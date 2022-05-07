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Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı
2022 Miami Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Mercedes'in Cuma gününe göre yavaş kalması ve orta grupta net bir güç dağılımı olmaması sebebiyle kartların yeniden dağıtıldığı bir antrenman seansının ardından biz de şimdilik veda ediyoruz.
Ben Altay Gök, bu canlı anlatımda sizlerle birlikteydim. Sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Cuma gününün sürpriz takımı Mercedes ise bugün yeniden lastiklerle boğuştu, Russell'ın aracında ise yeniden dalgalanma sorunu ile karşılaştık.
Seansta farklı hamurların kullanıldığını görmekle birlikte, tüm pilotların en hızlı dereceleri yumuşak hamurla geldiğini belirtmekte fayda var.
Pilotlar start antrenmanları için griddeler, sonrasında yavaş bir tur atıp garaja dönecek ve sıralama turları için beklemeye başlayacaklar.
Tüm pilotların damalı bayrağı görmesiyle birlikte seans sona eriyor ve Sergio Perez, 1.30.304 ile seansı lider tamamlıyor.
Verstappen aracı kaydırarak yarım bir spin atıyor! 2. ve 3. sektörde kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı.
Garaja dönen Mercedes pilotları 14 ve 16. sıraya kadar gerilediler. Carlos Sainz ve Lance Stroll de garajdaki diğer isimler.
Perez en iyi ilk sektör zamanıyla geliyor. Farklı hamurlarda tur attıkları ilk bölümün ardından her iki Red Bull pilotu da şu anda yumuşak hamurla pistte.
Sebastian Vettel'den iyi bir derece geliyor ve Alman pilot dördüncülüğe yükseliyor.
Fernando Alonso altıncı, Lance Stroll ise aynı sırada yedinciliğe yükseldi.
Russell da yeniden garajda. İkinci seansın lideri şu anda 12 .sırada. Takım arkadaşı Hamilton ise 10.
Lewis Hamilton, Russell ve Gasly'i geçerek dördüncülüğe yükseliyor. İlk 10 sırada Verstappen hariç tüm pilotların en iyi dereceleri yumuşak hamurla geldi.
Charles Leclerc bir kez daha ilk sektörde en hızlı zamanı elde etti, fakat ikinci sektörde derecesini geliştiremiyor. Birazdan tur zamanını göreceğiz.
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