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Canlı anlatım: Miami GP 2. antrenman seansı
2022 Miami Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
Miami'deki ilk seans pek de temsili değildi çünkü sürücüler temiz turlar çıkarmakta zorlandılar.
Buna rağmen Ferrari bu yıl çoğu zaman olduğu gibi ilk seansta zirvede yer aldı.
Buna rağmen Ferrari bu yıl çoğu zaman olduğu gibi ilk seansta zirvede yer aldı.
Miami'den herkese tekrar merhabalar! İkinci antrenman seansının canlı anlatımıyla sizlerleyiz.
Ben Kemal Şengül, seans boyunca sizlere pist üstünde yaşananları aktaracağım.
Ben Kemal Şengül, seans boyunca sizlere pist üstünde yaşananları aktaracağım.
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