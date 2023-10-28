Canlı anlatım: Meksika GP 3. antrenman seansı
2023 Meksika GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktarıyoruz.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
1. Albon
2. Russell
3. Piastri
4. Verstappen
5. Bottas
6. Norris
7. Hamilton
8. Ricciardo
9. Sargeant
10. Perez
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