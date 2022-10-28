Canlı anlatım: Meksika GP 1. antrenman seansı

22:03 Bizler de erken sonlanan ve iki kırmızı bayrak gördüğümüz seansın anlatımını yavaş yavaş noktalıyoruz.



Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Saat 24.00'da ikinci antrenmanlarda görüşmek üzere, hoşça kalın!