Canlı anlatım: Macaristan GP 3. antrenman seansı
2023 Macaristan GP'si öncesi 3. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın.
İlk yedi 0.120 saniye içinde, ilk 16 bir saniye içinde! Sıralama turları da böyle yakın geçer umarız :)
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