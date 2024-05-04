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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Miami GP sıralama turları

2024 Formula 1 Miami Grand Prix'si Sıralama Turları seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu
Yarın Miami GP yarışının canlı anlatımında tekrar görüşmek üzere, bendeniz Muhammed Eren Albayrak bu anlatımda bana eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim.

VERSTAPPEN ÜST ÜSTE 7 KEZ POLE POZİSYONUNU ELDE EDEREK REKOR KIRIYOR.
Russell 7. ve  Hamilton 8. olarak Q3'ü tamamlıyor.
Q3'te ilk 3:

1) Verstappen
2) Leclerc
3) Sainz

Max Verstappen Miami GP yarışı için pole pozisyonunu alıyor.
Verstappen turunu geliştiremesede ilk sırayı koruyor.
Russell ve Hamilton orta hamur lastikle son turlarını atmak için piste çıkıyorar.
Son 2 dakikaya girerken pole pozisyonu için yakın mücadele sürüyor.
İlk zaman turlarının ardından Verstappen liderken Leclerc ve Sainz onu takip ediyor.
Sainz ve Hulkenberg not edildi.
Ferrari pilotları attıkları turlarla ikinci ve üçüncü sırayı alıyorlar.
Max Verstappen 1.27.241 ile seans liderliğini alıyor.
Perez ilk sırayı alıyor
Q3'te Hamilton 1.28.654 ile seans lideri
Charles Leclerc pole pozisyonunu alırsa 24 pole pozisyonu ile Niki Lauda'yı yakalayacak.
Lando Norris Q3'e orta hamur lastiklerle çıkıyor.
Sıralama turlarının son bölümü başlıyor 12 dakika sonra pole pozisyonunun sahibi belli olacak.
Verstappen 16. virajın çıkışında duvara sadece 5 cm mesafe ile geçiyor
Fernando Alonso bu sezon ilk kez Q3 göremiyor.

Q2'de elenen isimler

11) Stroll
12) Gasly
13) Ocon
14) Albon
15) Alonso
Q2'de süre biterken ilk 3:

1) Leclerc
2) Verstappen
3) Hamilton
Russell'ın da attığı turla 2 Mercedes pilotu da güvenli bölgedeler.
Hamilton ikinci sıraya yükseliyor.
Stroll 9. sıraya gelerek şimdilik kendisini güvenli bölgeye atıyor.
Fernando Alonso attığı tur ile 13. sırada kalıyor.
Son 2 dakikaya girerken Leclerc zirvede onu Piastri ve Norris takip ediyor
Pilotlar son hızlı turlarına başlamak için piste çıkmaya çalışırken pit yolunda kalabalık hakim
Q2'de son 4 dakikaya girerken elenme bölgesinde olan pilotlar:

11) Ocon
12) Hamilton
13) Stroll
14) Alonso
15) Albon
Sarı bayrak, yeşile dönüyor.
3. sektörde sarı bayrak var.
Charles Leclerc 3 mor sektör atarak 1.27.533 derecesiyle Q2'de ilk sırayı alıyor.
Verstappen Q2 için zaman turuna başlıyor.
Q2 seansında çoğu pilot henüz piste çıkmadı.
Sprint sıralama ve yarışının başarılı ismi Ricciardo aracın arkasında yol tutuşu olmadığını ifade ederek eleniyor.
Q1 seansının en hızlı 3 ismiyse: 

1) Verstappen
2) Perez
3) Norris
Q1'de elenen isimler:

16) Bottas
17) Sargeant
18) Ricciardo
19) Magnussen
20) Zhou
Zhou tekrar inceleme altında.
Verstappen 1.27.689 derecesiyle seansın en hızlı turunu atıyor
Logan Sargeant attığı tur ile 13. sırayı alıyor
Magnussen turunu geliştiremiyor ve elenme bölgesinde
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