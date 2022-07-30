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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Macaristan GP 3. antrenman seansı

2022 Macaristan Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Macaristan GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Williams liderliğinde biten, yağmurun ve aksiyonun eksik olmadığı seansın anlatımına bizler de yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Latifi'nin geçiş lastikleriyle attığı tur muhtemelen sıralama turlarına kadar konuşulacak.
Pilotlar start antrenmanı için griddeler, bir boş turun ardından pite dönecekler.
Sıralama:

LAT LEC
ALB VER
RUS ALO
SAI NOR
VET MAG
HAM MSC
OCO RIC
STR ZHO
TSU BOT
GAS PER
Hamilton ise 11. sıraya yükselmiş vaziyette.
Russell ise 5. sıraya yükseliyor! Son dakikalarda klasman tamamen değişti! Vettel 9. sıraya kadar geriledi!
Albon ise 1.42.381 ile üçüncü! Williams son dakikada sürpriz yaptı!
1.41.480! Latifi lider!
Latifi ikinci sektörde de en hızlı isim!
Latifi en iyi ilk sektörle geliyor!
Ancak Leclerc'den cevap geliyor: 1.42.141!
Verstappen 1.43.205 ile lider!
Leclerc ikinci sektörde en hızlı isim!
Damalı bayrak sallanıyor! Son turları göreceğiz birazdan.
Russell 10, Latifi 13. sırada.
Birçok ismin derecelerini geliştirdiğini görüyoruz.
Verstappen en iyi ilk sektörle geliyor!
Tsunoda da takım arkadaşıyla aynı lastikle pistte.
Perez ve Vettel hariç herkes pistte.
Gasly mavi logolu yağmur lastiğiyle pistte!
RUS 18, HAM ise 19. sırada.
VET, STR, TSU, GAS ve PER hariç herkes pistte. Perez sonuncu sırada.
Alonso pistte.
Pist sıcaklığının arttığını düşünürsek son turlarda sürpriz bekleyebiliriz.
Norris ve Magnussen pistte. Pistteki pilot sayısı 13.
Son 2.30 dakika.
9 pilot pitte.
Verstappen de pistte.
Ocon ve Leclerc ile sayı dokuza yükseldi.
An itibariyle 7 pilot pistte.
Pist sıcaklığı 28 dereceye kadar yükseldi.
Pilotlar pit yolunun sonuna dizildiler, piste ilk çıkacak isim Latifi.
Araç çekilmiş durumda, F1 yönetimi ise hızlı bir karar ile seansın 4 dakika kala yeniden başlayacağını duyurdu! 

Az önceki tahminimizin boşa çıktığını söyleyebiliriz.
Herkes pitte, Vettel'in aracında ciddi bir hasar ise görünmüyor.
Kırmızı bayrak öncesi sıralama:

LEC ALO
VET SAI
NOR MAG
ALB MSC
VER STR
ZHO RIC
TSU LAT
BOT GAS
OCO RUS
HAM PER
Vettel 3. sıradaydı.
Seansın bitmesine son 7 dakika kalmıştı ancak antrenmanlarda zaman durdurulmuyor, dolayısıyla seansın büyük ihtimalle burada son bulduğunu söyleyebiliriz.
Pilotlar yavaş yavaş pite dönecekler. Vettel araçtan çıkıyor.
Vettel'in spin attığını ve çakıllara çıkmasının ardından seansı bariyerlerde noktaladığını görüyoruz. Çok kızgın Sebastian Vettel!
Kırmızı bayrak! Sebastian Vettel bariyerlerde!
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