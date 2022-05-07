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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Miami GP 2. antrenman seansı

2022 Miami Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Miami GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
Sainz turu tamamlıyor ve 1:31.463 yaparak liderliği alıyor.
Sainz mor sektörlerle geliyor
Leclerc öğleden sonra ilk kez pistte
Lance Stroll de pist dışına uçmuş
Bu arada Albon az önce neredeyse spin atıyormuş.
Albon az önce en hızlı son sektör zamanına imza attı
Pistte 12 isim var. Red Bull ve Mercedes pilotları pistte değil. Ayrıca Leclerc de garajda
Magnussen ve Alonso'yu da pistte görüyoruz.
Favoriler garajda kalmaya devam ediyor.  Piste çıkan isimlerde ise orta hamur var.
Sainz 1:34.555, Ocon 1:32.906 yapıyor.
Alfa Romeo'da Bottas'ın aracı üzerindeki çalışmalar sürüyor. Aracı seansa yetişecek mi göreceğiz.
Latifi, Vettel, Stroll, Zhou, Sainz, Ocon, Norris, Ricciardo ve Albon piste çıkan ilk isimler.
Hareketlilik başlıyor.
Ve başlıyoruz!
Son saniyelerdeyiz.
Takım dalgalanmanın azaldığını düşünüyor ancak kesin bir şey söylemekten kaçınıyor
İlk seansın ardından Mercedes'te yüzlerin, önceki yarışlara göre daha fazla güldüğünü söyleyelim
Son iki dakika içerisindeyiz.
 
Bu arada Pirelli'nin bu hafta sonu için C2, C3 ve C4 lastikleri getirdiğini hatırlatalım.
Miami şimdiye kadar hata yapmanın kolay olduğu bir pist gibi görünüyor.
Miami'deki ilk seans pek de temsili değildi çünkü sürücüler temiz turlar çıkarmakta zorlandılar. 

Buna rağmen Ferrari bu yıl çoğu zaman olduğu gibi ilk seansta zirvede yer aldı.
Miami'den herkese tekrar merhabalar! İkinci antrenman seansının canlı anlatımıyla sizlerleyiz.

Ben Kemal Şengül, seans boyunca sizlere pist üstünde yaşananları aktaracağım.
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