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Formula 1

Canlı anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
09:22 Stroll'den 1:18.320 geliyor.
09:20 Vettel 1:18.228'le ikinci sıraya çıkıyor.
09:19 Vettel yumuşak lastikle en iyi ilk sektörle geliyor.
09:19 Perez 1:18.533 yapıp dördüncülüğünü pekiştiriyor, Alonso 1:18.890'la beşinci sıraya çıkıyor.
09:17 Verstappen de en iyi derecesini geliştiriyor. 1:18.353'lük turu Hamilton'dan 0.213 saniye daha yavaş.
09:15 Son sektörde mor dereceyi yapan Lewis Hamilton 1:18.140'la ilk sırayı alıyor.
09:14 Hamilton da kendi derecesinden daha iyi geliyor.
09:14 Bottas 1:18.248 yapıyor ve en iyi dereceyi geliştiriyor.
09:12 Verstappen 1:18.422 yaparak derecesini daha da geliştirdi. Fakat bu tur lider Bottas'tan 0.046 saniye daha yavaş.
09:11 Perez orta lastikle 1:18.971 yapıyor ve dördüncü sıraya çıkıyor. İlk dört Red Bull/Mercedes pilotlarından oluşuyor.
09:09 İlk üç: Bottas, Verstappen, Hamilton.
09:09 Verstappen orta lastikle attığı ilk turda Bottas'tan 0.205 saniye yavaş kalıyor.
09:08 Tsunoda ilk seansta  kaza yapmıştı. Muhtemelen araçtaki çalışmalar sürüyor.
09:08 Bu ada Tsunoda hariç herkes pistte.
09:07 Leclerc büyük bir blokaj yaşayarak ilk virajda pist dışına uçmuş.
09:07 Hamilton 1:18.697 yaparak kendisini ikinci sıraya çıkarıyor.
09:06 Bottas
Alonso
Stroll
Ocon
Leclerc
Gasly
Norris
Ricciardo
Vettel
Russell sıralaması var.
09:05 Verstappen piste çıkıyor.
09:05 Bottas 1:18.376 yaparak tam 1 saniye farkla ilk sıraya oturuyor.
09:04 Ocon 1:19.602 yaptı. Alpine şu anda 1-2
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