Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı

15:33 Seans kırmızı bayrakla bitirildiği için bu kez start antrenmanları da olmayacak, dolayısıyla bizler için de noktayı koyma zamanı geldi :)



Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 18.00'da ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!