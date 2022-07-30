Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Macaristan GP sıralama turları
2022 Macaristan Grand Prix'si sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Sıralama turlarının sona ermesiyle birlikte biz de anlatımımızı yavaştan sonlandırıyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım.
Yarın 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım.
Yarın 16.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Russell kapalı parka geliyor! Geçişin çok zor olduğu bir pistte ve Red Bull'un gerilerden kalkacağı bir pistte, belki de galibiyeti getirebilecek bir pole pozisyonu elde etti!
Heyecanlı bir Cumartesi günü büyük sürprizle sonuçlanıyor! Mercedes bu sezon ilk kez pole pozisyonunda.
Böylece son saniye ciddi bir sürpriz yapan George Russell kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde ediyor!
An itibariyle herkes piste çıkmış vaziyette. En önde Ocon ve Alonso var, sonrasında Ricciardo ve Leclerc var.
Alpine an itibariyle Alonso ile 5, Ocon ile 8. sırada.
Her iki isim de ilk galibiyetlerini burada aldılar (Alonso 2003, Ocon 2021)
Alonso'nun Norris'i 0.3 saniye gibi net bir farkla geçtiğini görüyoruz.
Her iki isim de ilk galibiyetlerini burada aldılar (Alonso 2003, Ocon 2021)
Alonso'nun Norris'i 0.3 saniye gibi net bir farkla geçtiğini görüyoruz.
An itibariyle herkes pite dönmüş durumda. Yaklaşık 2 dakika sonra pistin yeniden hareketlenmesini bekleyebiliriz.
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