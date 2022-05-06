Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Miami GP 1. antrenman seansı

2022 Miami Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Miami GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Seansın sona ermesiyle birlikte biz de şimdilik veda ediyoruz, 12.30'da, ikinci antrenman seansında görüşmek üzere!
Pilotlar start antrenmanları için gride dizilmiş vaziyetteler, sonrasında pite dönerek seansı noktalayacaklar.
Seansın son dakikasında Russell az kalsın bir Alpha Tauri'ye, Ricciardo ise Magnussen'e çarpıyormuş.

İlk 10:

 

LEC

RUS

VER

PER

GAS

SAI

ALB

HAM

MAG

RIC

 

Mercedes'in şu anlık güçlü göründüğünü söyleyebiliriz.

Tüm pilotlar damalı bayrağa ulaşıyor ve seans resmi olarak sona eriyor. 

Charles Leclerc, son dakikalarda attığı tur ile seansı lider tamamlıyor!
Pierre Gasly derecesini geliştiriyor ve damalı bayrağı beşinci sırada görüyor.
Magnussen yumuşak hamurla attığı tur ile dokuzunculuğa yükseliyor. Sainz ise orta hamurla beşinci sırada.
Damalı bayrak sallanıyor! Son dereceleri göreceğiz.
Artık seansın son saniyelerindeyiz. Verstappen ve kaza yapan Bottas dışında tüm pilotlar pistte.
Russell da Verstappen'i geçmiş vaziyette. Araçtan inen Red Bull pilotu üçüncülüğe kadar geriledi.
Bu mesajı yazmamızın hemen ardından Charles Leclerc yumuşak hamurla liderliğe yükseliyor! 1.31.098.
Şu ana dek Ferrari pilotları, Bottas ve Magnussen hariç tüm pilotların en hızlı dereceleri yumuşak hamurla geldi.
Max Verstappen araçtan iniyor. Seansın son bölümü onun için epey iyi geçti.
Pierre Gasly de dördüncü sıraya yükseliyor. Gasly'nin iyi bir sonuca ihtiyacı var, ilk dört yarışın ardından puan durumunda Tsunoda'nın gerisinde yer almakta.
George Russell 1.31.374 ile ikinciliğe yükseliyor.
Sergio Perez ise an itibariyle seansı beşinci sırada ve seansı Verstappen'in 0.900 saniye gerisinde sürdürmekte.
Max Verstappen derecesini geliştiriyor. 1.31.277.
Alex Albon ve Valtteri Bottas harici tüm pilotlar pistte.
Pite dönerek lastik değiştiren Carlos Sainz zaman turuna başlıyor.
Hamilton dördüncü sıraya yükseliyor. İki Mercedes için hafta sonu iyi başladı.
Albon yumuşak hamurla çok iyi bir tur atarak eski takım arkadaşının yalnızca 0.504 saniye gerisinde ikinci. Hemen arkasında ise George Russell üçüncülüğe yükselmiş vaziyette.
Alex Albon 2. sırada!
Ve 1.31.350! Verstappen 1.32'nin altına inen ilk pilot olmakla kalmıyor, Sainz'a tam 1.093 saniye fark atıyor!
Verstappen 2.sektörde mor dereceyle geliyor.
Sainz attığı spin sonrası ciddi bir blokaj yapıyor ve sağ ön lastiğinin patlamasına sebebiyet veriyor. Sainz şu anda yavaş bir şekilde pite ulaşmaya çalışıyor.
1. sektörde kısa süreliğine kısa bayraklar sallandı, Carlos Sainz lastik patlatmış vaziyette!
Max Verstappen, 20 dakikalık bir aranın ardından yeniden pistte.
Ve seans yeniden başlıyor!
8 dakikalık aranın ardından kırmızı bayrak periyodu sona eriyor. Pilotlar, pit yolunun sonundaki yerlerini aldılar.
Bottas'ın aracı kaldırılmış durumda, bariyerlerde de herhangi bir hasar yok.
Miami ilk izlenim itibariyle pilotlar için gerçek anlamda yüksek hızlı bir Macaristan olacak gibi görünüyor.
Bottas'ın aracının arka tarafında ciddi hasar var, bakalım takım aracı 2. antrenmanlara kadar toparlayabilecek mi?
Kırmızı bayrak çıkmadan hemen önce Lewis Hamilton'ın 1.32.464 ile ikinci sıraya yükseldiğini de belirtelim.
Bottas ön tarafın kontrolünü kaybetmesinin ardından aracı toplayamıyor ve arkayı da kaybederek kendini bariyerlerde buluyor. Neyse ki bir sıkıntı olmadan araçtan çıkabildi.
Kırmızı bayrak! Seans durduruluyor.
Bottas takımdan özür diliyor.
İlk sektörde sarı bayrak. Valtteri Bottas bariyerlerde!
İlk sekiz pilot an itibariyle 0.974 saniye içinde sıralanmakta.
Lewis Hamilton ilk virajda, Charles Leclerc ile aynı şekilde bir önden kayma ile pist dışına çıkmış.
İlk yarım saat geride kalırken, ilk 10 SAI-LEC-NOR-PER-RUS-ALO-VER-HAM-GAS-BOT şeklinde.
Daha fazla göster
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Miami GP 1. antrenman: Leclerc, Russell'ın 0.071 saniye önünde en hızlısı!

2 s
2
Formula 1

Mercedes: "Dalgalanma azaldı fakat piste bağlı olabilir"

22 dk
3
Formula 1

2022 Miami GP saat kaçta, hangi kanalda? 6-8 Mayıs Yarış Programı

1 g
4
Formula 1

Hamilton, aksesuarları üzerine FIA'dan iki yarışlık muafiyet aldı

36 dk
5
Formula 1

Mercedes pilotları, Miami'ye getirilen güncellemeleri "küçümsedi"

2 s
Son Haberler
Canlı anlatım: Miami GP 2. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Miami GP 2. antrenman seansı

16dk
Mercedes: "Dalgalanma azaldı fakat piste bağlı olabilir"
F1

Mercedes: "Dalgalanma azaldı fakat piste bağlı olabilir"

22dk
Hamilton, aksesuarları üzerine FIA'dan iki yarışlık muafiyet aldı
F1

Hamilton, aksesuarları üzerine FIA'dan iki yarışlık muafiyet aldı

36dk
FIA, Ferrari'nin Imola lastik testinde kullandığı araçla ilgili durumdan memnun
F1

FIA, Ferrari'nin Imola lastik testinde kullandığı araçla ilgili durumdan memnun

1 s
Leclerc, Miami GP öncesi yeni güç ünitesine geçti
F1

Leclerc, Miami GP öncesi yeni güç ünitesine geçti

1 s
Son Videolar
2022 Miami GP önizleme - Ferrari SF-75 ile Miami F1 pistinde bir tur 04:21
Formula 1
4 May 2022

2022 Miami GP önizleme - Ferrari SF-75 ile Miami F1 pistinde bir tur

Ayrton Senna'nın en iyi 10 Formula 1 yarışı 08:47
Formula 1
1 May 2022

Ayrton Senna'nın en iyi 10 Formula 1 yarışı

F1 Efsanesi Ayrton Senna Anısına... - Ayrtron Senna kimdir? - Senna Türkçe biyografisi 14:48
Formula 1
30 Nis 2022

F1 Efsanesi Ayrton Senna Anısına... - Ayrtron Senna kimdir? - Senna Türkçe biyografisi

Perez, Miami caddelerinde 11:12
Formula 1
29 Nis 2022

Perez, Miami caddelerinde

DRS treni, kuru zemin lastikleri ve daha fazlası | 2022 Emilia Romagna GP 06:52
Formula 1
28 Nis 2022

DRS treni, kuru zemin lastikleri ve daha fazlası | 2022 Emilia Romagna GP

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.