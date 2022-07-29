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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı

2022 Macaristan Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: can çarpıcı

Özet
Durum: Durdu
2. antrenman seansını bizimle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarın 3. antrenman seansının canlı anlatımında görüşmek üzere!

Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in önünde en hızlısı!

2022 Formula 1 sezonunun 12. yarışı olan Macaristan Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Macaristan GP 2. antrenman: Leclerc, Norris'in önünde en hızlısı!
Böylelikle Macaristan'da ilk günün sonuna geliyoruz. Seans sonrasında pilotların ve takımların görüşlerini, takımların güncellemeleriyle ilgili analizleri sitemizde bulabilirsiniz.

Seans sonucu:

  1. Leclerc, Ferrari
  2. Norris, McLaren
  3. Sainz, Ferrari
  4. Verstappen, Red Bull
  5. Ricciardo, McLaren
  6. Alonso, Alpine
  7. Vettel, Aston Martin
  8. Russell, Mercedes
  9. Perez, Red Bull
  10. Bottas, Alfa Romeo
  11. Hamilton, Mercedes
  12.  Zhou, Alfa Romeo
  13. Ocon, Alpine
  14. Stroll, Aston Martin
  15. Gasly, AlphaTauri
  16. Magnussen, Haas
  17. Schumacher, Haas
  18. Albon, Williams
  19. Tsunoda, AlphaTauri
  20. Latifi, Williams
Seansın sonuna geliyoruz. Ferrari pilotu Leclerc günü lider kapatıyor. Norris ise onun hemen arkasında yer alıyor.
Son 5 dakikaya giriyoruz.
 
11. sıradaki Hamilton pite geliyor. İngiliz pilot için hayal kırıklığı yaratan bir seans oldu.
Hamilton, 4. virajda büyük bir an yaşayarak pistten taşıyor.
Leclerc yeniden piste çıkıyor.
Seansın son 10 dakikasına girmek üzereyiz.
Uzun sürüşler devam ediyor.
Son 10 sıra: Hamilton, Zhou, Ocon, Stroll, Gasly, Magnussen, Schumacher, Latifi, Tsunoda, Latifi
 
İlk 10: Leclerc, Norris, Sainz, Verstappen, Ricciardo, Alonso, Vettel, Russell, Perez, Bottas.
Leclerc: "Bir sorun mu var?"

Mühendis: "Hayır, kontrol ediyoruz."
Leclerc'ten yavaşlayıp pite gelmesi istendi.
Norris'ten yeni tabanı koruması için kerb'lere dikkat etmesi istendi.
Yumuşak lastikle sıralama simülasyonlarının yapılmasının ardından,  yarış simülasyonlarına geçildi.
Norris, ilk sektörde en hızlı isim konumunda. İngiliz pilot, özellikle de ilk virajın frenlemesinde rakiplerine kıyasla daha hızlı.

İlk 5: 
LEC 1:18.4
NOR+0.217
SAI+0.231
VER+0.283
RIC+0.427
McLaren, şu ana kadar Ferrari'ye en çok yaklaşabilen takım konumunda.
Russell: "Neler oluyor? İlk virajı blokaj yapmadan dönemiyorum."
İlk 5: Leclerc, Norris, Sainz, Verstappen, Ricciardo
Şampiyona lideri Verstappen de yumuşak lastikle turunu tamamladı ve 4. sıraya yükseldi.
Mercedes Macaristan'da şu ana kadar istediğini bulamadı. Hamilton dokuzuncu, Russell ise ön dördüncü sırada.
Hamilton zaman turuna başladı ve ilk sektörde Leclerc'ten 0.6 kadar daha yavaş.
Ricciardo yumuşak lastikle turunu tamamladı ve 3. sıraya yükseldi. McLaren Macaristan'da gerçekten hızlı duruyor.
İlk 5'te 4 farklı takım yer alıyor. Gridi bu kadar yakın görmek heyecan verici.
İlk 5: Leclerc, Norris, Alonso Vettel, Sainz
Sainz, yumuşak lastikle başladığı turunu orta sektörde bıraktı.
Leclerc'le Norris arasında sadece 0.217 sn var. McLaren bu farkla mutlu olacaktır.
Leclerc de yumuşak lastikle çizgiyi geçti ve 1:18.445 ile zirveye yeniden yükseldi.
Hamilton da turunu tamamladı. İngiliz pilot takım arkadaşından daha hızlı olsa Norris'ten 0.8 saniye kadar daha yavaş.
Alonso yumuşak lastikle 3. sıraya yükseldi, Norris'in 0.387 sn gerisinde.
Hamilton da şu anda zaman turunda.
Norris, Russell'dan 1 saniye kadar daha hızlı. McLaren, ilk seansta olduğu gibi çok hızlı gözüküyor.
Norris de yumuşak lastikle turluyor ve 1:18.662 yaparak ilk sıraya çıkıyor.
Hamilton da yumuşak lastikle pistte.
Russell, yumuşak lastikle 4. sıraya yükseldi. Liderin 0.800 gerisinde.
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