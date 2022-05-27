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Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı
2022 Monako Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Start antrenmanlarının ardından pilotlar pite dönerken, biz de yavaş yavaş anlatıma son veriyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerle birlikteydim. 2. antrenmanlarda yine sizlerle olacağız, şimdilik hoşça kalın.
AlphaTauri'de kırık bir jant olduğunu görüyoruz. Gasly'nin duvarla ufak bir temas yaşamış olma ihtimali var.
Pilotlar start antrenmanları için gride dizildiler, antrenmanların ardından boş bir tur atarak pite dönecekler.
Mick Schumacher'in vites kutusu arızası nedeniyle 20. dakika civarı pit yolu girişinde yolda kaldığını ve Valtteri Bottas'ın sadece seans başında piste çıkmasının ardından pite girdiğini ve bir daha piste çıkmadığını da belirtelim.
Tüm pilotlar yavaş yavaş damalı bayrağa ulaşıyorlar. Böylece ilk seansın lideri 1.14.531 ile Charles Leclerc oluyor. Onu Perez ve Sainz izliyor. Üç pilot yalnızca 0.070 saniyenin içindeler, sadece 0.1 saniye geride ise Verstappen var.
Charles Leclerc, yüzme havuzu şikanında frenajı kaçırarak şikanı düz geçmiş. Bu bölgede 2018'de bir fren sorunundan ötürü Brendon Hartley ile kaza yaparak yarışa veda etmişti.
Ocon ise 19. sırada. Alpine geçtiğimiz hafta sonu çifte puan almasının ardından bu hafta sonuna iyi başlayamadı.
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