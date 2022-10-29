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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Meksika GP 3. antrenman seansı

2022 Meksika GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Meksika GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken bizler de anlatımımıza yavaştan son veriyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 23.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Tam sıralama:

RUS HAM
VER LEC
PER SAI
NOR BOT
TSU ALB
OCO ZHO
ALO RIC
GAS STR
MSC LAT
VET MAG
Pilotlar start antrenmanları için griddeler bu hafta sonu ilk kez. Sonrasında bir boş tur atıp pite dönecekler.
Geride kalanların en iyisi ise NOR. Onu BOT, TSU ve ALB takip ediyor. İlk 10'da 7 farklı takım var yine!
VER 3, LEC 4, PER 5, SAI 6. sırada. Seans ilk iki seansın aksine olaysız geçti.
Orta grupta da derecesini geliştirebilen yok, böylece George Russell, 1.18.399 gibi bir dereceyle seansı lider tamamlıyor! Hamilton ise ikinci sırada. Mercedes Cumartesi gününe çok hızlı girdi.
Leclerc ilk iki sektör itibariyle Russell'dan yarım saniye daha yavaş bir turda şu an. Sainz da damalı bayrakta. Dolayısıyla seans üç aşağı beş yukarı bitti.
Damalı bayrak sallanıyor! Son saniye bir sürpriz gelecek gibi durmuyor. Verstappen damalı bayrağa ulaştı bile.
Pilotlar bu eksiği giderecekler.
An itibariyle tüm pilotlar pistte! İlk iki seans kırmızı bayrakla noktalanmıştı, bu nedenle start antrenmanı yapılamamıştı.
Gasly 15. sıraya yükseliyor.
Son 1 dakika! 14 pilot pistte!
Blokajın ardından 1.24 seviyesine kadar geriledi Vettel'in tur zamanı.
Vettel Foro Sol'de, Leclerc ile aynı yerde büyük bir blokaj yapıyor. Turu da boşa gidiyor.
Son 2 dakika!
Alonso pistte.
Pilotların son turları genel itibariyle hızlı ve 1.20 seviyelerinde.
Son 3 dakika! 12 pilot pistte ve zamanlar nispeten iyi.
Vettel araçtan memnun değil, şok içinde kaldığını söylüyor!
Leclerc'in Foro Sol'de ufak bir blokajı olmuş.
Son sektörde vakit kaybetti her iki Ferrari de.
Leclerc 1.19.123 ile 4. sıraya yükseliyor, Verstappen'i geçemiyor! Sainz ise 6. sırada, o da Perez'i geçemiyor!
Leclerc ilk iki sektörde Russell'dan yavaş ancak Verstappen'den hızlı bir turla geliyor. Sainz ise Verstappen'in gerisinde kalacak bir turda.
Ferrari pilotlarının tur zamanlarını göreceğiz az sonra.
Son 5 dakika!
Verstappen hızlı bir tur atıyor ancak derecesini geliştiremiyor. Buna rağmen 1.18'lerde.
Ocon 10. sıraya yükseliyor. Magnussen ise ancak 19. sırada.
Sainz pistte. Ferrari son dakika sürpriz yapacak mı bakalım?
Hamilton pitte.
Leclerc pistte, 10. sıraya kadar gerilemişti. O da uzun süredir hızlı tur atmıyor.
NOR ve LAT pitteler. RUS da pitte.
Magnussen ve Ocon uzun süredir hızlı turlar atmadılar, derecelerini bekliyor olacağız.
Pistteki herkeste yumuşak hamur var. Tam 14 pilot pistte.
BOT ve ALB pite dönüyorlar. Ocon yeniden pistte.
Sıralama:

RUS HAM
VER NOR
BOT PER
SAI ALB
LEC ZHO
RIC MSC
ALO STR
TSU LAT
VET OCO
GAS MAG
Son 10 dakika. NOR, SAI, LEC, ALO ve OCO hariç herkes pistte.
Perez'in Foro Sol'de blokaj yaptığını görüyoruz. Burada zaman kaybetmiş.
Norris ve Bottas'ın çok iyi turlar attığını söylemeliyiz.
Perez 1.19.432 ile dereceyi geliştiriyor, o da 6. sırada kalıyor buna rağmen.
Verstappen 1.18.876 ile dereceyi geliştiriyor ancak halen 3. sırada.
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