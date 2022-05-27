Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı

2022 Monako Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Monako GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu

Monako GP 1. antrenman: Leclerc, Perez'in 0.039 saniye önünde en hızlısı!

2022 Formula 1 sezonunun 7. yarışı olan Monako Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Monako GP 1. antrenman: Leclerc, Perez'in 0.039 saniye önünde en hızlısı!

Start antrenmanlarının ardından pilotlar pite dönerken, biz de yavaş yavaş anlatıma son veriyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerle birlikteydim. 2. antrenmanlarda yine sizlerle olacağız, şimdilik hoşça kalın.
AlphaTauri'de kırık bir jant olduğunu görüyoruz. Gasly'nin duvarla ufak bir temas yaşamış olma ihtimali var.
Leclerc artık iyi bir sonuç almak istediği kendi evinde oldukça başarılı bir başlangıç yaptı.
Pilotlar start antrenmanları için gride dizildiler, antrenmanların ardından boş bir tur atarak pite dönecekler.
Mick Schumacher'in vites kutusu arızası nedeniyle 20. dakika civarı pit yolu girişinde yolda kaldığını ve Valtteri Bottas'ın sadece seans başında piste çıkmasının ardından pite girdiğini ve bir daha piste çıkmadığını da belirtelim.

Tam sıralama:

 

LEC PER

SAI VER

NOR GAS

RIC RUS

VET HAM

TSU STR

ALO MAG

ALB OCO

ZHO LAT

MSC BOT
Tüm pilotlar yavaş yavaş damalı bayrağa ulaşıyorlar. Böylece ilk seansın lideri 1.14.531 ile Charles Leclerc oluyor. Onu Perez ve Sainz izliyor. Üç pilot yalnızca 0.070 saniyenin içindeler, sadece 0.1 saniye geride ise Verstappen var.
Perez piste çıkmış durumda fakat o da zaman turu atamayacak.
Ve damalı bayrak sallanıyor! Dereceler gelişecek gibi durmuyor.
Leclerc bir zaman turu denemesi yapıyor ancak en iyi zamanının 1.6 saniye gerisinde.
Son 1 dakikanın içindeyiz.
Verstappen de pistte ancak zaman yetmeyecek gibi.
Son 1 dakikaya girilirken Perez, Verstappen, Bottas ve Schumacher hariç herkes pistte.
Hamilton bir kez daha dalgalanmadan şikayetçi!
Hava sıcaklığı seansın başlamasından bu yana 1.5 derece arttı.
Leclerc bir kez daha yüzme havuzu şikanını kaçırdı.
Son 2.30 dakika. Zaman turu denemesi gelecek mi göreceğiz.
Takım, Twitter hesabından araçta bir sorun olduğunu açıklamış.
Bottas ise seans boyunca hiç tur zamanı kaydedemedi ve seans başından bu yana piste hiç çıkmadı.
Vettel, Stroll, Albon ve Latifi dışında tüm pilotların en hızlı zamanları orta hamurla geldi.
Sainz da yüzme havuzu şikanını hafiften kaçırmış.
Sainz ilk sektörde en hızlı zamanla geliyordu ancak yavaşladı.
Leclerc yeniden pitte.
Gasly yeniden pistte, Tsunoda ise pite dönmüş durumda.
Yine 1. virajda blokaj yapan bir isim, bu kez Sergio Perez.
1. sektörde yine kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı.
Charles Leclerc, yüzme havuzu şikanında frenajı kaçırarak şikanı düz geçmiş. Bu bölgede 2018'de bir fren sorunundan ötürü Brendon Hartley ile kaza yaparak yarışa veda etmişti.
Sainz ve Zhou yeniden pistteler.
Russell piste geri dönüyor. Tarihi pistte pilotlar her saniyeyi hızlıca kullanmaya çalışıyorlar.
Sainz, Verstappen, Gasly, Russell, Stroll, Magnussen, Zhou ve Bottas pitte.
Perez 2. sırada. Meksikalı pilot 3. sektörde en hızlı zamanı ele geçirdi.
Ocon ise 19. sırada. Alpine geçtiğimiz hafta sonu çifte puan almasının ardından bu hafta sonuna iyi başlayamadı.
Fernando Alonso, hızlı başladığı seansta şu anda 13. sırada.

Son 10 dakikaya girilirken sıralama:

LEC

SAI

VER

PER

NOR

GAS

RUS

RIC

VET

HAM
Sainz 1.14.601 ile ikinci sırada. Ferrari şu anda 1-2.
1. sektördeki sarı bayraklar yalnızca 5 saniye sürdü.
Leclerc 1.14.531 ile lider!
1. sektörde yine sarı bayraklar var.
Leclerc ilk sektörde en hızlı isim.
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Monako GP 2. antrenman: Leclerc yine lider, Ferrari 1-2!

8 s
2
Formula 1

Hamilton: "Bu zamana kadar sürdüğüm en tümsekli pist"

4 s
3
Formula 1

Russell: "Aracı sürmek gerçekten zor"

7 s
4
Formula 1

Ricciardo, ikinci antrenmanda "ayarlarda fazla ileri gittiği" için kaza yapmış

4 s
5
Formula 1

Perez: "Ferrari'yle farkın bu kadar fazla olmasını beklemiyordum"

6 s
Son Haberler
Leclerc: "Cumadan cumartesiye geçişte sıradan adımlarımızı atmamız gerek"
F1

Leclerc: "Cumadan cumartesiye geçişte sıradan adımlarımızı atmamız gerek"

3 s
Tsunoda, Monako'daki kınamanın ardından grid cezası almaya yaklaştı
F1

Tsunoda, Monako'daki kınamanın ardından grid cezası almaya yaklaştı

4 s
Ricciardo, ikinci antrenmanda "ayarlarda fazla ileri gittiği" için kaza yapmış
F1

Ricciardo, ikinci antrenmanda "ayarlarda fazla ileri gittiği" için kaza yapmış

4 s
Hamilton: "Bu zamana kadar sürdüğüm en tümsekli pist"
F1

Hamilton: "Bu zamana kadar sürdüğüm en tümsekli pist"

4 s
Perez: "Ferrari'yle farkın bu kadar fazla olmasını beklemiyordum"
F1

Perez: "Ferrari'yle farkın bu kadar fazla olmasını beklemiyordum"

6 s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2022 İspanya GP'nin en iyi kareleri 03:08
Formula 1
24 May 2022

Grand Prix Greats – 2022 İspanya GP'nin en iyi kareleri

Sanal tur: Monako GP 01:25
Formula 1
24 May 2022

Sanal tur: Monako GP

2022 İSPANYA GP Değerlendirmesi - FERRARI yolda kaldı, VERSTAPPEN ve RED BULL kazandı! 10:32
Formula 1
23 May 2022

2022 İSPANYA GP Değerlendirmesi - FERRARI yolda kaldı, VERSTAPPEN ve RED BULL kazandı!

2022 İspanya GP Sıralama Turları Özeti - Yeşil RED BULL mu? 06:50
Formula 1
21 May 2022

2022 İspanya GP Sıralama Turları Özeti - Yeşil RED BULL mu?

2022 İspanya GP - Yarış gridi 01:01
Formula 1
21 May 2022

2022 İspanya GP - Yarış gridi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.