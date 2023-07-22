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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Macaristan GP 3. antrenman seansı

2023 Macaristan GP'si öncesi 3. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona ererken, bizler de anlatımımıza son noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın.
TAM SIRALAMA:

HAM VER
PER HUL
NOR RUS
LEC SAI
ALO BOT
STR ZHO
ALB PIA
MAG GAS
SAR RIC
OCO TSU
Kimse hızlı bir turda değil, böylece Mercedes üç antrenman seansının ikisini zirvede tamamlıyor!
Perez derecesini çok ama çok az geliştiriyor, yine de üçüncü sırada.
Damalı bayrak sallanıyor, seans sona eriyor!
İkinci sektörde zaman kaybediyor Checo.
Ancak Perez şu an ilk sektörde hızlı bir turla geliyor!
Eğer son dakika bir değişiklik görmezsek, Hamilton ilk antrenman seansını lider tamamlayacak.
Son bir dakikadayız artık. Tüm pilotlar start antrenmanları için piste yönelecektir.
Hulkenberg 4, Magnussen 15. sırada. Hata yaptı sanırım K-Mag.
Magnussen ve Hulkenberg hızlı turlarla geliyorlar.
Leclerc 6, Sainz 7. sırada turlarının ardından. 0.4 saniye civarı gerideler.
Magnussen ilk sektörde en hızlı zamanı çalıyor!
Sainz mor sektörle başladı hatta turuna :) O da bu pisti seven bir isim.
Ferrari'den bugün ilk kez yumuşak hamur denemesi göreceğiz!
Russell beşinciliğe yükseliyor. Alonso liderliği aldıktan sonra biraz geriledi.
Sıralama:

HAM VER
PER NOR
ALO RUS
BOT STR
ZHO ALB
PIA GAS
SAR OCO
MAG HUL
LEC TSU
RIC SAI
Son 10 dakika. Perez az önce yumuşak hamurla üçüncülüğü aldı. Takım arkadaşının 0.013 saniye gerisinde.
Ancak son iki sektörde zaman kaybediyor Max, 0.250 saniye geride ikinciliği alabiliyor ancak.
Verstappen ilk sektörde en hızlı zamanla geliyor.
1.17.811! Hamilton yumuşak hamurla zirveyi alıyor!
1.18.082! Norris lider, orta hamurla hem de!
Şu an BOT, ZHO, NOR, ALB, GAS, SAR ve OCO pistte, onlardan da hızlı tur denemeleri gelip gelmeyeceğini göreceğiz.
Son 20 dakika. Sıralama:

ALO VER
BOT ZHO
NOR PER
ALB PIA
GAS SAR
HAM OCO
MAG RUS
HUL LEC
TSU STR
RIC SAI
Verstappen'den 0.128 saniye hızlıydı Alonso'nun turu.
Sıfır yumuşak hamurla çok iyi bir tur! İlk sektörü 0.150 saniye yavaştı Verstappen'den, ancak sınırlarda bir tur geldi. Son sektörde önden kayma yaşamasına rağmen bunu lehine kullandı.
1.18.350! ALONSO SON İKİ SEKTÖRDE MÜTHİŞ DERECELERE İMZA ATIYOR LİDERLİĞİ ALIYOR!
İkinci sektörde Verstappen'i geçiyor Alonso! Mor sektör değil, ancak hızlı bir derece!
8-9. sıra temposuyla geliyor gibi Nando ilk sektör itibariyle.
Bakalım nasıl bir zaman turu gelecek?
Alonso yumuşak hamurla pistte, kendisi şu an 13. sırada.
Bu dakikalarda pist biraz sakinleşti, 10 pilot pistte, 10 pilot pitte.
Uzun süredir hızlı tur denemeyen Sainz'ı saymazsak tüm grid 1.5 saniye içinde!

İlk yedi 0.120 saniye içinde, ilk 16 bir saniye içinde! Sıralama turları da böyle yakın geçer umarız :)
Bu arada Williams yine tırmanışa geçti: Albon altıncı, Sargeant dokuzuncu.
Bir nevi Q1 alıştırması diyebiliriz, nitekim yeni formattan ötürü sert hamur kullanımı zorunlu olacak ilk bölümde.
Şu anda üç isim sert lastikle hızlı turlar deniyor: Tsunoda, Stroll, Ricciardo.
Hamilton 0.011 saniye farkla Ocon'u geçiyor, sekizinci şu an. Russell ise 13. sırada.
Norris 0.076 saniye geride dördüncü. İlk altı sıra 0.120 saniye içinde! Farklar çok yakın.
Hulkenberg de piste çıktı ve günün ilk zaman turunu attı kendisi için.
1.19.156 ile dokuzuncu Magnussen.
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