Canlı anlatım: Miami GP
2023 Formula 1 Miami Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim. İki hafta sonra Imola'da görüşmek üzere!
Sargeant kendi evinde yarışıyordu tam anlamıyla, Florida doğumlu kendisi. 2. antrenman, sıralama turları ve yarışta sonuncu olarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.
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