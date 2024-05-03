Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Miami GP 1. antrenman seansı

2024 Miami GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
Görüşmek üzere.
Böylece  hafta sonunun tek antrenman seansını tamamlamış olduk. Sprint sıralama turları 23:30'da! Hepinizi bekliyoruz.
Verstappen 1:28.595 ile zirvede!

Piastri 0.105 saniye geride ikinci, Sainz 0.116 saniye geride üçüncü!

ver pıa
saı rus
str per
ham tsu
oco gas
rıc mag
hul alb
zho nor
bot sar
alo lec
Ve seans sona eriyor!
Son turları bekliyor;

VER PIA
SAI RUS
PER HAM
TSU GAS
RIC MAG
Buna rağmen yeni liderimiz 1:28.595 ile Verstappen
Verstappen dışa açılıyor, önemli bir zaman kaybetti
İkisi de mor sektörlerle geliyor
Russell daha da hızlı!
Verstappen son bir deneme daha yapıyor, ilk sektörde Perez'den 0.3 saniye daha hızlı!
Perez 1:28.668 ile ilk sıraya çıkıyor, Meksikalı pilot bu hafta sonu bu pistte yine hızlı
Son 5 dakikadayız!
RUS SAI
HAM TSU
GAS MAG
STR NOR
RIC ALB
PER PIA
ZHO BOT
ALO SAR
OCO HUL
VER LEC
Hamilton üçüncü sıraya çıkıyor
Russell az önce liderliği aldı şimdi Hamilton geliyor
Verstappen lastiklerin çok sıcak olmasından dolayı çok fazla kayma yaşadığını söylüyor
Hamilton daha da iyi bir turla geliyor
Sainz 1:28.976 ile zirveye çıkıyor, Russell daha da iyi bir turla geliyor
Verstappen araçta pek rahat görünmüyor
Gasly 1:29.175 ile zirvede!
Alonso vites kutusu sorununun çözülmesinin ardından pistte ve 10. sıraya çıktı
Albon pist dışına uçuyor ve geri dönüyor
Bottas şimdi yumuşak lastikle yedinci sıraya çıkıyor
SIralama şöyle;
SAI NOR
PER PIA
HAM RUS
ZHO OCO
ALO TSU
GAS STR
Favoriler garajda, muhtemelen ayar değiştiriyorlar
Neler olduğuna bakmaya çalışıyorum ama pistte anlatılacak çok bir şey yok.
Norris az önce ikinci sıraya çıktı
Şu anda sürücüler ağırlıklı olarak uzun sürüşler yapıyorlar çünkü bir daha böyle bir şansları olmayacak
Son 22 dakika!

SAI PER
HAM RUS
NOR PIA
ZHO OCO
ALO TSU
Norris'in direksiyonla güncellemelerden kaynaklı olmayan bir problem yaşadığı açıklandı, seanstan sonra düzeltilecek.
Bu arada Alonso'da vites kutusu arızası var, bu da iyi bir haber değil
Tempolar yavaş yavaş artıyor, Verstapepn henüz temsili bir tur atmadı
Bu arada Sainz az önce sert hamurla 1:29.346'lık bir tur zamanı elde ederek zirveye çıktı
Bu hafta sonu Norris yeni güncellemeyle alırken, Piastri'de sadece bir kısmı var
 
Dereceler hâlâ temsili değil çünkü bazıları sert, diğerleri orta hamurda

Perez'in liderliği devam ediyor.

PER RUS
HAM PIA
TSU ALO
STR HUL
VER ALB
Kimler garajda diye bakıyorum; Perez, Hamilton, Piastri ve Sargeant
Verstappen pist dışına uçuyor, bir yere çarpmadan geri geliyor
Perez 1:29.632 ile zirvede yer alıyor. Onu Russell ve Hamilton takip ediyor
Daha fazla göster

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Çok Okunanlar

1.
2024 Miami GP: Sprint yarışı için pole pozisyonu Verstappen'in, Leclerc 2.!

2024 Miami GP: Sprint yarışı için pole pozisyonu Verstappen'in, Leclerc 2.!

Formula 1
Miami GP
2024 Miami GP: Sprint yarışı için pole pozisyonu Verstappen'in, Leclerc 2.!
2.
Verstappen şaşkın: "Nasıl olduysa pole pozisyonunu kazandık"

Verstappen şaşkın: "Nasıl olduysa pole pozisyonunu kazandık"

Formula 1
Miami GP
Verstappen şaşkın: "Nasıl olduysa pole pozisyonunu kazandık"
3.
Ferrari, Adrian Newey ile anlaşmaya hazırlanıyor

Ferrari, Adrian Newey ile anlaşmaya hazırlanıyor

Formula 1
Miami GP
Ferrari, Adrian Newey ile anlaşmaya hazırlanıyor
4.
Bautista: "Toprak bu yıl bazı konularda daha kötü"

Bautista: "Toprak bu yıl bazı konularda daha kötü"

World Superbike
Assen
Bautista: "Toprak bu yıl bazı konularda daha kötü"
5.
Yamaha, MotoGP testi için Toprak'ın isteklerine yanıt vermemiş

Yamaha, MotoGP testi için Toprak'ın isteklerine yanıt vermemiş

World Superbike
Yamaha, MotoGP testi için Toprak'ın isteklerine yanıt vermemiş

Son Haberler

Sainz: "Burada her tur yeni bir macera"

Sainz: "Burada her tur yeni bir macera"

Miami GP
Sainz: "Burada her tur yeni bir macera"
Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"

Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"

Miami GP
Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"
Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"

Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"

Miami GP
Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"

Son Videolar

F1 24 oynanış görüntüleri

F1 24 oynanış görüntüleri

13:30

F1 24 oynanış görüntüleri
Newey Ayrılıyor, Piste Manken Düştü, Mavi Ferrari - F1 Miami GP öncesi gelişmeler

Newey Ayrılıyor, Piste Manken Düştü, Mavi Ferrari - F1 Miami GP öncesi gelişmeler

09:11

Newey Ayrılıyor, Piste Manken Düştü, Mavi Ferrari - F1 Miami GP öncesi gelişmeler
Ferrari Çin'de Neden yavaştı? Max'ten GL'ye Şaka - Zayn Sofuoğlu İlk Yarışını Kazandı

Ferrari Çin'de Neden yavaştı? Max'ten GL'ye Şaka - Zayn Sofuoğlu İlk Yarışını Kazandı

06:29

Ferrari Çin'de Neden yavaştı? Max'ten GL'ye Şaka - Zayn Sofuoğlu İlk Yarışını Kazandı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye