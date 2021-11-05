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Formula 1

Canlı anlatım: Meksika GP 1. antrenman seansı

paylaşım
yorumlar

Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
13:35 Hafta sonunun ilk seansında heyecanı bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz ve iyi akşamlar dileriz!
13:31 Meksika GP hafta sonunun birinci antrenman sıralaması:
  1. Bottas
  2. Hamilton
  3. Verstappen
  4. Perez
  5. Gasly
  6. Sainz
  7. Leclerc
  8. Alonso
  9. Ocon
  10. Vettel
  11. Tsunoda
  12. Raikkonen
  13. Stroll
  14. Ricciardo
  15. Norris
  16. Giovinazzi
  17. Russell
  18. Latifi
  19. Schumacher
  20. Mazepin
13:31 Turlarını tamamlamayan sürücüler var
13:30 Raikkonen de seans sonrasında incelenecekmiş ve o da hakemlere çağırılmış
13:30 Hamilton hakemlere çağırılmış
13:30 Damalı bayrak sallanıyor!
13:30 Leclerc de piste çıkıyor
13:30 Leclerc ve Ocon dışında herkes pistte son turlarını atıyor
13:27 McLaren ikilisi Ricciardo ve Norris, 14 ve 15. sıradalar
13:27 İlk 10'da altı farklı takım var
13:27 Son 3 dakika kala 19 pilot pistte yerlerini aldı
13:24 Leclerc de tekrar piste çıktığında 1:19.667 yapıyor ve yedinci sıraya yerleşiyor
13:24 Perez, Gasly'nin önüne yükseliyor ve dördüncü sırayı alıyor
13:22 Son sekiz dakikanın içine giriyoruz!
13:20 Perez, tekrar piste çıktıktan sonra 1:19.165 yaparak beşinci sıraya yerleşti
13:17 Hamilton son sektörde mor dereceyle, takım arkadaşı Bottas'ın 0.076 saniye arkasında ikinci sıraya yerleşti
13:16 Pistte sadece 7 pilot var
13:15 Mevcut sıralama:
  1. Bottas
  2. Verstappen
  3. Hamilton
  4. Gasly
  5. Perez
  6. Sainz
  7. Vettel
  8. Tsunoda
  9. Raikkonen
  10. Stroll
13:12 Bottas, Verstappen'in 0.123 saniye önüne yerleşiyor
13:12 Bottas ilk iki sektörde mor dereceyle geliyor
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