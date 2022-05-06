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Canlı anlatım: Miami GP 1. antrenman seansı
2022 Miami Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Seansın sona ermesiyle birlikte biz de şimdilik veda ediyoruz, 12.30'da, ikinci antrenman seansında görüşmek üzere!
Pilotlar start antrenmanları için gride dizilmiş vaziyetteler, sonrasında pite dönerek seansı noktalayacaklar.
Seansın son dakikasında Russell az kalsın bir Alpha Tauri'ye, Ricciardo ise Magnussen'e çarpıyormuş.
İlk 10:
LEC
RUS
VER
PER
GAS
SAI
ALB
HAM
MAG
RIC
Mercedes'in şu anlık güçlü göründüğünü söyleyebiliriz.
Tüm pilotlar damalı bayrağa ulaşıyor ve seans resmi olarak sona eriyor.
Charles Leclerc, son dakikalarda attığı tur ile seansı lider tamamlıyor!
Magnussen yumuşak hamurla attığı tur ile dokuzunculuğa yükseliyor. Sainz ise orta hamurla beşinci sırada.
Şu ana dek Ferrari pilotları, Bottas ve Magnussen hariç tüm pilotların en hızlı dereceleri yumuşak hamurla geldi.
Pierre Gasly de dördüncü sıraya yükseliyor. Gasly'nin iyi bir sonuca ihtiyacı var, ilk dört yarışın ardından puan durumunda Tsunoda'nın gerisinde yer almakta.
Sergio Perez ise an itibariyle seansı beşinci sırada ve seansı Verstappen'in 0.900 saniye gerisinde sürdürmekte.
Albon yumuşak hamurla çok iyi bir tur atarak eski takım arkadaşının yalnızca 0.504 saniye gerisinde ikinci. Hemen arkasında ise George Russell üçüncülüğe yükselmiş vaziyette.
Ve 1.31.350! Verstappen 1.32'nin altına inen ilk pilot olmakla kalmıyor, Sainz'a tam 1.093 saniye fark atıyor!
Sainz attığı spin sonrası ciddi bir blokaj yapıyor ve sağ ön lastiğinin patlamasına sebebiyet veriyor. Sainz şu anda yavaş bir şekilde pite ulaşmaya çalışıyor.
8 dakikalık aranın ardından kırmızı bayrak periyodu sona eriyor. Pilotlar, pit yolunun sonundaki yerlerini aldılar.
Miami ilk izlenim itibariyle pilotlar için gerçek anlamda yüksek hızlı bir Macaristan olacak gibi görünüyor.
Bottas'ın aracının arka tarafında ciddi hasar var, bakalım takım aracı 2. antrenmanlara kadar toparlayabilecek mi?
Kırmızı bayrak çıkmadan hemen önce Lewis Hamilton'ın 1.32.464 ile ikinci sıraya yükseldiğini de belirtelim.
Bottas ön tarafın kontrolünü kaybetmesinin ardından aracı toplayamıyor ve arkayı da kaybederek kendini bariyerlerde buluyor. Neyse ki bir sıkıntı olmadan araçtan çıkabildi.
Lewis Hamilton ilk virajda, Charles Leclerc ile aynı şekilde bir önden kayma ile pist dışına çıkmış.
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