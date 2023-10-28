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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Meksika GP 3. antrenman seansı

2023 Meksika GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

2023 Meksika GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Verstappen lider, Albon ikinci

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı derece red Bull pilotu Max Verstappen'den geldi.

2023 Meksika GP 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Verstappen lider, Albon ikinci
Anlatımı burada noktalıyoruz. Gece 12'de sıralamalarda görüşmek üzere
Böylece ilk 10 içerisinde 6 farklı takımın pilotu yer aldı.
İlk 10'u tamamlayan isimler Ricciardo ve Hamilton oldular.
McLaren'dan Oscar Piastri 5. olurken onu Bottas, Tsunoda ve Norris takip ettiler.
Mercedes'te Russell bir ara açık ara farkla ilk sırada olsa da seansın sonunda ancak 4. olabiliyor
Alex Albon sürpriz bir şekilde seansı ikinci sırada tamamlarken onu yerel kahraman Perez takip ediyor.
Verstappen, 1:17.887 ile geçen seneki pole derecesinden sadece 0.1 sn geride kalıyor
Max Verstappen, Cuma günkü ilk iki seansta olduğu gibi 3. antrenman seansında da en hızlı isim oluyor
Evet, seans bu şekilde noktalanıyor
Zaman tablosunda pek iyi sektör zamanı yok gibi
2. seans tamamlanıyor. Bakalım son turlar nasıl gelecek?
Bakalım son dakikada klasmanda ne kadar değişiklik olacak?
Tsunoda 7. sıraya yükseliyor
Magnussen son sıradan sadece bir sıra yükseliyor
Leclerc'in de hızlı turunda aynı yerde Haas'tan Kevin Magnussen nedeniyle zaman kaybettiği görülüyor
Son 2 dakika...
Stroll'ün ve Aston Martin'in tam manasıyla Sainz'ın turunu mahvettiğini söyleyebiliriz. Bu olay hakemler tarafından not ediliyor
Sainz bu spinde lastiklerini taktı. O lastikler çöp oldu diyebiliriz. Sıralama için kötü haber.
Sainz'ın Stroll'ün yarış çizgisine gelmesi nedeniyle spin attığı görülüyor!
Sainz da benzer bir şekilde yavaşladığı ve lastikleri taktığı görülüyor
Leclerc iyi bir turla geliyordu ancak bir yerde trafiğe takılıp hata yaptı gibi
Albon hâlâ 2. sırada ve oldukça rekabetçi bir pozisyonda...
Perez, 1:18.026 ile 3. sıraya yükseliyor
Verstappen hızlı turuna rağmen trafikte takıldığını söylüyor
Geçen sene buradaki pole pozisyonu derecesi 1:17.775'ti. Seansın sonunda bu derecenin geçildiğini görebiliriz
1:17.887 ile Verstappen ilk sıraya yükseliyor.
Albon'un ilginç bir şekilde virajlarda hızlı olduğu görülüyor
Alfa Romeo ve Bottas da bu hafta sonunun güçlü isimleri
Son 10 dakikaya girerken sıralama:

1. Albon
2. Russell
3. Piastri
4. Verstappen
5. Bottas
6. Norris
7. Hamilton
8. Ricciardo
9. Sargeant
10. Perez
Hamilton'a 4 ve 5. virajlarda zaman kaybettiği söyleniyor
Piastri bu sefer temiz bir turla 3. sıraya yükseliyor
Russell telsizden yaptığı konuşmada derecesini geliştiremediği için şaşırdığını söyledi
Magnussen, seansın başında lastiği iyi takılamadığı için pite dönmüştü ancak hâlâ dönemedi. Zaman turu olmayan tek isim Haas pilotu
Hamilton'ın frenlerinden sürekli olarak toz çıktığı ekranlara yansıyor
Russell, derecesini iyileştiriyor ancak Albon'un 0.3 sn gerisinde 3. sıraya yükselebiliyor
Piastri son sektörde batırıyor ve 10. sırada kalıyor...
Son 15 dakika
Norris ancak 4. sıraya yükselebiliyor
Piastri ilk sektörde en hızlı zamanı elde ediyor
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