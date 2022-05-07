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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı

2022 Miami Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu

Mercedes'in Cuma gününe göre yavaş kalması ve orta grupta net bir güç dağılımı olmaması sebebiyle kartların yeniden dağıtıldığı bir antrenman seansının ardından biz de şimdilik veda ediyoruz.

 

Ben Altay Gök, bu canlı anlatımda sizlerle birlikteydim. Sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!

İlk 10 sıra şu şekilde:

PER

LEC

VER

ALO

VET

MSC

SAI

MAG

ALB

NOR
Cuma gününün sürpriz takımı Mercedes ise bugün yeniden lastiklerle boğuştu, Russell'ın aracında ise yeniden dalgalanma sorunu ile karşılaştık.
Seansta farklı hamurların kullanıldığını görmekle birlikte, tüm pilotların en hızlı dereceleri yumuşak hamurla geldiğini belirtmekte fayda var.
Pilotlar start antrenmanları için griddeler, sonrasında yavaş bir tur atıp garaja dönecek ve sıralama turları için beklemeye başlayacaklar.
Tüm pilotların damalı bayrağı görmesiyle birlikte seans sona eriyor ve Sergio Perez, 1.30.304 ile seansı lider tamamlıyor.
Magnussen de derecesini geliştiriyor ve sekizinciliğe yükseliyor.
Mick Schumacher 1.31.050 ile altıncılığa yükseliyor.
Pilotlar yavaş yavaş damalı bayrağa geliyorlar.
Alonso 4. sıraya yükselmiş durumda.
Charles Leclerc, 1.30.498 ile ikinci sıraya yükseliyor.
Damalı bayrak sallanıyor. Bakalım derecesini geliştiren olacak mı?
Artık son turları göreceğiz.
Bu kez de Charles Leclerc en iyi ilk sektör zamanıyla geliyor!
Düzeltme: Verstappen spin atmaktan son anda kurtuluyor, fakat turu iptal oluyor.
Verstappen kendisinin en iyi turuyla gelmekteydi.
Verstappen aracı kaydırarak yarım bir spin atıyor! 2. ve 3. sektörde kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı.
Verstappen ilk sektörde en hızlı dereceyi elde ediyor.
Son üç dakikaya girilirken Red Bull ilk iki sırada.
Garaja dönen Mercedes pilotları 14 ve 16. sıraya kadar gerilediler. Carlos Sainz ve Lance Stroll de garajdaki diğer isimler.
Perez en iyi üçüncü sektör zamanını da elde ederek liderliğe yükseliyor: 1.30.304
Perez en iyi ilk sektör zamanıyla geliyor. Farklı hamurlarda tur attıkları ilk bölümün ardından her iki Red Bull pilotu da şu anda yumuşak hamurla pistte.

Sebastian Vettel'den iyi bir derece geliyor ve Alman pilot dördüncülüğe yükseliyor. 

 

Fernando Alonso altıncı, Lance Stroll ise aynı sırada yedinciliğe yükseldi.
Russell da yeniden garajda. İkinci seansın lideri şu anda 12 .sırada. Takım arkadaşı Hamilton ise 10.
Gasly dalgalanmadan şikayetçi: "Araç bir kanguru gibi pistin her yerinde zıplıyor!"
Perez yeniden pistte.
Ricciardo ve Norris'ten arka arkaya iyi dereceler geliyor: Ricciardo 4, Norris 6. sıraya yükseldi.
Alex Albon dördüncü sıraya yükseliyor.
Perez ve Gasly garaja dönüyorlar.
Son 10 dakikaya girilirken tüm pilotlar an itibariyle pistte.
En hızlı ilk sektör zamanını elde eden Verstappen liderliği çalıyor: 1.30.649.
Perez yumuşak hamurla liderliğe yükseliyor: 1.30.699.
Bottas, Alonso, Gasly ve Aston Martin pilotları dışında tüm pilotlar pistte.
Lewis Hamilton, Russell ve Gasly'i geçerek dördüncülüğe yükseliyor. İlk 10 sırada Verstappen hariç tüm pilotların en iyi dereceleri yumuşak hamurla geldi.
Leclerc derecesini geliştiremiyor: 1.31.034.
Charles Leclerc bir kez daha ilk sektörde en hızlı zamanı elde etti, fakat ikinci sektörde derecesini geliştiremiyor. Birazdan tur zamanını göreceğiz.
Russell iyi derecesine rağmen lastik performansından şikayetçi.
George Russell, Hamilton'ın yalnızca 0.003 saniye önünde dördüncülüğü alıyor!
Lewis Hamilton ise yaklaşık 1 saniye geride 4. sıraya yükseliyor.
Leclerc'in turu yumuşak hamurla geldi.
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