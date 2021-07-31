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Formula 1

Canlı anlatım: Macaristan GP 3. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
07:06 Antrenman turları seansını bizlerle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz! Sıralama turlarında görüşmek üzere iyi günler dileriz!
07:04 Üçüncü antrenman sıralaması:
Pozisyon Sürücü Takım Süre Tur sayısı
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.826 20
2 Max Verstappen Red Bull 0.088s 12
3 Valtteri Bottas Mercedes 0.229s 15
4 Carlos Sainz Ferrari 0.671s 20
5 Charles Leclerc Ferrari 0.694s 16
6 Lando Norris McLaren 0.946s 12
7 Sergio Perez Red Bull 1.091s 12
8 Daniel Ricciardo McLaren 1.116s 15
9 Fernando Alonso Alpine 1.166s 15
10 Lance Stroll Aston Martin 1.224s 16
11 Pierre Gasly AlphaTauri 1.289s 17
12 Esteban Ocon Alpine 1.348s 15
13 Sebastian Vettel Aston Martin 1.409s 15
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.635s 25
15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.857s 21
16 George Russell Williams 1.968s 13
17 Nicholas Latifi Williams 1.995s 15
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 2.287s 14
19 Mick Schumacher Haas 2.580s 15
20 Nikita Mazepin Haas 3.107s 16
07:03 Bugün sıralama turları TSi 16:00'da başlayacak
07:03 Seansın çoğunu lider götüren Bottas 0.229 saniye arkada üçüncü sırada
07:02 Verstappen ise 0.088 saniye arkasında ikinci sırada
07:02 Hamilton seansı lider tamamlıyor!
07:00 Damalı bayrak çıkıyor!
06:59
 
06:58 Seansta son iki dakika içindeyiz
06:58 Verstappen de 1:16.914'le ikinci sırada
06:56 Hamilton-Verstappen farkı: 0.88 saniye
06:56 Hamilton 1:16.826'yla ilk sıraya yerleşiyor
06:55 Leclerc dördüncü sıraya çıkıyor
06:54
 
06:53 Mevcut sıralama:
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:17.055 10
2 Carlos Sainz Ferrari 0.442s 15
3 Max Verstappen Red Bull 0.455s 7
4 Lando Norris McLaren 0.717s 10
5 Lewis Hamilton Mercedes 1.149s 15
6 Sergio Perez Red Bull 1.192s 7
7 Charles Leclerc Ferrari 1.235s 11
8 Pierre Gasly AlphaTauri 1.471s 12
9 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.921s 15
10 Nicholas Latifi Williams 1.944s 10
11 Esteban Ocon Alpine 1.997s 10
12 Lance Stroll Aston Martin 2.076s 10
13 Sebastian Vettel Aston Martin 2.096s 10
14 Fernando Alonso Alpine 2.117s 10
15 Daniel Ricciardo McLaren 2.229s 11
16 George Russell Williams 2.246s 9
17 Mick Schumacher Haas 2.351s 15
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 2.397s 8
19 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2.553s 19
20 Nikita Mazepin Haas 2.878s 14
06:52
 
06:51 Lider Bottas tekrar pistte
06:50 Tam 10 dakika kaldı ve bakalım seans nasıl sonuçlanacak
06:50 Krımızı bayraklar kalkıyor ve sürücülerin tekrar piste çıkmasını bekliyoruz
06:47 Bottas telsizden Mick'in iyi olup olmadığını soruyor
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