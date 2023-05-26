Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı
2023 Monako GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 18.00'da ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pist üstünde, tam frenleme noktasında birkaç parça var. Bu parçaların temizlenmesi gerekmekte.
HAM SAI
NOR LEC
ALO ALB
PER VER
TSU PIA
MAG STR
OCO HUL
RUS GAS
BOT DEV
ZHO SAR
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