Canlı anlatım: Miami GP

00:04 Çaylaklar için felaket bir hafta sonu: üç çaylak son 3 sırada. De Vries 18, Piastri 19, Sargeant 20. sırada.



Sargeant kendi evinde yarışıyordu tam anlamıyla, Florida doğumlu kendisi. 2. antrenman, sıralama turları ve yarışta sonuncu olarak büyük hayal kırıklığı yaşadı.