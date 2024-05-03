Canlı anlatım: Miami GP 1. antrenman seansı
2024 Miami GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Piastri 0.105 saniye geride ikinci, Sainz 0.116 saniye geride üçüncü!
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