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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Meksika GP 1. antrenman seansı

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 19. yarışı olan Meksika GP öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansında yaşananları anlık olarak aktaracağız.

Can Çarpıcı
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Ekleyen: can çarpıcı

Özet

Meksika GP hafta sonu 1. antrenman seansı ile başladı. 

Sainz seansında başında bir hidrolik sorunu yaşadı, çalışmaların ardından yeniden piste çıktı. Alonso ve Pourchaire'in aracında da sorunlar yaşandı. 

Pirelli bu seansta prototip lastiklerini test ediyor. 

Pistte 5 çaylak sürücü var: Ollie Bearman, Frederik Vesti, Jack Doohan, Theo Pourchaire ve Isack Hadjar. 
Durum: Durdu

2023 Meksika GP 1. antrenman: Verstappen hızlı başladı, Albon 0.095 saniye geride ikinci

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı olan Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

2023 Meksika GP 1. antrenman: Verstappen hızlı başladı, Albon 0.095 saniye geride ikinci
İkinci antrenman seansında görüşmek üzere.
Meksika GP 1. antrenman seansı için anlatımı burada noktalıyoruz. İkinci antrenman seansı TSi 01.00'da başlayacak.
 
Red Bull ve Williams güçlü başladılar. McLaren da muhtemelen beklediğinden iyi bir seans geçirdi ve Ferrari ile yakınlar. Mercedes ise şimdilik bir adım geride duruyor ama elbette, sadece 1. antrenman seansını geride bıraktık.
Verstappen 1:19.718 ile seans lider. Albon ve Perez onu takip ediyorlar. 

İlk 10: 
  1. Verstappen
  2. Albon
  3. Perez
  4. Norris
  5. Leclerc
  6. Piastri
  7. Sainz
  8. Ricciardo
  9. Ocon
  10. Stroll
Damalı bayrak çıkıyor ve seansın sonuna geliyoruz.
Red Bull'un arkasındaki mücadelede McLaren ve Ferrari yine yakın duruyorlar. Mercedes ise şimdilik biraz daha geride zira Hamilton 11. sırada yer alıyor.
Bitime 3 dakika kaldı.
Artık son 7 dakikaya giriyoruz. İlk 10 şöyle: 

  1. Verstappen
  2. Albon
  3. Perez
  4. Norris
  5. Leclerc
  6. Piastri
  7. Sainz
  8. Ricciardo
  9. Ocon
  10. Stroll
Albon, 0.095 saniye geride ikinci sıraya yükseldi. Meksika, Williams'a uyacak gibi duruyor.
Albon da yumuşak lastikle pistte ve mor sektör dereceleri ile geliyor.
Perez turunu tamamladı ve ikinci sıraya çıktı. Sainz ise 5. virajda pistten taştı.
Şimdi de Perez, yumuşak lastikle turluyor.
Bu arada Verstappen, 1:19.718 yaparak Norris'ten liderliğini geri almıştı.
Verstappen ayağının altında bir şeyler hissettiğini söyleyerek pite geldi. Araçta inceleme yapılıyor.
Aracındaki çalışmalar tamamlanan Sainz yeniden pistte ve yumuşak lastikle turluyor.
Norris yumuşak lastikle turunu tamamladı ve 1:20.237 ile ilk sıraya yükseldi. Verstappen ile arasında 0.008 sn fark var.

İlk 10:

  1. Verstappen
  2. Albon
  3. Leclerc
  4. Perez
  5. Ricciardo
  6. Piastri
  7. Sargeant
  8. Ocon
  9. Zhou
  10. Norris
Şu anda çaylak sürücüler arasında 12. sıradaki Bearman en hızlı isim konumunda. Hadjar 16, Doohan 17, Vesti ise 18. Teknik bir sorun yaşayan Pourchaire ise sonuncu.
Leclerc yumuşak lastiklerle turunu tamamladı ve Verstappen'in 0.052 saniye gerisinde 3. sıraya yükseldi.
Diğer Ferrari'de Leclerc yumuşak lastikle bir tura başladı.
Seans başında hidrolik sorunu yaşan Sainz hâlâ aracında, çalışmalar sürüyor.
Şu ana kadar oldukça sakin bir seans izliyoruz.
Piastri yumuşak lastikle bir tur tamamladı ve dördüncü sıraya yükseldi.

İlk 10:

  1. Verstappen
  2. Albon
  3. Perez
  4. Leclerc
  5. Norris
  6. Ricciardo
  7. Sainz
  8. Ocon
  9. Hadjar
  10. Zhou
Albon kendini ikinci sıraya attı, Verstappen'in sadece 0.004 saniye gerisinde.
Verstappen derecesini 1:20.245'e çekti ve hâlâ lider. Onun en yakın takipçisi konumunda ise 1.3 saniye gerideki Perez var.
Sainz, aracındaki hidrolik sorunu nedeniyle pitte ve İspanyol pilotun seansı muhtemelen sona erdi.
Carlos Sainz'ın aracında sorun var! Hidrolik sorunu yaşanıyor ve Sainz aracını yavaşça pite getiriyor.
Verstappen prototip lastiği bırakıp orta hamura geçti. Sonrasında da en hızlı turu kaydetti ve 1:21.858 ile zirveye çıktı.
Meksika'da pist her zamanki gibi oldukça tozlu, dolayısıyla bu seansta yol tutuşu en iyi seviyede olmayacaktır.
İlk 10 dakika geride kalırken Alexander Albon 1:22.466 ile lider. Verstappen ve Perez onu takip ediyorlar.
Çaylaklar seansa pek de iyi başlayamadı.
Hadjar da aracı "anti-stall" moduna almış ve pite gelmek zorunda.
Pourchaire'in aracında bir sorun var, genç Fransız pite geldi.
Bu seansta ayrıca Pirelli'nin prototip lastikleri de denenecek. Şu anda Fernando Alonso bu lastiklerle pistte ve aracında birçok aero sensörü var.
Pit yolunun sonundaki ışık yeşile döndü ve 60 dakikalık seans başladı.
Bu seansın en ilginç noktası muhtemelen 5 çaylak pilotun pistte olacak olması. 

Oliver Bearman - Haas

Jack Doohan - Alpine

Frederik Vesti - Mercedes

Theo Pourchaire - Alfa Romeo

Isack Hadjar - AlphaTauri
Seansımızın başlamasına sadece 2 dakika kaldı.
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