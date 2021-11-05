Canlı anlatım: Meksika GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
17:04 Meksika Grand Prix'si hafta sonunun ikinci antrenmanını bizlerle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz! Herkese iyi geceler
17:02 Meksika GP 2. Antrenman sonuçları:
- Verstappen
- Bottas
- Hamilton
- Perez
- Sainz
- Gasly
- Leclerc
- Tsunoda
- Vettel
- Alonso
- Raikkonen
- Norris
- Giovinazzi
- Ocon
- Ricciardo
- Schumacher
- Stroll
- Latifi
- Mazepin
- Russell
17:00 Damalı bayrak sallanıyor
16:59 Leclerc motor sorunuyla ilgili telsizine konuştu
16:59 Bir dakika sonra ikinci antrenman seansı heyecanı bitecek
16:57 Russell (2) ve Ricciardo (7), seansın en az tur atan iki ismi oluyor
16:55 Son beş dakikaya girdik
16:53
16:50 Latifi, telsizden hiçbir yere çarpmadığını doğruladı
16:49 Latifi pist dışına çıkmış
16:49 Nispeten uzun süren bir sarı bayrak çıktı
16:49 Mevcut sıralama:
- Verstappen
- Bottas
- Hamilton
- Perez
- Sainz
- Gasly
- Leclerc
- Tsunoda
- Vettel
- Alonso
16:46 Red Bull'la piste orta, Mercedes'ler ise yumuşak hamurla çıktılar
16:45 Sainz, Gasly'yi geçerek beşinci sıraya yerleşiyor
16:43 Red Bull'lar tekrar piste çıkıyor
16:41 Russell dışında tüm sürücülerin zaman turu var
16:40 Pistte 7 pilot var
16:40 Seansta son 20 dakikaya girdik
16:38
16:36 Bottas zamanını geliştirerek ikinci sıraya yükseliyor
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