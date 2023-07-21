Canlı anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı
2023 Macaristan GP'si öncesi 2. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bugün de her zamanki gibi sizlerleydim. Yarın yine görüşmek üzere, hoşça kalın!
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