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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı

2024 Monako GP öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu
Seansın sonuna geliyoruz, eşlik ettiğiniz için bendeniz Muhammed Eren Albayrak sizlere teşekkür ederim.
Ferrari 1. antrenman seansında yumuşak hamur denemeyen takımlardan birisi oldu.
Son 2 dakikaya girerken Hamilton 1.12.169 derecesiyle zirvede.
Perez lastik patlatıyor
Magnussen ve Tsunoda arasında pit yolunda gerçekleşen olay not edildi.

Leclerc'in tabanına zarar verdiği talihsiz an:

 
Mark Weber'de antrenman seanslarını izleyenler arasında
Yeşil ışık yanıyor ve seans tekrar başlıyor.
Zhou'nun duvara temas edip kırdığı ön kanat parçaları Leclerc'in aracının tabanına zarar veriyor.
Kırmızı bayrak çıkıyor
Red Bull seansta zorlanan takımlardan birisi olurken Mercedes, McLaren ve Ferrari iddialı bir performans ortaya koyuyorlar
Çoğu pilot yumuşak hamur lastiklerle hızlı tur denemeleri yapmaya başlıyor.
Mercedesler ilk seansın son 20 dakikasına girerken iki ve üçüncü sıradalar
Oscar Piastri attığı 1.12.198 dercesiyle pistin en hızlısı oluyor.
1.12.295 geçen sene antrenman seanslarında yakalanamamış bir derece.
George Russell 1.12.295 ile en hızlı seans turunu atıyor.
Takımlar pist üstü trafiği kontrol etmekte zorlanıyor

Kendi evinde tam gaz zorluyor:

 
Verstappen aracın kontrolünün bıçak sırtı bir dengede olduğunu söylüyor
Albon'dan dolayı çıkan sarı bayrak kalkıyor, yeşile döndük
1. sektörde sarı bayrak var
Son yarım saate gelirken Ferrari pilotları seansta ilk iki sıradalar

Verstappen limitleri zorlamaya başladı bile:

 
Bottas aracın kontrolünü kaybedip kaçış alanına kayıyor.
Pilotlar derecelerini geliştirmeye devam ediyor.

Monako sokakalrını süsleyen analmlı McLaren renk düzeni:

 
Verstappen 1.13.974 ile seansta 1.14 altına inen ilk kişi oluyor.
Hafta sonu boyunca tur sayıları arttıkça zamanların hızlanması ön görülüyor (yeni asfaltlama çalışmalarının etkisiyle)
Charles Leclerc attığı turlar evindeki ilk antrenman seansında zirveyi alıyor.
Norris çiseleme olduğunu takımına bildirdi.
Pistte bu sene belirli bölgelerde yeniden asfaltlanmalar ile düzenlemeler yapıldı.
Kendine özgü özellikleriyle öne çıkan Monako'da özellikle özel direksiyon ve arka kanat ayarları dikkat çekiyor.
Seansın sonuna doğru yağmur ihtimali bulunuyor.
Sıralama seansının yarıştan daha önemli olduğu bu cadde pistinde takımlar en uygun ayarı bulmak için antrenman seanslarında zamanı iyi yönetmeli.
Monako'da yeşil ışıkla birlikte araçlar piste çıkıyor.
Hepinize Monako GP 1. antrenman seansından selamlar, bendeniz Muhammed Eren Albayrak bu seansta sizlerle olacağım.

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