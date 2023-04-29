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Canlı anlatım: Miami GP 2. antrenman seansı

2023 Miami GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar start antrenmanlarını, bizler de anlatımımızı tamamlıyor ve güne nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bugün sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın!
TAM SIRALAMA:

VER SAI
LEC PER
ALO NOR
HAM STR
OCO ALB
GAS MAG
ZHO BOT
RUS PIA
HUL TSU
DEV SAR
Herkes orta hamurla piste çıktı, start denemeleri orta hamurla gelecek.
Damalı bayrak sallanıyor, seans Verstappen liderliğinde tamamlanıyor!
1.27.930 ile 1.28'in altına inen tek isim olan Verstappen seansı lider kapatacak.
Hızlı tur görmeyeceğiz gibi.
Son 1 dakika.
Şu an kaza yapan Leclerc hariç herkes pistte.
İsteyen herkesin bir zaman turu atacak zamanı bulunuyor gibi.
Yeşil bayrak! Seans yeniden başlıyor!
Pist temizlendi, seans 4 dakika kala yeniden başlıyor.
Seansın yeniden başlamama ihtimali de var fakat aracın çekildiğini düşünürsek bu ihtimal daha düşük.
Muhtemelen çoğu kişi yumuşak lastikle piste çıkar ve start denemesi yapar.
Seansın bitimine 10 dakika kalmıştı, şu an yedi dakika var. Leclerc'in aracı şu an çekiliyor, işlem hızlı giderse seans 3-4 dakika kala yeniden başlayabilir.
Leclerc orta hızlı bölümde bir arkadan kayma yaşamış, topladıktan sonra ise blokajla kendini bariyerlerde bulmuş.
Ferrari için hayal kırıklığı.
Sahte marinanın bulunduğu 7. virajda kaza yapmış vaziyette.
Monakolu pilot araçtan iniyor! Kırmızı bayrak!
CHARLES LECLERC BARİYERLERDE!
Alonso'dan Alpine'e dokundurma!

İspanyol pilot, eski takımı için "serbest antrenmanlarda bizimle yarışabilirler, onlar için hafta sonunun zirvesi bu" ifadelerini kullandı.
Piste dönerken de ufak bir donut gösterisi yaparak hemen piste döndü.
İkinci sektörde George Russell hızlı giderken bir blokaj yaşadı ve kendini kaçış alanında buldu!
Şu an tercih orta hamura dönmüş vaziyette, De Vries hariç herkes pistte.
Seans hızlı turların ardından bir ikinci antrenman klasiği olarak rutine bağladı, lastik tercihleri de buna göre değişecek. Yarış temposuna odaklanıldığını görmemiz muhtemel.
Sainz yeniden pistte.
An itibariyle sıralama:

VER SAI
LEC PER
ALO NOR
HAM STR
OCO ALB
GAS MAG
ZHO BOT
RUS PIA
HUL TSU
DEV SAR
Russell pite döndü. Piastri yeniden pistte. Son 20 dakikadayız.
Hamilton tek başına turlamaya devam ediyor. Şu an yedinci sırada.
Peş peşe hızlı tur denemelerinin ardından birçok kişi yeniden pite yöneldi. NOR, HAM, STR, OCO, GAS, RUS, TSU ve DEV pistte kalan isimler.
Verstappen 1.27.930 ile dereceyi geliştirdi. 1.28 bandının altındayız artık!
Seans blokajlarla, hızlı tur denemeleriyle ve düşük yol tutuşuyla devam ediyor.
Leclerc de üçüncü. Şu an LEC ve NOR hariç herkes pitte, herkes hızlı tur deniyor.
Sainz 0.060 saniye arkada ikinci sırada!
Yarım saat geride kaldı. Sıralama:

VER LEC
NOR SAI
ALO ALB
MAG PER
ZHO BOT
GAS PIA
OCO RUS
TSU HAM
SAR HUL
STR DEV
1.28.255! Verstappen lider!
Verstappen en iyi ikinci sektörle geliyor!
Verstappen kafalık problemi yaşıyordu, HANS kafasına tam anlamıyla oturmuyordu. Problem çözüldü ve son şampiyon şimdi pistte.
1.29.418! Leclerc son sektördeki hatasıyla ancak 6. sırada kalabildi.
Leclerc en iyi ikinci sektörle geliyor.
Sainz ikinci. Norris'in derecesini henüz geçen yok.
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