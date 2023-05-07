Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Miami GP

2023 Formula 1 Miami Grand Prix'sinde yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar podyum için hazırlanırlarken bizler de artık anlatımımıza noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim. İki hafta sonra Imola'da görüşmek üzere!
Tam metinleri kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
Pilotlar röportajları veriyor, röportajları yapan isim Jenson Button.
Aston Martin de bir yarışlık aranın ardından podyuma dönüyor!
Verstappen kutlamalara başladı, Red Bull da sezonun dördüncü dublesini kutluyor.
Çaylaklar için felaket bir hafta sonu: üç çaylak son 3 sırada. De Vries 18, Piastri 19, Sargeant 20. sırada.

Sargeant kendi evinde yarışıyordu tam anlamıyla, Florida doğumlu kendisi. 2. antrenman, sıralama turları ve yarışta sonuncu olarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.
Günün son puanları GAS-OCO-MAG üçlüsüne gitti.
Stroll son düzlüğe kadar kovaladı Tsunoda'yı fakat geçemedi.
Russell 4, Sainz 5, Hamilton 6, Leclerc yedinci. Ferrari için büyük hayal kırıklığı.
Perez ikinci, Alonso üçüncü! Bu sene üçüncü kez PER-VER-ALO podyumu izleyeceğiz.
DOKUZUNCU SIRADAN GELİP KAZANDI MAX.
MAX VERSTAPPEN DAMALI BAYRAĞA ULAŞIYOR VE GALİBİYETE ULAŞIYOR!
Stroll şu an Tsunoda'nın hemen arkasında, son turda DRS ile geçiş görür müyüz?
Alonso sezonun dördüncü podyumuna, Verstappen bu yılki üçüncü zaferine gidiyor. Şampiyonada farkı da 14 puana çıkaracak.
Son turdayız!
1.29.708! Verstappen son tura girilirken en hızlı turu alıyor!
20 pilotun tamamı yarışta, kimse yarış dışı kalmadı. Sanırım en son 2021 Türkiye GP'sinde herkes yarışı tamamlamıştı -yanlış hatırlıyor da olabilirim :)
Son 2 tur!
Son 3 tur!
Russell Sainz'ı, Hamilton Leclerc'i mağlup etti. Mercedes için sıralama turlarındaki hayal kırıklığından sonra bir teselli.
HAMILTON LECLERC'İ GEÇİYOR! ALTINCI SIRA!
54. tur. VER-PER farkı 2.9 saniye.
Hamilton farkı kapatıyor sürekli.
Hamilton da geçişini tamamlıyor. Yedinci sırada Hamilton ve lastik avantajıyla Leclerc'i kovalayacak.
Leclerc uyarımızı ciddiye alıyor ve ilk sektörde geçişini tamamlıyor. Altıncı sıra Leclerc için. Şimdi Hamilton geldi Gasly'nin hemen arkasında.
Hemen geçmesi gerek, yoksa arkada ava çıkmış bir Hamilton var.
Leclerc DRS ile Gasly'i kovalıyor.
1.30.372! Verstappen en hızlı turun sahibi.
Stroll'ün şimdiki hedefi Yuki Tsunoda. 1.6 saniye önünde 11. sıradaki Tsunoda.
Stroll ortalarda Bottas'ı geçiyor. Leclerc de Gasly'nin DRS mesafesinde. Hamilton da Leclerc'i kovalıyor.
Tsunoda dıştan agresif bir atakla Bottas'ı geçiyor. 11. sıra. Beş saniye önünde K-Mag var son puan için.
51. turdayız. Beklenen yağmur gelmedi, değişkenler de aşırı rol oynamadı. Sakin bir Miami GP'sini geride bırakıyoruz, ancak birçok geçiş ve mücadele izledik. Özellikle MAG-LEC mücadelesi unutulmayacak.
Alonso dev ekrandan yarışı seyrediyor! Az önce telsizden Stroll'ün Albon'u geçişi izlediğini söyledi.
VER-PER farkı 1.5 saniye.
49. turdayız.  Ortalarda Stroll Albon'u geçiyor, şimdi de Hulkenberg kovalıyor Albon'u.
Orta grupta Ocon da Magnussen'i geçiyor. Dokuzuncu sıra. Hamilton ile fark 3.3 saniye, kapanmayabilir.
Artık yerler sağlamlaştı diyebiliriz.
MAX VERSTAPPEN LİDER.
MAX VERSTAPPEN DOKUZUNCU BAŞLADIĞI YARIŞIN 48. TURUNDA LİDERLİĞİ RESMEN GERİ ALIYOR!
VERSTAPPEN START DÜZLÜĞÜNDE GELİYOR VE GEÇİŞİNİ TAMAMLIYOR!
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