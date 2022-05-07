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Canlı anlatım: Miami GP sıralama turları
2022 Miami Prix'si sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Imola'nın ardından herhangi bir kırmızı bayrak veya kaza görmediğimiz sıralama seansını bizler de yavaştan kapatıyoruz.
Ben Altay Gök, bu anlatımı takip eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın saat 22.30'da görüşmek dileğiyle, hoşça kalın!
Verstappen turu bırakıyor! Ferrari son sözü söyleyen taraf oluyor ve ilk çizgiyi kapatmayı başarıyor.
Sainz avantajını koruyamıyor ve ikinci sırada kalıyor, Leclerc ise 1.28.796 ile şu anda pole pozisyonunda!
Verstappen, Leclerc ve Sainz epey yakın. Üçüncü antrenmanı lider tamamlayan Perez de son turlarda oyunun içine dahil olmak isteyecektir.
Bottas Perez'in az farkla gerisinde 5, Lewis Hamilton eski takım arkadaşının yarım saniye gerisinde 6. sırada.
Sıralama turlarının son bölümüne doğru ilerlerken, Alpine, Haas ve Williams dışında tüm takımlar en az bir araç ile Q3'e kalmayı başardılar.
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