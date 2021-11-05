Canlı anlatım: Meksika GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
13:35 Hafta sonunun ilk seansında heyecanı bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz ve iyi akşamlar dileriz!
13:31 Meksika GP hafta sonunun birinci antrenman sıralaması:
- Bottas
- Hamilton
- Verstappen
- Perez
- Gasly
- Sainz
- Leclerc
- Alonso
- Ocon
- Vettel
- Tsunoda
- Raikkonen
- Stroll
- Ricciardo
- Norris
- Giovinazzi
- Russell
- Latifi
- Schumacher
- Mazepin
13:31 Turlarını tamamlamayan sürücüler var
13:30 Raikkonen de seans sonrasında incelenecekmiş ve o da hakemlere çağırılmış
13:30 Hamilton hakemlere çağırılmış
13:30 Damalı bayrak sallanıyor!
13:30 Leclerc de piste çıkıyor
13:30 Leclerc ve Ocon dışında herkes pistte son turlarını atıyor
13:27 McLaren ikilisi Ricciardo ve Norris, 14 ve 15. sıradalar
13:27 İlk 10'da altı farklı takım var
13:27 Son 3 dakika kala 19 pilot pistte yerlerini aldı
13:24 Leclerc de tekrar piste çıktığında 1:19.667 yapıyor ve yedinci sıraya yerleşiyor
13:24 Perez, Gasly'nin önüne yükseliyor ve dördüncü sırayı alıyor
13:22 Son sekiz dakikanın içine giriyoruz!
13:20 Perez, tekrar piste çıktıktan sonra 1:19.165 yaparak beşinci sıraya yerleşti
13:17 Hamilton son sektörde mor dereceyle, takım arkadaşı Bottas'ın 0.076 saniye arkasında ikinci sıraya yerleşti
13:16 Pistte sadece 7 pilot var
13:15 Mevcut sıralama:
- Bottas
- Verstappen
- Hamilton
- Gasly
- Perez
- Sainz
- Vettel
- Tsunoda
- Raikkonen
- Stroll
13:12 Bottas, Verstappen'in 0.123 saniye önüne yerleşiyor
13:12 Bottas ilk iki sektörde mor dereceyle geliyor
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