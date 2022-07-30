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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Macaristan GP sıralama turları

2022 Macaristan Grand Prix'si sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Macaristan GP sıralama turları

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Sıralama turlarının sona ermesiyle birlikte biz de anlatımımızı yavaştan sonlandırıyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım.

Yarın 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ferrari ise 2-3 olarak Red Bull'a karşı farkı kapatabilecek bir konumda.
Russell takımla kutlama yapıyor, Mercedes bu sene ilk kez galibiyete bu kadar yakın!
Russell kapalı parka geliyor! Geçişin çok zor olduğu bir pistte ve Red Bull'un gerilerden kalkacağı bir pistte, belki de galibiyeti getirebilecek bir pole pozisyonu elde etti!
Tam sıralama:

RUS SAI
LEC NOR
OCO ALO
HAM BOT
RIC VER
Russell çok sevinçli! Red Bull kampında ise hayal kırıklığı hakim!
Heyecanlı bir Cumartesi günü büyük sürprizle sonuçlanıyor! Mercedes bu sezon ilk kez pole pozisyonunda.
Böylece son saniye ciddi bir sürpriz yapan George Russell kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde ediyor!
Hamilton ise turu bıraktı! 7. sırada kalıyor.
Russell son saniyede sürpriz yapıyor!
Russell 1.17.377 ile ilk sırada!
Verstappen 10. sıraya kadar geriledi!
Norris Russell'ı geçerek 3. sıraya yükseliyor!
Sainz derecesini geliştiriyor! 1.17.421!
Verstappen turu bıraktı!
Leclerc 1.17.567 ile Russell'ı geçiyor ama takım arkadaşının ilk turunu geçemiyor!
Sainz ilk sektörde en hızlı zamanı Leclerc'ten alıyor!
Ocon 4. sırada! Alonso ise 5. sırada.
Leclerc en iyi ilk sektör zamanıyla geliyor!
Bakalım pole pozisyonu kime gidecek? Sainz ikinci pole pozisyonunu alabilecek mi?
Zaman turları başlıyor!
Verstappen, Hamilton ve Russell konvoyun en arkasındaki isimler.
Neler olacağını göreceğiz Red Bull kampında. Son 2 dakika.
Verstappen araçta güç olmadığını söylüyor!
An itibariyle herkes piste çıkmış vaziyette. En önde Ocon ve Alonso var, sonrasında Ricciardo ve Leclerc var.
Ocon garajdan çıkıyor, bir kez daha açılışı kendisinden göreceğiz.
Son 4 dakika. Pist halen boş.
Leclerc lastiklerini ısıtamadığını söylüyor hızlı turu öncesi!
Herkesin yumuşak hamur kullandığını yine hatırlatalım.
Pole adayı olarak Cumartesi gününe gelen Norris şu an hayal kırıklığı yaşıyor.
Alpine an itibariyle Alonso ile 5, Ocon ile 8. sırada.

Her iki isim de ilk galibiyetlerini burada aldılar (Alonso 2003, Ocon 2021)

Alonso'nun Norris'i 0.3 saniye gibi net bir farkla geçtiğini görüyoruz.
An itibariyle herkes pite dönmüş durumda. Yaklaşık 2 dakika sonra pistin yeniden hareketlenmesini bekleyebiliriz.
Son 6 dakika! Yağmur gelmedi ancak heyecanlı bir seans izliyoruz!
SAI, LEC, NOR, OCO, BOT ve RIC pitte.
Sıralama:

SAI RUS
LEC HAM
ALO NOR
VER OCO
BOT RIC
İlk zaman turlarının ardından geçici pole çok iyi bir tur atan Sainz'a ait!
Verstappen'in 3. virajda blokaj yaptığını görüyoruz.
İlk zaman turları böylece tamamlanıyor.
Bottas ise Ocon'un arkasında 9.
Verstappen'in ilk turu 1.18.823! 7. sırada Verstappen!
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