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Canlı anlatım: Meksika GP 3. antrenman seansı
2022 Meksika GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken bizler de anlatımımıza yavaştan son veriyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 23.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 23.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için griddeler bu hafta sonu ilk kez. Sonrasında bir boş tur atıp pite dönecekler.
Geride kalanların en iyisi ise NOR. Onu BOT, TSU ve ALB takip ediyor. İlk 10'da 7 farklı takım var yine!
Orta grupta da derecesini geliştirebilen yok, böylece George Russell, 1.18.399 gibi bir dereceyle seansı lider tamamlıyor! Hamilton ise ikinci sırada. Mercedes Cumartesi gününe çok hızlı girdi.
Leclerc ilk iki sektör itibariyle Russell'dan yarım saniye daha yavaş bir turda şu an. Sainz da damalı bayrakta. Dolayısıyla seans üç aşağı beş yukarı bitti.
Damalı bayrak sallanıyor! Son saniye bir sürpriz gelecek gibi durmuyor. Verstappen damalı bayrağa ulaştı bile.
An itibariyle tüm pilotlar pistte! İlk iki seans kırmızı bayrakla noktalanmıştı, bu nedenle start antrenmanı yapılamamıştı.
Leclerc 1.19.123 ile 4. sıraya yükseliyor, Verstappen'i geçemiyor! Sainz ise 6. sırada, o da Perez'i geçemiyor!
Leclerc ilk iki sektörde Russell'dan yavaş ancak Verstappen'den hızlı bir turla geliyor. Sainz ise Verstappen'in gerisinde kalacak bir turda.
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