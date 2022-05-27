Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı

16:01 Tüm pilotlar yavaş yavaş damalı bayrağa ulaşıyorlar. Böylece ilk seansın lideri 1.14.531 ile Charles Leclerc oluyor. Onu Perez ve Sainz izliyor. Üç pilot yalnızca 0.070 saniyenin içindeler, sadece 0.1 saniye geride ise Verstappen var.