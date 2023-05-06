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Canlı anlatım: Miami GP sıralama turları

2023 Miami GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu kaotik geçen seansın anlatımında sizlerleydim.

Yarın saat 22.30'da Miami GP'sinde görüşmek üzere, hoşça kalın!
Bizler de anlatımımıza yavaşça son noktayı koyuyoruz.
Röportajları eski IndyCar ve NASCAR sürücüsü, kadınların motor sporlarındaki en önemli temsilcilerinden Danica Patrick yapacak.
Perez kariyerinin üçüncü pole pozisyonunu, Meksikalıların bolca yaşadığı Florida'da alıyor. Büyük başarı!
Pilotlar röportajlar için hazırlanıyor, röportajların tam metinleri kısa süre sonra sitemizde olacak.
Yarın çok iyi bir yarış izleme ihtimalimiz var, şimdiden patlamış mısırları hazır edin :)
TAM SIRALAMA ŞU ŞEKİLDE

PER ALO
SAI MAG
GAS RUS
LEC OCO
VER BOT
Sıralama turları istemediğimiz bir şekilde son buldu, pole için son turları göremedik.
Son şampiyon için kelimeler kifayetsiz.
Max Verstappen ise tur atamadı, dokuzuncu sırada kaldı!
Sainz üçüncü, Magnussen dördüncü sırada!
BÖYLECE... SERGIO PEREZ POLE POZİSYONUNDA, FERNANDO ALONSO İKİNCİ SIRADA!
FIA SON BÖLÜMÜ YENİDEN BAŞLATMAMA KARARI ALIYOR! 1 DAKİKA 36 SANİYE KALMIŞTI BİTİME.
LECLERC ARAÇTAN İNİYOR. Dün önden kayma sonucu kendini bariyerde bulmuştu, bu kez de arkadan kayma yaşıyor.
KIRMIZI BAYRAK! SEANS ASKIYA ALINIYOR.
İLK SEKTÖRDE HATA YAPIYOR, BÜYÜK BİR SPİNLE KENDİNİ BARİYERLERDE BULUYOR!
CHARLES LECLERC BARİYERLERDE!!!!
Leclerc son zaman turuna başlıyor, istemesi durumunda arkasından bir turu daha olacak!
LEC ve VER'in geçerli sadece tek zaman turları olacak.
Bottas piste çıkıyor, şu an herkes pistte!
Son 4 dakika, pilotlar pite döndükten sonra son zaman turları için hazırlar, piste çıkıyorlar!
İlk zaman turlarının ardından sıralama şu şekilde: 

PER ALO
SAI MAG
GAS RUS
LEC OCO
VER BOT
LEC ve VER'in geride kalması, ilk turların heyecanlı geçmesine sebep oldu, sonuç itibariyle Alonso ikinci sırada, Magnussen dördüncü sırada, Gasly beşinci sırada!
En büyük sürpriz ise Magnussen; dördüncü sırada!
Leclerc de son sektörde bir blokaj sonucu büyük zaman kaybetti.
Verstappen iki büyük önden ve arkadan kayma yaşamış! Turunu bırakmak zorunda kaldı bu nedenle.
Verstappen ise turunu tamamlamadan pite dönüyor!
Sainz 1.27.349 ile üçüncü sırada.
1.27.861! Leclerc son sektörde büyük zaman kaybediyor!
Sainz 0.4 saniye yavaş bir turla geliyor.
Leclerc en iyi ikinci sektörle geliyor!
Gasly 3, Russell 4. sıraya çıkıyor.
Alonso ikinci sırada, en iyi son sektöre sahip!
Ocon 1.27.935 ile üçüncü.
1.26.841 ile açılışı yapıyor Checo.
Zaman turları başladı, Perez iyi bir turla geliyor.
Bottas hariç herkes pistte şu an.
Altıncı veya yedinci sırada sürpriz bir isim görebiliriz, Ocon ve Gasly bastıracaklardır.
Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Mercedes, Alpine, Alfa Romeo ve Haas son bölümdeki takımlar. Williams, McLaren ve AlphaTauri havlu attılar. Yedi takımlı bir son bölüm, Stroll yok, Hamilton yok!
İlk 1.5 dakika geride kalırken Bottas hariç herkes pistte.
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