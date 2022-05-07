Canlı anlatım: Miami GP sıralama turları

Imola'nın ardından herhangi bir kırmızı bayrak veya kaza görmediğimiz sıralama seansını bizler de yavaştan kapatıyoruz.

Ben Altay Gök, bu anlatımı takip eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın saat 22.30'da görüşmek dileğiyle, hoşça kalın!