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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Miami GP Sprint Sıralama Turları

2024 Miami GP sprint sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
Ve seansı tamamlıyoruz! Yarın sprint yarışında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın
Verstappen - Leclerc farkı sadece 0.1 saniye.
Sıralama:

VER LEC
PER RIC
SAI PIA
STR ALO
NOR HUL
Ricciardo harika bir turla dördüncü oluyor!
Ve sprint yarışı için pole pozisyonu Max Verstappen'in oluyor!
Sainz beşinci oluyor
Leclerc ikinci sıraya çıkıyor!
Norris ancak altıncı olabildi
Leclerc çok iyi bir turla geliyor
Norris epey yavaş geliyor
Verstappen turu tamamlıyor ve 1:27.641 yapıyor!
Verstappen iki mor sektörle geliyor!
Verstappen mor ilk sektörle geliyor ama diğerleri daha ilk sektöre gelmedi
Son 1.5 dakikaya girdik! Turlar başlıyor, ilk  zarı Red Bull pilotları atacak
Sanki alarm zili çalmış gibi herkes aynı anda piste çıkıyor
Evet, yavaş yavaş başlıyoruz
Son 4 dakika! Perez hareketleniyor
Herkes son anları bekleyip tek deneme yapacak
Son bölüm başladı;  hatta son 5 dakikaya giriyoruz, henüz piste çıkan yok.
Q3 sadece 8 dakika sürecek ve herkes yumuşak hamuru kullanacak. Bakalım bu hamurla en iyi kim çalışacak?
Norris 1:27.597 ile bu bölümün lideri oluyor! İngiliz pilot pole'e yakın görünüyor
Elenenler;

RUS HAM
OCO MAG
TSU
Mercedes'te hayal kırıklığı var;

Russell 11. oluyor, Hamilton 12.!
Ricciardo son bölüme kalıyor; beşinci oldu
Russell da eleniyor
Hamilton duvara vurduğunu söylüyor, o da eleniyor! 12. oldu
Bu arada damalı bayrak çıktı; Ocon elenen ilk isim
Verstappen'in turu Norris'ten 0.4 saniye yavaş kaldı
Verstappen tura başladı, ilk sektörde Norris'ten yavaş
Bu arada Ricciardo  duvarın tozunu almış
Verstappen nihayet piste çıkıyor
Anlık sıralama;

NOR PER
LEC RIC
PIA ALO
SAI STR
HUL RUS
Norris güncellenmiş McLaren ile çok iyi turlar çıkarmayı sürdürüyor. 1:27.597 ile lider
Perez şu anda lider, diğer sürücüler de turlarını tamamlıyor
Verstappen ve Tsunoda hariç herkes pistte. Herkeste kurallar gereği orta hamur var
Ve başlıyoruz! Haas pilotları piste çıkıyor
Şimdi 10 dakikalık ikinci bölüm başlayacak!
İlk 15

NOR PIA
ALO VER
MAG RUS
SAI LEC
PER TSU
RIC HAM
STR OCO
HUL
Albon'un turu siliniyor! Son sıraya düştü. Sargeant artık 19. sırada
Magnussen'in turu çok iyi, beşinci sırada son bölüme kaldı
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