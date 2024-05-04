Canlı anlatım: Miami GP Sprint Yarışı
2024 Miami GP sprint yarışının canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Son turda puan kotasındaki sıralama:
1) Verstappen
2) Leclerc
3) Perez
4) Ricciardo
5) Sainz
6) Piastri
7) Hulkenberg
8) Tsunoda
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