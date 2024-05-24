Canlı anlatım
Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı
2024 Monako GP öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
Seansın sonuna geliyoruz, eşlik ettiğiniz için bendeniz Muhammed Eren Albayrak sizlere teşekkür ederim.
Red Bull seansta zorlanan takımlardan birisi olurken Mercedes, McLaren ve Ferrari iddialı bir performans ortaya koyuyorlar
Hafta sonu boyunca tur sayıları arttıkça zamanların hızlanması ön görülüyor (yeni asfaltlama çalışmalarının etkisiyle)
Kendine özgü özellikleriyle öne çıkan Monako'da özellikle özel direksiyon ve arka kanat ayarları dikkat çekiyor.
Sıralama seansının yarıştan daha önemli olduğu bu cadde pistinde takımlar en uygun ayarı bulmak için antrenman seanslarında zamanı iyi yönetmeli.
Hepinize Monako GP 1. antrenman seansından selamlar, bendeniz Muhammed Eren Albayrak bu seansta sizlerle olacağım.
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