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Canlı anlatım: Macaristan GP 3. antrenman seansı
2022 Macaristan Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Williams liderliğinde biten, yağmurun ve aksiyonun eksik olmadığı seansın anlatımına bizler de yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Russell ise 5. sıraya yükseliyor! Son dakikalarda klasman tamamen değişti! Vettel 9. sıraya kadar geriledi!
Araç çekilmiş durumda, F1 yönetimi ise hızlı bir karar ile seansın 4 dakika kala yeniden başlayacağını duyurdu!
Az önceki tahminimizin boşa çıktığını söyleyebiliriz.
Az önceki tahminimizin boşa çıktığını söyleyebiliriz.
Kırmızı bayrak öncesi sıralama:
LEC ALO
VET SAI
NOR MAG
ALB MSC
VER STR
ZHO RIC
TSU LAT
BOT GAS
OCO RUS
HAM PER
LEC ALO
VET SAI
NOR MAG
ALB MSC
VER STR
ZHO RIC
TSU LAT
BOT GAS
OCO RUS
HAM PER
Seansın bitmesine son 7 dakika kalmıştı ancak antrenmanlarda zaman durdurulmuyor, dolayısıyla seansın büyük ihtimalle burada son bulduğunu söyleyebiliriz.
Vettel'in spin attığını ve çakıllara çıkmasının ardından seansı bariyerlerde noktaladığını görüyoruz. Çok kızgın Sebastian Vettel!
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