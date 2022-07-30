Canlı anlatım: Macaristan GP 3. antrenman seansı

15:06 Williams liderliğinde biten, yağmurun ve aksiyonun eksik olmadığı seansın anlatımına bizler de yavaş yavaş nokta koyuyoruz.



Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!