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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Macaristan GP sıralama turları

2023 Macaristan GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de sürprizli geçen ve uzun bir hasreti sonlandıran anlatımımıza burada nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın!
Eski NASCAR sürücüsü Danica Patrick röportajları yapıyor, röportajları birazdan sitemizde bulabilirsiniz.
Perez'in son turu hiç iyi değildi, o da dokuzuncu sırada kalarak ciddi hayal kırıklığı yaşadı.
TAM SIRALAMA:

HAM VER
NOR PIA
ZHO LEC
BOT ALO
PER HUL
Mercedes bu pistte arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda, Hamilton bu pistte dokuzuncu kez pole pozisyonunda!
Zhou beşinci sırada, o da yanılmıyorsam kariyerinin en iyi sıralama sonucunu elde etti. Alfa Romeo da güncellemelerle uçan bir diğer takım.
Norris 3, Piastri 4. sıraları aldılar. McLaren yine güçlü bir sonuç elde etti.
HAMILTON 2021 SUUDI ARABİSTAN GP'SİNDEN BU YANA İLK KEZ POLE POZİSYONUNDA!
MOR SEKTÖR ATMADAN, SADECE 0.003 SANİYEYLE ALIYOR POLE POZİSYONUNU LEWIS HAMILTON!
1.16.609! LEWIS HAMILTON LİDER! POLE POZİSYONU LEWIS HAMILTON'A GİDİYOR!
Hamilton'ı bekliyoruz!
Zhou Leclerc'i geçiyor! 5. sıra!
Norris ikinciliği alıyor!
Piastri 4, Alonso 6. sırada.
Damalı bayrak!
1.16.612! Verstappen derecesini geliştiremiyor!
1.16.992 ile dördüncü Leclerc!
İkinci sektörde mor dereceyi aldı Verstappen.
Verstappen derecesini geliştirerek geliyor ancak mor sektör yok.
Leclerc ilk sektörde derecesini geliştirerek geliyor.
Verstappen tur atacak dördüncü isim, son sözü McLaren pilotları söyleyecek.
Hulkenberg zaman turlarını başlatıyor. Sonrasında da Perez ve Leclerc var.
Son üç dakika, herkes piste yöneliyor yavaştan! Verstappen şimdilik bir adım önde fakat her şey değişebilir.
İlk zaman turlarının ardından sıralama:

VER HAM
NOR ALO
PER LEC
BOT HUL
PIA ZHO
Herkes pole pozisyonunu alabilecek pozisyonda, farklar çok az, ilk dört sırada dört, ilk sekiz sırada yedi farklı takım var!
HAMILTON 0.126 SANİYE GERİDE İKİNCİ!
1.16.612! Verstappen lider, 0.3 saniye farkla önde!
ALO 2, LEC 4. sıradalar. Perez 3. sırada şu an.
Verstappen liderlik temposuyla geliyor!
1.16.904! 1.17 barajını yıkıyor Norris, ilk sırayı da alıyor!
Şimdi de Leclerc ilk sektörde en hızlı dereceyle geliyor!
Norris ilk iki sektörde Perez'den 0.250 saniye daha hızlı!
Perez 1.17.142 ile açılışı yaptı, ancak Norris daha iyi bir turda!
Perez zaman turlarını başlatıyor, Hamilton da pitten çıkıyor.
Hamilton hariç herkes pistte. Norris ciddi bir pole adayı, ancak favori Red Bull gibi.
Q3 başladı, bu bölümde alışılageldiği şekilde yumuşak hamur kullanılacak.
Ricciardo'ya da şapka çıkarmak lazım, döner dönmez gridin en kötü aracıyla 13. sırayı aldı.
Perez'in de bir turunun silindiğini belirtelim, sekizinci sıraya geriledi ancak beş yarış sonra son bölüme geri dönmeyi başardı!
Hulkenberg Haas'ı, Alonso Aston'u son bölüme taşıyor. McLaren yine çok güçlü!
İki McLaren, iki Alfa Romeo, iki Red Bull son bölümde.

Ferrari ve Mercedes bir pilot kaybetti.
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