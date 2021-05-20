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Formula 1

Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
06:33 Seans start antrenmanlarıyla sona erecek. İkinci seans TSi 16:00'da yapılacak.

O saatte görüşmek üzere kendinize iyi bakın!
06:33 Perez en hızlı turu yumuşak lastikle kaydetti.
06:32 Seans sonucu:
Perez
Sainz
Verstappen
Gasly
Hamilton
Bottas
Norris
Vettel
Tsunoda
Raikkonen
Stroll
Giovinazzi
Alonso
Latifi
Ricciardo
Ocon
Mazepin
Schumacher
Russell
Leclerc.
06:32
İlk seansın en hızlı ismi 1:12.487 ile Red Bull pilotu Sergio Perez oluyor.
 
 
06:31 Damalı bayrak sallanıyor!
06:30 Derken Perez 1:12.487 yaparak en hızlı turu daha da geliştiriyor ve seansı ilk sırada tamamlıyor.
06:29 Son saniyelere giriyoruz. Herkes kendi turundan daha yavaş.
06:28 Verstappen, kendisini engelleyen Sainz'a kızmış.
06:26 Verstappen 1:12.716 yaparak kendi turundan yavaş kalıyor.
06:26 Verstappen en iyi ilk sektörle geliyor.
06:25 Sainz 21 turluk orta lastiğine rağmen 1:12.606 yaparak ikinci sıraya çıkıyor.
06:25 Vettel şu anda seansı 8. sırada götürüyor, Stroll ise 11. sırada.
06:24 Norris 7., Ricciardo 15. sırada. Alonso 13., Ocon 16. sırada yer alıyor.
06:24 Perez, Gasly, Tsunoda, Latifi, Mazepin, Schumacher en hızlı turlarını yumuşak lastikle attı.

Russell sert lastikle attı.

Diğer herkes orta lastikle attı.
06:23 Perez yumuşak lastikle 1:12.536 yapıyor ve ilk sırayı alıyor.
06:22 Sainz 19 turluk orta lastiğiyle turluyor.
06:22 Bu arada Mercedes pilotları sert lastiklere geri döndüler.
06:20 Verstappen son sektörde en iyi dereceyi yapsa da tur zamanını geliştiremiyor.
06:19
 
06:18 Sainz tekrar pistte.
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