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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı

2023 Monako GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans kırmızı bayrakla bitirildiği için bu kez start antrenmanları da olmayacak, dolayısıyla bizler için de noktayı koyma zamanı geldi :)

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 18.00'da ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Hulkenberg seans içinde lastik patlattı, Alex Albon da kaza yaptı.
TAM SIRALAMA

SAI ALO
HAM PER
LEC VER
NOR OCO
STR ALB
BOT MAG
TSU GAS
RUS DEV
PIA SAR
ZHO HUL
Monako şimdiden heyecanlı başladı :)
Evet, seans yeniden başlamayacak. Böylece 2023 Monako GP ilk antrenman seansı Carlos Sainz liderliğinde sona eriyor, ilk dört sırada tam dört takım var!
Williams garajında matem havası hakim, mekanikerler "şimdi kim tamir edecek bunu" bakışları eşliğinde izlediler kazayı.
Seans bitime üç dakika kala askıya alınıyor, yeniden başlatılmayacaktır.
KIRMIZI BAYRAK!
Alex Albon'un aracın sol tarafını parçaladığını görüyoruz ilk virajın hemen sonrasında!
İlk sektörde sarı bayraklar var!

Sıralama:

SAI ALO
HAM PER
LEC VER
NOR OCO
STR ALB
BOT MAG
TSU GAS
RUS DEV
PIA SAR
ZHO HUL
Son 5 dakika. Zirvede halen SAI-ALO-HAM üçlüsü var. Verstappen altıncı sıraya kadar geriledi, kendi standartlarında zayıf bir seans geçiriyor.
Alonso bir kez daha çok sinirli, bir ikonik telsiz mesajı daha gördük kendisinden :)
Son 7 dakikadayız artık. Verstappen son sektörde aracın arkasını kaybederek tur zamanını yarıda bıraktı, Alonso ise Perez tarafından engellendi!
İlk sektördeki sarı bayrakların sebebi Kevin Magnussen'in frenajı kaçırmasıymış.
1.13.690 ile Sainz lider! Alonso da derecesini geliştirdi.
Sarı bayrak periyodu kısa sürede sona erdi.
İlk sektörde sarı bayraklar var.
1.14 barajının altına inen ilk isim oldu Nando.
1.13.907! Fernando Alonso lider!
Bu dakikadan sonra tüm pilotların orta hamurla turladığını göreceğiz büyük ihtimalle. Yumuşak hamurlar sıralama şartlarındaki ikinci antrenman seansına saklanıyor olabilir.
Kırmızı bayrak periyodu kısa sürede sona eriyor, seans yeniden başlıyor.
KIRMIZI BAYRAK!

Pist üstünde, tam frenleme noktasında birkaç parça var. Bu parçaların temizlenmesi gerekmekte.
Hulkenberg'in tünel sonrası şikana sert çıktığını ve lastik patlatarak spin attığını görüyoruz.
Hulkenberg pitte.
İkinci sektörün sonlarında lastik patlattı, pite varabilecektir Hulk.
İkinci sektörde sarı bayraklar var! Nico Hulkenberg'in sol arka lastiği patlamış vaziyette!
Williams, Sargeant'ı güvenli olmayan koşullarda piste yolladığı için not edildi.
Araçtan epey şikayetçi Russell.
Hamilton'ın turu pistin nispeten yavaş olduğu koşullarda geldi, dolayısıyla Mercedes elini şimdiden açmış olabilir. Russell'ın 1.5 saniye geride 13. olduğunu belirtelim.
Alonso 1.14.403 ile dördüncü. Şu ana kadar seansın sürprizi 0.2 saniyeyle liderlik koltuğunda yer alan Hamilton.
Perez de 8. sırada. Red Bull pek iyi başlayamadı.
Verstappen'in orta hamurla ilk turu 1.14.280.
Verstappen pistte, bir kez daha aracın sürülebilirliğinden şikayetçi. Arka tarafın nispeten iyileştiğini söylüyor.
Verstappen dördüncü sırada. McLaren de bu hafta iyi başladı, Norris 3, Piastri 10. sıralarda.
Yarım saat geride kaldı. Sıralama:

HAM SAI
NOR LEC
ALO ALB
PER VER
TSU PIA
MAG STR
OCO HUL
RUS GAS
BOT DEV
ZHO SAR
Logan Sargeant'ın sağ arka lastiğinin tam takılamadığını görüyoruz, neyse ki Amerikalı pilot krizi iyi yönetmeyi başarmış!
1.14.035! Hamilton lider!
Orta hamura geçiş yaptı Lewis. Sert hamurlar yavaş yavaş terk edilecek.
Hamilton en iyi ilk sektörle geliyor!
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