Canlı anlatım: Miami GP 2. antrenman seansı
2023 Miami GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bugün sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın!
İspanyol pilot, eski takımı için "serbest antrenmanlarda bizimle yarışabilirler, onlar için hafta sonunun zirvesi bu" ifadelerini kullandı.
VER LEC
NOR SAI
ALO ALB
MAG PER
ZHO BOT
GAS PIA
OCO RUS
TSU HAM
SAR HUL
STR DEV
Çok Okunanlar
2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen
2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen 2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen
2023 Miami GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2023 Miami GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2023 Miami GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ferrari'nin 2023'teki ilk güncellemesinin detayları
Ferrari'nin 2023'teki ilk güncellemesinin detayları Ferrari'nin 2023'teki ilk güncellemesinin detayları
Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı
Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı Canlı anlatım: Miami GP 3. antrenman seansı
Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı!
Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı! Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı!
Liberty: "Çok geç kalmadan yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamalıyız"
Liberty: "Çok geç kalmadan yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamalıyız" Liberty: "Çok geç kalmadan yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamalıyız"
2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen
2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen 2023 Miami GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde lider Verstappen
Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı!
Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı! Bahattin Sofuoğlu, Supersport'taki ilk podyumunu aldı!
Azerbaycan GP öncesi: Yarış gridi
Azerbaycan GP öncesi: Yarış gridi
Allison - Elliott takası, Hamilton için Ferrari ihtimali, 2026'da Aston Martin Honda - F1 Haber turu
Allison - Elliott takası, Hamilton için Ferrari ihtimali, 2026'da Aston Martin Honda - F1 Haber turu
Massa: "Eskiden Hamilton da Verstappen gibiydi" - 2023 Bodrum Rallisi - Toprak'ın MotoGP macerası
Massa: "Eskiden Hamilton da Verstappen gibiydi" - 2023 Bodrum Rallisi - Toprak'ın MotoGP macerası