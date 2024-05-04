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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Miami GP Sprint Yarışı

2024 Miami GP sprint yarışının canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu
Ana yarışın sıralama turlarının canlı anlatımında tekrar görüşmek üzere, bendeniz Muhammed Eren Albayrak bu anlatımda bana eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim.
Miami GP sprint yarışının canlı anlatımının sonuna geldik.
Kevin Magnussen 5 saniye daha ceza alarak toplam 25 saniye ceza ile sprint yarışını tamamlıyor.
Sprint yarışı podyumu:

1) Verstappen
2) Leclerc
3) Perez
Ricciardo, Sainz'a karşı hata yapmayarak 4. sırada sprint yarışını tamamlıyor.
Lewis Hamilton son turda Tsunoda'yı geçerek son puanı kapıyor!

Max Verstappen Miami Sprint Yarışını Kazanıyor

Son turda puan kotasındaki sıralama:

1) Verstappen
2) Leclerc
3) Perez
4) Ricciardo
5) Sainz
6) Piastri
7) Hulkenberg
8) Tsunoda
Son tura girerken Sainz DRS ile Ricciardo'yu kovalamaya devam ediyor.
Sprint yarışının son puanlarını alan Tsunoda ile 9. sıradaki Hamilton arasında +0,537 saniye fark var
Ricciardo son turlara girerken 4. sırayı korumaya devam ediyor.
Magnussen tekrar inceleme altında!
Magnussen'e bir ceza daha geliyor. Toplam cezası 20 saniye oldu!
Son 3 tura girerken Verstappen lider, ikinci sırada Leclerc ve üçüncü sırada Perez var.
Ricciardo 4. sırayı korumak için savunma yapmaya devam ediyor, takım arkadaşı Tsunoda 8. sırada
Bu savunmada Hamilton, Tsunoda'ya geçildi.
Magnussen, Hamilton'a karşı sert savunma yapıyor.
Piastri, Sainz'a yaklaşıyor ve aralarındaki fark +0,454 sn
Magnussen 10 saniye ceza alıyor.
Hamilton, Magnussen mücadelesi devam ediyor. Magnussen yerini korudu.
Verstappen aracın denge ve lastik aşınmasının çok kötü olduğunu söyledi. Hollandalı pilot yol tutuşundan rahatsız.
Sainz, Ricciardo'yu yakın takibe devam ediyor. Ricciardo DRS kullanamıyor.
Norris'in durumu seanstan sonra incelenecek.
Magnussen, Hamilton'a karşı savunma yaparak puan kotasında olmayı sürdürüyor.
Verstappen, Leclerc ile arasında ki farkı 1 saniyenin üzerine çıkararak kontrolü sağlıyor.
Ricciardo ve Sainz arasında +0,435 san'ye var
Sainz dördüncü sıra için Ricciardo'yu yakın takibe başladı.
Perez, Ricciardo'yu geçerek 3. sırayı alıyor.
Verstappen, Leclerc'in DRS mesafesinden kaçmak istiyor. İkili arasında anlık fark +1,193 sn
Önümüzde ki tur da DRS aktif olucak.
ilk 8'in puan alacağı sprint yarışında Haas pilotları puan kotasında.
Yarış tekrar başladı.
Güvenlik aracı içerde, Verstappen yarışı tekrar başlatacak.
Bu turun sonunda güvenlik aracı pistten çıkıyor, yarış tekrar başlayacak.
Alonso yaşadığı temas ile 18. sıraya geriledi. Yarış mühendisi aracının iyi durumda olduğunu telsizden iletti.

Yeniden starttan önce ilk 3:

1) Verstappen
2) Leclerc
3) Ricciardo
Lance Stroll'da yarış dışı kalıyor ve inceleme altında!
Fernando Alonso'nun da aracı hasar alıyor startta yaşanan kaosta
Lando Norris'in aracı pistte ters istikamette durdu, görevliler piste giriyor.
Güvenlik aracı piste giriyor.
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