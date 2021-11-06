Canlı anlatım: Meksika GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Efe Kahya
Özet
Durum: Durdu
13:04 Böylece canlı anlatımımızın da sonuna geldik. Güncel haberler için motorsport.com'dan ayrılmayın. Sıralamalarda görüşmek üzere.
13:03 Seansta ilk 10 sonucu şu şekilde:
Perez
Verstappen
Hamilton
Bottas
Sainz
Tsunoda
Ricciardo
Gasly
Leclerc
Norris
Perez
Verstappen
Hamilton
Bottas
Sainz
Tsunoda
Ricciardo
Gasly
Leclerc
Norris
13:02 Son dakikalarda herhangi bir değişiklik olmadı.
13:00 Seans sona eriyor.
12:58 Verstappen takım radyosu: "Pistte yol tutuş yok."
12:58 Hamilton takım radyosu: "An itibariyle üçüncü sıradayız. Lider Perez'in 0.650 saniye gerisindeyiz."
"0.650 saniye mi?"
"0.650 saniye mi?"
12:57 Verstappen turunu tamamladı ve 1.17.523 yaptı.
12:56 Verstappen tura başladı.
12:56 Perez turunu tamamladı ve 1.17.024 ile liderliği aldı. Meksikalılar çıldırmış durumdalar.
12:54 Perez zaman turuna başladı.
12:54 Verstappen piste çıkıyor.
12:53 Bottas takım radyosu: "Trafik cenneti"
12:52 Alonso hızlı turunda üçüncü sektöre girdiği anda pist dışına çıktı
12:52 Verstappen'in arka kanadında bir takım çalışmalar var.
12:51 Gasly, 1.18.433 ile sekizinci sıraya çıktı.
12:50 Perez turunu tamamladı ve 1.17.272 ile takım arkadaşının sadece 0.055 saniye arkasında ikinci sıraya çıktı.
12:50 Bitime 10 dakika kala Verstappen dışında herkes pistte.
12:49 Leclerc beşinci virajda aracın arkasını kaybetmiş.
12:48 Raikkonen turunu tamamlıyor ve 1.18.578 ile sekizinci sıraya çıkıyor.
12:48 Norris takım radyosu: "Blokaj yaşamamın özel bir nedeni mi var yoksa çok fazla fren basıncı mı var?"
"Çok fazla fren basıncı."
"Çok fazla fren basıncı."
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