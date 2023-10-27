Canlı anlatım: Meksika GP 1. antrenman seansı

Meksika GP hafta sonu 1. antrenman seansı ile başladı.



Sainz seansında başında bir hidrolik sorunu yaşadı, çalışmaların ardından yeniden piste çıktı. Alonso ve Pourchaire'in aracında da sorunlar yaşandı.



Pirelli bu seansta prototip lastiklerini test ediyor.



Pistte 5 çaylak sürücü var: Ollie Bearman, Frederik Vesti, Jack Doohan, Theo Pourchaire ve Isack Hadjar.