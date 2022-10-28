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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Meksika GP 2. antrenman seansı

2022 Meksika GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz

Canlı anlatım: Meksika GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken bizler de anlatımımıza burada nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın 3. antrenman ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Toplam dört kırmızı bayrak gördük iki seans boyunca.
Her iki seansta da start antrenmanı göremedik kırmızı bayrak nedeniyle.
Tam sıralama:

RUS TSU
OCO HAM
PER VER
LEC SAI
BOT GAS
ALO VET
ALB NOR
RIC STR
MSC MAG
LAT ZHO
Test lastikleriyle en iyi zaman Hamilton'dan geldi.
Lastik testi seansımız böylece son buluyor. Seansın ilk üçü en iyi turlarını yumuşak hamurla attılar, kalan neredeyse herkes seans boyunca test lastiklerini kullanmak zorunda kaldılar.

Russell lider, Tsunoda ikinci, Ocon üçüncü sırada.
Zhou'nun bariyerlere girmediğini görüyoruz. Hidrolik arızası nedeniyle kenara çekmiş. Kusura bakmayın.
İlk seansın ardından bu seansı da kırmızı bayrakla kapatıyoruz.
Kırmızı bayrak, bitime 2 dakika kalmıştı, dolayısıyla seans burada noktalanıyor!
Zhou bariyerlerde!
3. sektörde sarı bayraklar var.
Son 3 dakika. 1.23'lü tur zamanlarıyla testleri sürdürüyor pilotlar. 12 pilot pistte son 3 dakikada.
Japonya'da yapılması planlanan orijinal lastik testi yağmur nedeniyle ABD'ye ertelendi. Meksika'da ise 2. test yapılıyor.

Bu kapsamda seanslar 90 dakika geçiyor.
Son 7 dakika. 

Geçtiğimiz üç hafta sonu boyunca 90 dakikalık 3. seansımız oldu bu.
RUS, TSU, OCO, VER, LEC, NOR ve RIC pitte. Kalan 13 isim turlamaya devam ediyor.
Norris'in son sektörde bir anda bir virajı kestiğini görüyoruz, çok tuhaf bir an :)
Ocon motordan garip sesler geldiğini söylüyor. Alpine bu sene dayanıklılıktan en çok çeken takımlardan, dolayısıyla Ocon'un problem yaşaması şaşırtmaz.
Son 10 dakika.
Stroll pite döndü. Kalan 18 pilot turlamaya devam ediyor.
An itibariyle Leclerc dışında herkes pistte. Testler devam ediyor. Kazadan bu yana seans olaysız, dereceler de 2 saniye civarı yavaş.
Son 17 dakika. Sıralama değişmedi.


RUS TSU
OCO HAM
PER VER
LEC SAI
BOT GAS
ALO VET
ALB NOR
RIC STR
MSC MAG
LAT ZHO
Ki Autodromo Hermanos Rodriguez pisti zaten 2.000 rakımda olmasıyla ve ince havasıyla birlikte yüksek yere basma gücü isteyen pistlerden. Araçların en çok zorlandığı pistlerden biri diyebiliriz.
Yuki Tsunoda'nın da bir arkadan kayma yaşadığını görüyoruz. Koşullar epey aldatıcı ve pilotların sadece iki anlamlı seansı olacak. Bilinmez dolu bir hafta sonuna ilerliyor olabiliriz.
Kalan isimler programı uygulamaya devam ediyorlar. Dereceler ideal zamanın yaklaşık 2-3 saniye gerisinde seyrediyor.
LEC, PER, GAS, ALO, NOR ve ZHO pitteki isimler.
Dereceler gelişmiyor, takımlar Pirelli tarafından kendilerine verilen programı uyguluyorlar -ancak birçok ismin benzer bölgelerde yol tutuşu eksikliği nedeniyle zorlandığını görüyoruz.
OCO, VER, SAI, STR, MAG ve LEC pitte. Kalan 15 isim pistte.
RUS, TSU ve OCO'nun en hızlı dereceleri yumuşak hamurla geldi.
Mercedes'in elini tam olarak göremedik fakat Hamilton prototip lastiklerle en iyi derecenin sahibi.
Son yarım saat. Sıralama:

RUS TSU
OCO HAM
PER VER
LEC SAI
BOT GAS
ALO VET
ALB NOR
RIC STR
MSC MAG
LAT ZHO
RUS, VER ve MAG pitteler.
Red Bull bu hafta sonu tutuş problemlerinden muzdarip.
Aynı yerde Verstappen'de arkadan kayma yaşıyor.
Perez'in çok ufak bir pist dışı gezintisi yaptığını görüyoruz.
Zaman tablosunun zirvesinde bir değişim görme ihtimalimiz çok düşük.
Verstappen'in ilk turu Russell'ın en hızlı derecesinden 3.7 saniye daha yavaş. Az önce Magnussen ise 17. sıraya yükseldi.
Derken saydığımız isimler de piste çıkıyor. Leclerc dışında herkes pistte.
Seansı kapatan Leclerc'in yanı sıra ALO, ALB ve STR garajda.
Şimdiden 15 pilot pistte.
Seans yeniden başlıyor!
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