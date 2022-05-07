Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı

Mercedes'in Cuma gününe göre yavaş kalması ve orta grupta net bir güç dağılımı olmaması sebebiyle kartların yeniden dağıtıldığı bir antrenman seansının ardından biz de şimdilik veda ediyoruz.

Ben Altay Gök, bu canlı anlatımda sizlerle birlikteydim. Sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!