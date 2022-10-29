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Canlı anlatım: Meksika GP sıralama turları
2022 Meksika GP sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
David Coulthard röportajlar için gride gelirken bizler de anlatımımıza yavaştan son veriyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 23.00'da 2022 Meksika GP'si için görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 23.00'da 2022 Meksika GP'si için görüşmek üzere, hoşça kalın!
Bu pist pole pozisyonunun en önemsiz olduğu pistlerden, hatta ilk çizgi önemsiz bile diyebiliriz.
Dolayısıyla Verstappen'in ilk sıradan iyi bir start alması gerekiyor.
Dolayısıyla Verstappen'in ilk sıradan iyi bir start alması gerekiyor.
Alonso ise sadece tek tur atarak Ocon'u geçiyor. İyi bir performans ve yanılmıyorsam sıralama turlarında Ocon'u mağlup etmesi kesinleşti.
Russell son sektörde çok yavaş kaldı ve ikinci sektörde mor dereceyi almasına rağmen derecesini geliştiremedi! 2. sırada kaldı Russell!
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