi.
KEVIN MAGNUSSEN SON İKİ VİRAJDA BARİYERLERDE!
Daha fazla göster

Çok Okunanlar

Monako GP: Geç gelen yağmur işleri karıştırdı, Verstappen kazandı, Alonso ve Ocon podyumda!

Monako GP: Geç gelen yağmur işleri karıştırdı, Verstappen kazandı, Alonso ve Ocon podyumda!

1
Formula 1
Monako GP

Monako GP: Geç gelen yağmur işleri karıştırdı, Verstappen kazandı, Alonso ve Ocon podyumda! Monako GP: Geç gelen yağmur işleri karıştırdı, Verstappen kazandı, Alonso ve Ocon podyumda!

Rakip takımlar, Red Bull'un tabanını net şekilde görebildiği için mutlu!

Rakip takımlar, Red Bull'un tabanını net şekilde görebildiği için mutlu!

2
Formula 1
Monako GP

Rakip takımlar, Red Bull'un tabanını net şekilde görebildiği için mutlu! Rakip takımlar, Red Bull'un tabanını net şekilde görebildiği için mutlu!

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

3
Formula 1
Monako GP

Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı" Hamilton: "Ferrarileri geride bırakmak harikaydı"

Mercedes, Ferrari söylentilerine rağmen Hamilton'ın ayrılacağını hiç düşünmemiş

Mercedes, Ferrari söylentilerine rağmen Hamilton'ın ayrılacağını hiç düşünmemiş

4
Formula 1
Monako GP

Mercedes, Ferrari söylentilerine rağmen Hamilton'ın ayrılacağını hiç düşünmemiş Mercedes, Ferrari söylentilerine rağmen Hamilton'ın ayrılacağını hiç düşünmemiş

Alonso: "Kolay bir yarış değildi"

Alonso: "Kolay bir yarış değildi"

5
Formula 1
Monako GP

Alonso: "Kolay bir yarış değildi" Alonso: "Kolay bir yarış değildi"

Son Haberler
Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

Formula 1
Monako GP

Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik" Perez: "Yaptığım hatanın bedelini ödedik"

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

Formula 1
Monako GP

Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu" Russell: "Yaptığım hata üçüncülüğe mal oldu"

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Formula 1
Monako GP

Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı" Leclerc: "Güvenlik aracı çıkar diye umduk fakat çıkmadı"

Son Videolar
Resmi: Aston Martin, 2026'dan itibaren Honda motoruna geçiyor! #F1 #f12026

Resmi: Aston Martin, 2026'dan itibaren Honda motoruna geçiyor! #F1 #f12026

06:17
Formula 1

Resmi: Aston Martin, 2026'dan itibaren Honda motoruna geçiyor! #F1 #f12026
F1 23: Las Vegas'a dair ilk görüntüler

F1 23: Las Vegas'a dair ilk görüntüler

05:43
Formula 1

F1 23: Las Vegas'a dair ilk görüntüler
Ferrari'den Hamilton'a büyük teklif - Razgatlıoğlu BMW'ye geçiyor - Karting'de 1 numara olan Türk!

Ferrari'den Hamilton'a büyük teklif - Razgatlıoğlu BMW'ye geçiyor - Karting'de 1 numara olan Türk!

11:12
Formula 1

Ferrari'den Hamilton'a büyük teklif - Razgatlıoğlu BMW'ye geçiyor - Karting'de 1 numara olan Türk!
Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol