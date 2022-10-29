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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Meksika GP sıralama turları

2022 Meksika GP sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Meksika GP sıralama turları

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
David Coulthard röportajlar için gride gelirken bizler de anlatımımıza yavaştan son veriyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 23.00'da 2022 Meksika GP'si için görüşmek üzere, hoşça kalın!
Bu pist pole pozisyonunun en önemsiz olduğu pistlerden, hatta ilk çizgi önemsiz bile diyebiliriz.

Dolayısıyla Verstappen'in ilk sıradan iyi bir start alması gerekiyor.
Detaylı sıralama raporu ve sıralama röportajları kısa süre içinde sizlerle olacak.
SON BÖLÜM TAM SIRALAMA:

VER RUS
HAM PER
SAI BOT
LEC NOR
ALO OCO
Derken onun da son turu siliniyor -ancak yine de 2. sırada olacak Russell.
Russell'ın Foro Sol girişinde büyük bir hata yaptığını görüyoruz, yine de 2. sırada.
Alonso ise sadece tek tur atarak Ocon'u geçiyor. İyi bir performans ve yanılmıyorsam sıralama turlarında Ocon'u mağlup etmesi kesinleşti.
Bottas'ın da son turda Leclerc'i geçtiğini görüyoruz! 6. sıradan başlayacak yarışa Fin pilot!
Böylece Max Verstappen, Meksika'daki ilk pole pozisyonuna ulaşıyor.
Damalı bayrak sallanıyor, kimse ikinci tur hakkını kullanmıyor.
Russell son sektörde çok yavaş kaldı ve ikinci sektörde mor dereceyi almasına rağmen derecesini geliştiremedi! 2. sırada kaldı Russell!
1.18.084 ile Hamilton üçüncü!
Verstappen 1.17.775 ile liderliğini koruyor!
Ocon 1.19.010 ile 9. sırada.
Leclerc Bottas'ı geçiyor ve 5. sıraya yükseliyor. Sainz halen 4. sırada.
Verstappen ilk sektörde mor dereceyle geliyor!
Perez derecesini geliştirdi ancak halen 3. sırada.
Perez de kendi en iyi turundan daha yavaş bir turla geliyor!
Leclerc de 0.4 saniye daha yavaş!
Sainz ilk sektörde çok yavaş kalıyor!
Son 2 dakika, son zaman turları başlıyor!
En arkada ise VER, HAM ve RUS var.
Perez zaman turuna başlıyor. Arkasından Ferrari pilotları gelecekler.
Son 2.45 dakika, Alonso hariç herkes pistte.
Bottas'ın bu seansta da çok iyi iş yaptığını belirtelim, şu an iki Ferrari pilotunun arasında.
Norris ve Ocon da pistteler.
PER, SAI ve LEC pitte. Alonso ise pitte şu an.
Son 4 dakika kala pilotlar piste yönelmeye başladı.
Hamilton'ın tur zamanının olmadığını belirtelim.
İlk turların ardından sıralama:

VER RUS
PER SAI
BOT LEC
ALO NOR
OCO HAM
Alonso 1.18.939 ile 7. sıraya yükseliyor.
Hamilton'ın ikinci virajı kestiğini görüyoruz hızlı turunda. Şu anda 9. sıraya kadar geriledi.
Şu anda RUS ve ALO hariç herkes pitte.
Norris 7, Ocon 8. sırada. Alonso ise pistte ve daha tur zamanı yok.
Sainz'ın ikinci sektörde arkadan kayma yaşadığını görüyoruz. Leclerc de ilk sektörde kayma yaşamış.
Pist limitlerini aşmış olmalı.
Hamilton'ın tur zamanı siliniyor!
Russell Hamilton'ın sadece 0.015 saniye önünde ikinci!
1.18.094 ile Hamilton 2. sırada!
1.17.947! Verstappen lider! 1.18'lerin altındayız!
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