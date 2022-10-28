Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Meksika GP 2. antrenman seansı
2022 Meksika GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken bizler de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 3. antrenman ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 3. antrenman ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Lastik testi seansımız böylece son buluyor. Seansın ilk üçü en iyi turlarını yumuşak hamurla attılar, kalan neredeyse herkes seans boyunca test lastiklerini kullanmak zorunda kaldılar.
Russell lider, Tsunoda ikinci, Ocon üçüncü sırada.
Russell lider, Tsunoda ikinci, Ocon üçüncü sırada.
Zhou'nun bariyerlere girmediğini görüyoruz. Hidrolik arızası nedeniyle kenara çekmiş. Kusura bakmayın.
Son 3 dakika. 1.23'lü tur zamanlarıyla testleri sürdürüyor pilotlar. 12 pilot pistte son 3 dakikada.
Japonya'da yapılması planlanan orijinal lastik testi yağmur nedeniyle ABD'ye ertelendi. Meksika'da ise 2. test yapılıyor.
Bu kapsamda seanslar 90 dakika geçiyor.
Bu kapsamda seanslar 90 dakika geçiyor.
Ocon motordan garip sesler geldiğini söylüyor. Alpine bu sene dayanıklılıktan en çok çeken takımlardan, dolayısıyla Ocon'un problem yaşaması şaşırtmaz.
An itibariyle Leclerc dışında herkes pistte. Testler devam ediyor. Kazadan bu yana seans olaysız, dereceler de 2 saniye civarı yavaş.
Son 17 dakika. Sıralama değişmedi.
RUS TSU
OCO HAM
PER VER
LEC SAI
BOT GAS
ALO VET
ALB NOR
RIC STR
MSC MAG
LAT ZHO
RUS TSU
OCO HAM
PER VER
LEC SAI
BOT GAS
ALO VET
ALB NOR
RIC STR
MSC MAG
LAT ZHO
Ki Autodromo Hermanos Rodriguez pisti zaten 2.000 rakımda olmasıyla ve ince havasıyla birlikte yüksek yere basma gücü isteyen pistlerden. Araçların en çok zorlandığı pistlerden biri diyebiliriz.
Yuki Tsunoda'nın da bir arkadan kayma yaşadığını görüyoruz. Koşullar epey aldatıcı ve pilotların sadece iki anlamlı seansı olacak. Bilinmez dolu bir hafta sonuna ilerliyor olabiliriz.
Kalan isimler programı uygulamaya devam ediyorlar. Dereceler ideal zamanın yaklaşık 2-3 saniye gerisinde seyrediyor.
Dereceler gelişmiyor, takımlar Pirelli tarafından kendilerine verilen programı uyguluyorlar -ancak birçok ismin benzer bölgelerde yol tutuşu eksikliği nedeniyle zorlandığını görüyoruz.
Verstappen'in ilk turu Russell'ın en hızlı derecesinden 3.7 saniye daha yavaş. Az önce Magnussen ise 17. sıraya yükseldi.
Çok Okunanlar
23 Eki 2022
23 Eki 2022
19 Eki 2022