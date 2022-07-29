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Canlı anlatım: Macaristan GP 2. antrenman seansı
2022 Macaristan Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: can çarpıcı
Özet
Durum: Durdu
2. antrenman seansını bizimle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarın 3. antrenman seansının canlı anlatımında görüşmek üzere!
Böylelikle Macaristan'da ilk günün sonuna geliyoruz. Seans sonrasında pilotların ve takımların görüşlerini, takımların güncellemeleriyle ilgili analizleri sitemizde bulabilirsiniz.
Seans sonucu:
- Leclerc, Ferrari
- Norris, McLaren
- Sainz, Ferrari
- Verstappen, Red Bull
- Ricciardo, McLaren
- Alonso, Alpine
- Vettel, Aston Martin
- Russell, Mercedes
- Perez, Red Bull
- Bottas, Alfa Romeo
- Hamilton, Mercedes
- Zhou, Alfa Romeo
- Ocon, Alpine
- Stroll, Aston Martin
- Gasly, AlphaTauri
- Magnussen, Haas
- Schumacher, Haas
- Albon, Williams
- Tsunoda, AlphaTauri
- Latifi, Williams
Seansın sonuna geliyoruz. Ferrari pilotu Leclerc günü lider kapatıyor. Norris ise onun hemen arkasında yer alıyor.
Norris, ilk sektörde en hızlı isim konumunda. İngiliz pilot, özellikle de ilk virajın frenlemesinde rakiplerine kıyasla daha hızlı.
Mercedes Macaristan'da şu ana kadar istediğini bulamadı. Hamilton dokuzuncu, Russell ise ön dördüncü sırada.
Ricciardo yumuşak lastikle turunu tamamladı ve 3. sıraya yükseldi. McLaren Macaristan'da gerçekten hızlı duruyor.
Hamilton da turunu tamamladı. İngiliz pilot takım arkadaşından daha hızlı olsa Norris'ten 0.8 saniye kadar daha yavaş.
Norris, Russell'dan 1 saniye kadar daha hızlı. McLaren, ilk seansta olduğu gibi çok hızlı gözüküyor.
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