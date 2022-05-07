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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Miami GP sıralama turları

2022 Miami Prix'si sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Miami GP sıralama turları

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu

Imola'nın ardından herhangi bir kırmızı bayrak veya kaza görmediğimiz sıralama seansını bizler de yavaştan kapatıyoruz. 

 

Ben Altay Gök, bu anlatımı takip eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın saat 22.30'da görüşmek dileğiyle, hoşça kalın!

Miami GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Ferrari 1-2!

2022 Miami Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Miami GP: Pole pozisyonu Leclerc'in oldu, Ferrari 1-2!

İlk 10'u son bir kez paylaşalım:

 

LEC
SAI
VER
PER
BOT
HAM
GAS
NOR
TSU
STR
Leclerc böylece son 5 yarışta 3. kez pole pozisyonunun sahibi oluyor.
Bottas 5, Hamilton 6, Gasly 7, Norris 8, Tsunoda 9, Stroll ise 10. sıradalar.
Max Verstappen'in ilk sektörde dışarı çıkarak epey zaman kaybettiğini görüyoruz.
Verstappen turu bırakıyor! Ferrari son sözü söyleyen taraf oluyor ve ilk çizgiyi kapatmayı başarıyor.
Valtteri Bottas beşinciliği koruyor.
Sainz avantajını koruyamıyor ve ikinci sırada kalıyor, Leclerc ise 1.28.796 ile şu anda pole pozisyonunda!
Verstappen ve Perez yavaş kaldı.
En hızlı ikinci sektör Leclerc'den geliyor! İki pilot yine çok yakın!
Carlos Sainz tam 0.3 saniye daha iyi!
Leclerc ilk sektörde mor sektörle geliyor!
Ve son zaman turlarına başlıyoruz!
Red Bull'da ise hava koridoru avantajı Verstappen'e ait.
Verstappen ve Perez konvoyun en sonlarında yer alıyorlar.
Stroll'ün hemen arkasında iki Ferrari var. Hava koridoru avantajı Carlos Sainz'da olacak.
Artık son üç dakikadayız, son turların açılışını ise Lance Stroll yapacak.
Verstappen, Leclerc ve Sainz epey yakın. Üçüncü antrenmanı lider tamamlayan Perez de son turlarda oyunun içine dahil olmak isteyecektir.
Son 4 dakikaya girilirken an itibariyle tüm pilotlar garajda.
Tüm pilotlar ilk turlarını tamamlıyorlar. Norris 7, Tsunoda 8, Stroll 9, Gasly 10. sırada.
Bottas Perez'in az farkla gerisinde 5, Lewis Hamilton eski takım arkadaşının yarım saniye gerisinde 6. sırada.
Sergio Perez bu üçlünün 0.400 saniye gerisinde dördüncü.
Verstappen en iyi ikinci sektörle geliyor ve 1.28.911 ile liderliği elde ediyor!
Sainz'ın derecesi 1.29.071! İki pilotu yalnızca 0.016 saniye ayırıyor.
Leclerc çizgiyi 1.29.055 ile geçiyor.
Leclerc ikinci sektörde en hızlı zamanı elde ediyor, iki Ferrari oldukça yakın.
Sainz ilk sektörde en hızlı zamanı elde ediyor.
Sainz ve Alonso'nun olayına bir inceleme çıkmadığını belirtelim.
İlk zaman turu Charles Leclerc'den gelecek.
7 farklı takım ve yakın bir ön grup ile heyecanlı bir Q3 bizi bekliyor.
Sıralama turlarının son bölümüne doğru ilerlerken, Alpine, Haas ve Williams dışında tüm takımlar en az bir araç ile Q3'e kalmayı başardılar.
Sainz, Alonso'yu engellediği gerekçesiyle inceleme altında.
Schumacher, kariyerinde ilk kez Q3'e kalma fırsatını kaçırıyor.

Elenen isimler:

 

Alonso
Russell
Vettel
Ricciardo
Schumacher
Seansı Charles Leclerc liderliğinde tamamlıyoruz.
Ricciardo 14. sıraya yükseliyor fakat elenmekten kurtulamıyor.
15. sıradaki Ricciardo son turunda ve 10. sıradaki Gasly'den daha iyi bir zamanla geliyor!
Alonso 11. olarak eleniyor.
Russell an itibariyle 11.
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