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Formula 1

Canlı anlatım: Meksika GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
17:04 Meksika Grand Prix'si hafta sonunun ikinci antrenmanını bizlerle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz! Herkese iyi geceler
17:02 Meksika GP 2. Antrenman sonuçları:
  1. Verstappen
  2. Bottas
  3. Hamilton
  4. Perez
  5. Sainz
  6. Gasly
  7. Leclerc
  8. Tsunoda
  9. Vettel
  10. Alonso
  11. Raikkonen
  12. Norris
  13. Giovinazzi
  14. Ocon
  15. Ricciardo
  16. Schumacher
  17. Stroll
  18. Latifi
  19. Mazepin
  20. Russell
17:00 Damalı bayrak sallanıyor
16:59 Leclerc motor sorunuyla ilgili telsizine konuştu
16:59 Bir dakika sonra ikinci antrenman seansı heyecanı bitecek
16:57 Russell (2) ve Ricciardo (7), seansın en az tur atan iki ismi oluyor
16:55 Son beş dakikaya girdik
16:53
 
16:50 Latifi, telsizden hiçbir yere çarpmadığını doğruladı
16:49 Latifi pist dışına çıkmış
16:49 Nispeten uzun süren bir sarı bayrak çıktı
16:49 Mevcut sıralama:
  1. Verstappen
  2. Bottas
  3. Hamilton
  4. Perez
  5. Sainz
  6. Gasly
  7. Leclerc
  8. Tsunoda
  9. Vettel
  10. Alonso
16:46 Red Bull'la piste orta, Mercedes'ler ise yumuşak hamurla çıktılar
16:45 Sainz, Gasly'yi geçerek beşinci sıraya yerleşiyor
16:43 Red Bull'lar tekrar piste çıkıyor
16:41 Russell dışında tüm sürücülerin zaman turu var
16:40 Pistte 7 pilot var
16:40 Seansta son 20 dakikaya girdik
16:38
 
16:36 Bottas zamanını geliştirerek ikinci sıraya yükseliyor
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