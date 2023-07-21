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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı

2023 Macaristan GP'si öncesi 2. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans sona eriyor, pilotlar start antrenmanları için gride yönelirlerken bizler de seansın anlatımına nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bugün de her zamanki gibi sizlerleydim. Yarın yine görüşmek üzere, hoşça kalın!
Sıralama:

LEC NOR
GAS TSU
OCO HUL
BOT ALO
ZHO SAI
VER STR
ALB RIC
MAG HAM
SAR PER
PIA RUS
VER 11, HAM 16, PER 18, RUS 20. sırada.
Norris 2, Gasly 3, Tsunoda 4, Ocon 5. sırada.
Böylece Charles Leclerc ikinci antrenman seansını ve Cuma gününü zirvede kapatıyor! Ferrari hafta sonuna moral bularak başladı.
Damalı bayrak sallanıyor, derecesini geliştiren yok.
Perez 18. sırada şu an. Seansı en diplerde bitirecek. Ancak Verstappen de 11. sırada. Red Bull güncellemeleri anlamaya çalışıyor gibi.
Son üç dakikadayız. Uzun sürüşler devam ediyor, çoğunluk orta hamurla turluyor.
Magnussen'in sert hamurda olduğunu görüyoruz. PER, PIA ve RUS pitteler.
Pardon, yumuşak hamurda bu dörtlü. Diğer herkes orta hamurda.
LEC, SAI, VER ve RIC orta hamurdalar.
Alonso ve Hulkenberg 10, Norris 9 turdur kullanılmış orta hamurla turluyor.
Son 10 dakika. Pilotlar yarış temposuna ve uzun sürüşlere odaklandılar. Dereceler 1.23-1.24 civarına geriledi.
Son 15 dakikadayız artık.
LEC, BOT, RIC, MAG, PIA ve RUS dışı herkes pistte şu an.
Yumuşak hamur kısa bir aralığın ardından terk edildi, TSU, SAI ve VER dışı herkes orta hamurda.
Sıralama:

LEC NOR
GAS TSU
OCO HUL
BOT ALO
ZHO SAI
VER STR
ALB RIC
MAG HAM
SAR PER
PIA RUS
1.18.182 ile onuncu sırada kalıyor Sainz.
İkinci sektör itibariyle 0.4 saniye geride Carlos.
Sainz'ın yumuşak hamurla nasıl bir derece elde edebileceğini göreceğiz.
Son 20 dakikaya doğru ilerliyoruz.
1.17.686! Leclerc 0.015 saniye farkla lider!
Leclerc pistte! Yumuşak hamurla turlayacak Ferrari.
Zhou, Bottas ve Russell orta hamurla turluyor.
1.17.918 ile ikinciliği alıyor Gasly. Yumuşak hamurla geldi turu.
Pistte sadece altı pilot var: ZHO, BOT, RIC, MAG, RUS, GAS
Sıralama:

NOR TSU
OCO HUL
ALO ZHO
VER STR
BOT ALB
RIC MAG
HAM SAR
PER SAI
LEC PIA
RUS GAS
Yarın sadece son seansta yumuşak hamur kullanılacak ve sıralama turları için gereken lastik belki de kaybedilmiş olabilir.
İlk yarım saat geride kaldı. Ricciardo az önce 10. sıraya yükseldi, Perez ise çok büyük bir blokaj yaparak bir set yumuşak hamuru mahvetti diyebiliriz.
Zhou da beşinci sırada.
1.17.701! Norris yumuşak hamurla liderliği aldı.
Bu arada, Albon'un hızlı turundan sonra gelen tüm hızlı dereceler yumuşak hamurla geldi.
Takımlar normalde bu seansı belli bir noktadan sonra yarış performansı için kullanırdı, ancak bu seansta daha çok lastiklerin sınırlarını öğrenmeye çalışacak herkes.
Verstappen üçüncülüğe yükseliyor. Albon 5, Sargeant altıncılığa kadar geriledi.
1.17.934! 1.18 barajı yıkılıyor, Yuki Tsunoda liderliği alıyor!
1.18.058! Hulkenberg saniyeler içinde liderliği ele geçiriyor!
25 dakika geride kaldı. 1.18.319 ile Stroll liderliği aldı az önce!
Williams geçen haftaki gibi bu hafta da çok iyi başladı.
1.18.377! Albon orta hamurla çok iyi bir derece elde ediyor, liderliği alıyor!
Tüm grid 1.1 saniye içinde!
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