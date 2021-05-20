Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı
paylaşım
yorumlar
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Durdu
06:33 Seans start antrenmanlarıyla sona erecek. İkinci seans TSi 16:00'da yapılacak.
O saatte görüşmek üzere kendinize iyi bakın!
O saatte görüşmek üzere kendinize iyi bakın!
06:33 Perez en hızlı turu yumuşak lastikle kaydetti.
06:32 Seans sonucu:
Perez
Sainz
Verstappen
Gasly
Hamilton
Bottas
Norris
Vettel
Tsunoda
Raikkonen
Stroll
Giovinazzi
Alonso
Latifi
Ricciardo
Ocon
Mazepin
Schumacher
Russell
Leclerc.
Perez
Sainz
Verstappen
Gasly
Hamilton
Bottas
Norris
Vettel
Tsunoda
Raikkonen
Stroll
Giovinazzi
Alonso
Latifi
Ricciardo
Ocon
Mazepin
Schumacher
Russell
Leclerc.
06:32
İlk seansın en hızlı ismi 1:12.487 ile Red Bull pilotu Sergio Perez oluyor.
06:31 Damalı bayrak sallanıyor!
06:30 Derken Perez 1:12.487 yaparak en hızlı turu daha da geliştiriyor ve seansı ilk sırada tamamlıyor.
06:29 Son saniyelere giriyoruz. Herkes kendi turundan daha yavaş.
06:28 Verstappen, kendisini engelleyen Sainz'a kızmış.
06:26 Verstappen 1:12.716 yaparak kendi turundan yavaş kalıyor.
06:26 Verstappen en iyi ilk sektörle geliyor.
06:25 Sainz 21 turluk orta lastiğine rağmen 1:12.606 yaparak ikinci sıraya çıkıyor.
06:25 Vettel şu anda seansı 8. sırada götürüyor, Stroll ise 11. sırada.
06:24 Norris 7., Ricciardo 15. sırada. Alonso 13., Ocon 16. sırada yer alıyor.
06:24 Perez, Gasly, Tsunoda, Latifi, Mazepin, Schumacher en hızlı turlarını yumuşak lastikle attı.
Russell sert lastikle attı.
Diğer herkes orta lastikle attı.
Russell sert lastikle attı.
Diğer herkes orta lastikle attı.
06:23 Perez yumuşak lastikle 1:12.536 yapıyor ve ilk sırayı alıyor.
06:22 Sainz 19 turluk orta lastiğiyle turluyor.
06:22 Bu arada Mercedes pilotları sert lastiklere geri döndüler.
06:20 Verstappen son sektörde en iyi dereceyi yapsa da tur zamanını geliştiremiyor.
06:19
06:18 Sainz tekrar pistte.
Yorumları görüntüle
Çok Okunanlar
9 May 2021
İspanya GP grid pozisyonları
3 May 2021
F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı
Slayt Şov