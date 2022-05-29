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Formula 1 Haberler

Canlı Anlatım: Monako GP

2022 Monako GP canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı Anlatım: Monako GP

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu

Biz de David Coulthard röportajlara başlarken bu uzun yarışın anlatımını yavaş yavaş sonlandırıyoruz.

 

Ben Altay Gök, 2022 Monako GP'sinin anlatımında sizlerleydim.

 

Sonraki yarış iki hafta sonra Bakü'de o zamana dek hoşça kalın!
En hızlı turu ise son turlarda pite giren Lando Norris elde etti.

Tam sıralama:

 

PER SAI
VER LEC
RUS NOR
ALO HAM
BOT VET
GAS OCO (5 saniye ceza)
RIC STR
LAT ZHO
TSU

Albon, Schumacher ve Magnussen yarışı tamamlayamayan isimler.
Leclerc ise kariyerinin dördüncü Monako yarışında sonunda laneti kırmayı başarıyor. İstediği sonucu alamasa da bu Monako'da gördüğü ilk finiş ve aldığı ilk puanlar oldu.
Perez gözetmenlerden aldığı Meksika bayrağı ile zafer turunda.
Perez çok sevinçli! O artık bir Monako GP'si galibi!
Tüm pilotlar yavaş yavaş damalı bayrağa ulaşıyorlar. Birazdan tam sıralamayı vereceğiz.

Damalı bayrak sallanıyor!

 

Sergio Perez, 2022 Monako GP'sini kazanmayı başarıyor!
Artık son sektördeyiz. Sergio Perez zafere ilerliyor.
Ön grupta herhangi bir değişiklik olmadı ancak son 10 tur çok heyecanlı geçti.
Yanlışlık için kusura bakmayın, damalı bayrak bu tur sallanacak!
Perez önde kalmayı başardı.
Pilotlar tünele giriyorlar, bu tur damalı bayrak sallanacak!
Son 1 dakika!
Son 1.30 dakika, 2. sektördeyiz! Bir tur daha atacaklar.
Bottas Ocon farkı da 1.3 saniyeye kadar indi. Ocon şu anda puan alamayacak durumda, bu da 11. sıradaki Vettel'in puan alması anlamına geliyor!
Perez Sainz'ın 0.7 saniye önünde. BU fark galibiyet için yeterli olabilir.
Son 3 dakika! Latifi'ye tur bindirecek ön grup.
Muhtemelen son 2.5 turun içindeyiz.
Son 3.30 dakika! Ön grup Zhou'ya tur bindirdi.
Kısa bir sarı bayrak periyodu daha gördük.
1. sektörde sarı bayraklar var.
Son 5 dakikaya girdik, farklar halen çok yakın! Öndeki dörtlünün tamamı birbirlerinin DRS mesafesinde!
Ön grupta heyecan devam ediyor, son 6 dakika!

Son 8 dakikaya girilirken sıralama:

 

PER SAI
VER LEC
RUS NOR
ALO HAM
OCO BOT
VET GAS
RIC STR
LAT ZHO
TSU

Albon, Schumacher ve Magnussen yarışa veda etti.
Bottas Ocon farkı iyice kapandı. 3.5 saniye olan fark 2.3 saniyeye kadar düştü.
Tsunoda pist dışına çıktı ancak geri döndü.
1. sektörde sarı bayraklar sallandı kısa süreliğine.
Leclerc'in de oyuna dahil olduğunu unutmayalım! Grup 2 saniye içinde!
Farklar daha da kapanıyor! Verstappen de çok yakın!
Sainz tünele Perez'in oldukça yakınında giriyor!
Öndeki dörtlü neredeyse 2.5 saniyenin içinde sıralanmış durumda.
Perez Sainz farkı 0.6 saniyede seyretmeye devam ediyor, Verstappen de Sainz'ın DRS mesafesinde! Leclerc de yaklaştı!
Ocon Alonso'nun hızlanmasını, böylece Hamilton hızlanacağı için onun da Bottas ile farkı açabileceğini söyledi. Alpine bir kez daha takım oyunu oynayacak mı?
Sainz Perez'e çok yaklaştı! Fark 0.6 saniye!
Ocon'a 5 saniye cezası aldığı hatırlatıldı. Arkasındaki Bottas ile fark 3.5 saniye ve Hamilton'ın DRS mesafesinde!
Sainz DRS mesafesinde!
Bakalım Sainz son 13 dakikada bir sürpriz yapabilecek mi?
Sainz'a Perez'in lastiklerinin ufalanmaya başladığı söylendi!
Verstappen-Sainz ve Leclerc-Verstappen farkları da kapanmış vaziyette. Birazdan tur bindirmeler başlayacak.
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