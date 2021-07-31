Canlı anlatım: Macaristan GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
07:06 Antrenman turları seansını bizlerle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz! Sıralama turlarında görüşmek üzere iyi günler dileriz!
07:04 Üçüncü antrenman sıralaması:
|Pozisyon
|Sürücü
|Takım
|Süre
|Tur sayısı
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:16.826
|20
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|0.088s
|12
|3
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|0.229s
|15
|4
|Carlos Sainz
|Ferrari
|0.671s
|20
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.694s
|16
|6
|Lando Norris
|McLaren
|0.946s
|12
|7
|Sergio Perez
|Red Bull
|1.091s
|12
|8
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1.116s
|15
|9
|Fernando Alonso
|Alpine
|1.166s
|15
|10
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1.224s
|16
|11
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1.289s
|17
|12
|Esteban Ocon
|Alpine
|1.348s
|15
|13
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|1.409s
|15
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1.635s
|25
|15
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo Racing
|1.857s
|21
|16
|George Russell
|Williams
|1.968s
|13
|17
|Nicholas Latifi
|Williams
|1.995s
|15
|18
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Racing
|2.287s
|14
|19
|Mick Schumacher
|Haas
|2.580s
|15
|20
|Nikita Mazepin
|Haas
|3.107s
|16
07:03 Bugün sıralama turları TSi 16:00'da başlayacak
07:03 Seansın çoğunu lider götüren Bottas 0.229 saniye arkada üçüncü sırada
07:02 Verstappen ise 0.088 saniye arkasında ikinci sırada
07:02 Hamilton seansı lider tamamlıyor!
07:00 Damalı bayrak çıkıyor!
06:59
06:58 Seansta son iki dakika içindeyiz
06:58 Verstappen de 1:16.914'le ikinci sırada
06:56 Hamilton-Verstappen farkı: 0.88 saniye
06:56 Hamilton 1:16.826'yla ilk sıraya yerleşiyor
06:55 Leclerc dördüncü sıraya çıkıyor
06:54
06:53 Mevcut sıralama:
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:17.055
|10
|2
|Carlos Sainz
|Ferrari
|0.442s
|15
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|0.455s
|7
|4
|Lando Norris
|McLaren
|0.717s
|10
|5
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1.149s
|15
|6
|Sergio Perez
|Red Bull
|1.192s
|7
|7
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1.235s
|11
|8
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1.471s
|12
|9
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo Racing
|1.921s
|15
|10
|Nicholas Latifi
|Williams
|1.944s
|10
|11
|Esteban Ocon
|Alpine
|1.997s
|10
|12
|Lance Stroll
|Aston Martin
|2.076s
|10
|13
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|2.096s
|10
|14
|Fernando Alonso
|Alpine
|2.117s
|10
|15
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|2.229s
|11
|16
|George Russell
|Williams
|2.246s
|9
|17
|Mick Schumacher
|Haas
|2.351s
|15
|18
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo Racing
|2.397s
|8
|19
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|2.553s
|19
|20
|Nikita Mazepin
|Haas
|2.878s
|14
06:52
06:51 Lider Bottas tekrar pistte
06:50 Tam 10 dakika kaldı ve bakalım seans nasıl sonuçlanacak
06:50 Krımızı bayraklar kalkıyor ve sürücülerin tekrar piste çıkmasını bekliyoruz
06:47 Bottas telsizden Mick'in iyi olup olmadığını soruyor
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