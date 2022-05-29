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Canlı Anlatım: Monako GP
2022 Monako GP canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Biz de David Coulthard röportajlara başlarken bu uzun yarışın anlatımını yavaş yavaş sonlandırıyoruz.
Ben Altay Gök, 2022 Monako GP'sinin anlatımında sizlerleydim.
Sonraki yarış iki hafta sonra Bakü'de o zamana dek hoşça kalın!
Tam sıralama:
PER SAI
VER LEC
RUS NOR
ALO HAM
BOT VET
GAS OCO (5 saniye ceza)
RIC STR
LAT ZHO
TSU
Albon, Schumacher ve Magnussen yarışı tamamlayamayan isimler.
Leclerc ise kariyerinin dördüncü Monako yarışında sonunda laneti kırmayı başarıyor. İstediği sonucu alamasa da bu Monako'da gördüğü ilk finiş ve aldığı ilk puanlar oldu.
Bottas Ocon farkı da 1.3 saniyeye kadar indi. Ocon şu anda puan alamayacak durumda, bu da 11. sıradaki Vettel'in puan alması anlamına geliyor!
Son 5 dakikaya girdik, farklar halen çok yakın! Öndeki dörtlünün tamamı birbirlerinin DRS mesafesinde!
Son 8 dakikaya girilirken sıralama:
PER SAI
VER LEC
RUS NOR
ALO HAM
OCO BOT
VET GAS
RIC STR
LAT ZHO
TSU
Albon, Schumacher ve Magnussen yarışa veda etti.
Perez Sainz farkı 0.6 saniyede seyretmeye devam ediyor, Verstappen de Sainz'ın DRS mesafesinde! Leclerc de yaklaştı!
Ocon Alonso'nun hızlanmasını, böylece Hamilton hızlanacağı için onun da Bottas ile farkı açabileceğini söyledi. Alpine bir kez daha takım oyunu oynayacak mı?
Ocon'a 5 saniye cezası aldığı hatırlatıldı. Arkasındaki Bottas ile fark 3.5 saniye ve Hamilton'ın DRS mesafesinde!
Verstappen-Sainz ve Leclerc-Verstappen farkları da kapanmış vaziyette. Birazdan tur bindirmeler başlayacak.
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