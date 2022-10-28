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Canlı anlatım: Meksika GP 1. antrenman seansı
2022 Meksika GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Bizler de erken sonlanan ve iki kırmızı bayrak gördüğümüz seansın anlatımını yavaş yavaş noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 24.00'da ikinci antrenmanlarda görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 24.00'da ikinci antrenmanlarda görüşmek üzere, hoşça kalın!
PER ve VER'in ise birebir aynı zamanları kaydettiklerini görüyoruz! Zamanı kaydeden ilk isim PER olduğu için önde yer aldı.
Seans yeniden başlamayacak, böylece ilk antrenmanlar Ferrari liderliğinde sonlanıyor! Sainz lider, Leclerc ikinci!
Son 15 dakika. Sıralama şu şekilde:
SAI LEC
PER VER
ALO BOT
NOR GAS
VET ZHO
STR MSC
LAT RIC
LAW HAM
DOO DEV
SAR FIT
SAI LEC
PER VER
ALO BOT
NOR GAS
VET ZHO
STR MSC
LAT RIC
LAW HAM
DOO DEV
SAR FIT
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