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Canlı anlatım: Miami GP 1. antrenman seansı

2023 Miami GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 00.30'da 2.antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride diziliyorlar, bir boş turun ardından pite dönecekler ve seansı beklemeye başlayacaklar.
Hulkenberg seans ortasındaki kazasına rağmen dokuzuncu.
TAM SIRALAMA:

RUS HAM
LEC VER
SAI GAS
ALO STR
HUL OCO
PER PIA
MAG BOT
ALB NOR
ZHO TSU
SAR DEV
Hamilton ikinci, Leclerc üçüncü, son dakikaları pitte geçiren Verstappen dördüncü sırada. İkinci sektör birçok ismi mahvetmiş vaziyette.
Damalı bayrak sallanıyor, seans George Russell liderliğinde sona eriyor!
Toto Wolff ve Jerome D'Ambrosio'nun yüzleri pek gülmüyor yine de. Mercedes geçen sene de çok iyi başlamıştı burada hafta sonuna.
Mercedes pistin hızlandığı, yol tutuşunun arttığı ve yeni lastiklerle çıktığı son dakikada ilk iki sırayı aldı :)
1.30.125! RUSSELL LİDER, MERCEDES 1-2!
1.30.449 ile Leclerc ikinci!
Russell da liderlik temposuyla geliyor!
1.30.337! HAMILTON SON DAKİKAYA GİRİLİRKEN LİDER!
Ancak Leclerc alıyor mor sektörü!
Hamilton ikinci sektörde mor dereceyle geliyor!
HUL ve DEV hariç herkes pistte.
Mercedes pilotları şu an 18-19. sıralardalar.
Russell da sıfır set yumuşak hamurla pistte!
Son 3 dakika. Hamilton sıfır set yumuşak hamurla pistte!
Sainz ilk sektörde bir hata yapıyor ve turuna başladıktan 6 saniye sonra turunu bırakıyor.
Hayır, Leclerc 1.30.802 ile ikinci sırada kalıyor.
Liderlik Ferrari'ye geçecek mi acaba?
Leclerc ilk sektörde en hızlı dereceyle geliyor, ikinci sektörde de kendi derecesini geliştirdi!
Kaosa şimdiden hazırlanmak gerek :)
Miami'nin düşük yol tutuşlu yeni asfaltı herkesi çok zorluyor... bir de Cuma yağmur yağarsa...
Gasly'nin yüksek hızda aracın kontrolünü kaybettiğini ve kaçış alanına çıktığını görüyoruz. Albon da 17. virajda blokaj yaşamış.
Geçen yıl burada pit yolundan başlayıp sekizinci olmuştu Esteban. Geçen yılın geri plandaki performanslarındandı.
Ocon yedinci sırada. Alpine hafta sonuna fena başlamadı, Ocon seans başından beri hızlı.
Son 8 dakika.
Kimin olay yaşadığını göremedik.
3. sektörde kısa süreliğine sarı bayraklar sallandı.
1.30.993! Sainz ikinci sırada! Alonso da Hulkenberg'i geride bırakarak dördüncülüğü aldı.
Son 10 dakikadayız.
Russell orta hamurla 15. sırada. Hamilton henüz yumuşak hamurla geçerli bir zaman turu atmadı, 16. sırada o da.
Stroll 12. sırada.
Leclerc 0.5 saniye geride ikinciliğe yükseliyor!
Sıralama:

VER HUL
PER ALO
PIA OCO
MAG ALB
SAI NOR
LEC TSU
BOT HAM
SAR ZHO
RUS STR
GAS DEV
Red Bull pilotları pite döndüler.
Yumuşak hamurla herkes dereceleri hızla geliştiriyor.
Piastri 1.31.810 ile beşinci sırada!
1.31.633 ile Alonso dördüncü. Hulkenberg kazaya rağmen halen ikinci sırada.
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