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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Meksika GP 1. antrenman seansı

2022 Meksika GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Meksika GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de erken sonlanan ve iki kırmızı bayrak gördüğümüz seansın anlatımını yavaş yavaş noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 24.00'da ikinci antrenmanlarda görüşmek üzere, hoşça kalın!
PER ve VER'in ise birebir aynı zamanları kaydettiklerini görüyoruz! Zamanı kaydeden ilk isim PER olduğu için önde yer aldı.
Son beş sıradaki isimler hariç herkesin en hızlı turları yumuşak lastikle geldi.
Sıralama şu şekilde:

SAI LEC
PER VER
HAM ALO
BOT NOR
GAS VET
RIC ZHO
STR MSC
LAT LAW
SAR DEV
DOO FIT
Orta sıradaki tüm takımlar çok güçlü, ilk 10'da tam 8 farklı takım yer alıyor!
Hamilton 5, Alonso 6. oldular.
Red Bull nispeten geride göründü: kendi evindeki Perez 3, Verstappen 4. sırada.
Seans yeniden başlamayacak, böylece ilk antrenmanlar Ferrari liderliğinde sonlanıyor! Sainz lider, Leclerc ikinci!
Ufak bir yangın da başladı! Pist görevlileri yangın söndürücü ile müdahale ediyorlar.
Lawson araçtan iniyor, frenler tamamen bitmiş vaziyette.
Kırmızı bayrak! Seans bitime 4 dakika kala durduruluyor, muhtemelen bir daha başlamayacak.
3. sektörde sarı bayraklar var. Lawson yolda kalmış vaziyette, frenlerden duman fışkırıyor!
Zamanlar bir süredir gelişmiyor. En son Hamilton 5. sıraya yükselmişti.
Ricciardo piste dönüyor. Sert hamur var.
Sarı bayraklara sebep olan isim Lawson. 2. sektörde frenlemeyi kaçırmış ve dışarı taşmış.
Son 7 dakika.
HAM, RIC, DOO ve FIT hariç herkes pistte.
Sarı bayraklara sebep olan olayı göremedik.
2. sektörde sarı bayraklar sallandı kısa süreliğine.
Sert lastikle turlayan Sainz'ın turu en iyi turundan 3 saniye yavaş.
Az önce piste çıkacakken aracı yolda kalan Zhou da pistte.
Hamilton 5. sıraya yükseldi.
Sert hamur var De Vries'te.
De Vries piste dönüyor.
SAI, VER, BOT, GAS, RIC, LAW ve SAR ise sert hamurdalar.
LEC, PER, HAM, ALO, NOR, VET, STR, MSC, LAT yumuşak hamurla pistteler.
Farklı lastik hamurlarının tercih edildiğini görüyoruz.
BOT, ZHO, DOO, DEV ve FIT hariç herkes pistte.
Perez de pistte.
SAI, VER ve ALO da pistte.
Son 15 dakika. Sıralama şu şekilde:

SAI LEC
PER VER
ALO BOT
NOR GAS
VET ZHO
STR MSC
LAT RIC
LAW HAM
DOO DEV
SAR FIT
LEC pistte.
GAS, VET, STR, MSC, LAW ve SAR pistteler.
Seans başlıyor.
Pist temizlendi, araç pistten çekildi. Seansa başlayacağız.
Haas Fittipaldi'yei 1. viraja gelmeden hemen önce acilen aracı durdurması gerektiğini söylüyor.
Fittipaldi direksiyonu çıkarıyor ve araçtan iniyor.
Kırmızı bayrak! Tüm araçlar piste dönecekler bitime 22 dakika kala!
Fittipaldi yolda kalmış durumda.
1. sektörde sarı bayraklar var!
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